Trực tiếp Venezia vs Udinese: Venezia ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Venezia vs Udinese: Venezia ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể06/11/2026 21:45

Venezia và Udinese cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội đá lúc 02h45 ngày 07/11/2026 trên sân Pier Luigi Penzo.

Venezia0 - 0UdineseHiệp 1 — phút 36'
  • 36'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 26'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Venezia 60% - 40% Udinese, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 12'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Venezia 66% - 34% Udinese, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Venezia tiếp đón Udinese.

Cập nhật lúc 03:23 07/11/2026

Đội hình chính thức
Venezia
Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Nicola
Udinese
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Zanetti
1
F. Stanković
25
R. Halhal
2
M. Moreno
15
Juan Jesus
18
A. Hainaut
71
Kike Pérez
19
S. Sohm
26
T. Bašić
70
P. Mazzocchi
10
J. Yeboah
45
A. Adams
40
M. Okoye
14
J. Abankwah
16
M. Palma
28
O. Solet
23
M. Vojvoda
24
J. Piotrowski
8
J. Karlström
11
H. Kamara
10
N. Zaniolo
32
Ekkelenkamp
9
K. Davis
Dự bị
Venezia
3 Schingtienne14 Thierry Correia17 Bella-Kotchap6 G. Busio30 M. Dagasso32 A. Duncan8 Lamine Dabo77 Toni Fernández5 R. Haps
Udinese
93 D. Padelli45 G. Vinciati6 Oier Zarraga41 B. Mrozek38 L. Miller4 S. Lovrić27 C. Kabasele91 L. JovanoviÄ46 Unai Gómez
Cập nhật đội hình lúc 02:17 07/11/2026
VeneziaThống kêUdinese
60%
Kiểm soát bóng
40%
5
Dứt điểm
1
1
Trúng đích
0
1
Phạt góc
0
2
Phạm lỗi
3
0
Thủ môn cứu thua
1

Venezia và Udinese cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số trong trận đấu này đều có giá trị lớn với mục tiêu trụ hạng của cả hai. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 07/11/2026 tại Stadio Pier Luigi Penzo.

Khoảng cách mong manh ở nhóm cuối bảng

Udinese đang đứng hạng 19 với 5 điểm, còn Venezia xếp ngay dưới ở hạng 20 với 3 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm cuối bảng.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách ngay trên sân nhà. Với Udinese, một kết quả tích cực sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Phong độ: hai đội cùng chật vật

Venezia thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trận. Họ thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất, trước khi đó có một chiến thắng hiếm hoi. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang thiếu sự ổn định và cần một trận đấu làm điểm tựa tinh thần.

Udinese cũng không khá hơn. Họ thua 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và không có chiến thắng nào. Đội khách vừa thua ở trận gần nhất, sau trận hòa trước đó và chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước nữa.

Như vậy, cả hai đội đều đang trong giai đoạn nhiều khó khăn. Trận đấu vì thế có thể phụ thuộc nhiều vào đội nào kiểm soát tốt áp lực tâm lý hơn.

Thế đối đầu nghiêng về Udinese

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Udinese thắng 4 trận, Venezia thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử gặp nhau gần đây vì thế đang nghiêng rõ về phía đội khách.

Tuy vậy, bối cảnh lúc này khác nhiều so với những lần chạm trán trước. Cả hai đang ở nhóm cuối bảng, và lợi thế đối đầu chưa chắc đủ để bảo đảm một kết quả tích cực cho Udinese.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng thiếu điểm số và thiếu niềm tin, yếu tố kỷ luật và sự tập trung thường quan trọng hơn lối chơi cầu kỳ. Đội nào hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế lớn hơn.

Venezia có lợi thế sân nhà, nhưng chuỗi kết quả thiếu thuyết phục có thể khiến họ khó chơi thoải mái. Udinese mang theo thành tích đối đầu tốt, song phong độ gần đây lại không có một chiến thắng nào.

Nhận định

Đây là trận đấu mà cả hai đội đều cần điểm số hơn là cần chơi đẹp. Khoảng cách chỉ 2 điểm giữa hạng 19 và hạng 20 khiến mỗi bàn thắng, mỗi pha bóng cố định đều có sức nặng lớn. Một trận đấu chặt chẽ, nhiều tính toán và áp lực là kịch bản dễ xảy ra tại Stadio Pier Luigi Penzo.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Venezia · 1 thắng0 hòaUdinese · 4 thắng
02/09/2026
Vòng 1/16
Udinese
2 - 1
Venezia
UDI
01/02/2025
Udinese
3 - 2
Venezia
UDI
31/10/2024
Venezia
3 - 2
Udinese
VEN
10/04/2022
Venezia
1 - 2
Udinese
UDI
27/08/2021
Udinese
3 - 0
Venezia
UDI
Venezia
5 trận gần nhất
BBBTB
10
Trận
1-0-9
T-H-B
6
Ghi (TB 0.6)
20
Thủng lưới
Udinese
5 trận gần nhất
BHBBB
10
Trận
1-2-7
T-H-B
11
Ghi (TB 1.1)
23
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio10910+1628TTTTT
2Inter10811+1325BTTTT
3AS Roma10730+1824TTHTH
18Monza10217-77BBBTB
19Udinese10127-125BHBBB
20Venezia10109-143BBBTB
Tình hình lực lượng
Venezia
A. Adorante (Hernia)
B. Franjic (Shoulder Injury)
M. Sverko (Hip Injury)
T. Correia (Thigh Injury)
A. Adorante (Hernia)
B. Franjic (Shoulder Injury)
M. Sverko (Hip Injury)
T. Correia (Thigh Injury)
Udinese
D. Alaba (Calf Injury)
I. Gueye (Ankle Injury)
V. Bayo (Thigh Injury)
O. Solet (Muscle Injury)
A. Zanoli (Muscle Injury)
D. Alaba (Calf Injury)
I. Gueye (Ankle Injury)
V. Bayo (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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