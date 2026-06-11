TRỰC TIẾP Trực tiếp Venezia vs Udinese: Venezia ép sân, chưa có bàn thắng Venezia và Udinese cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội đá lúc 02h45 ngày 07/11/2026 trên sân Pier Luigi Penzo.

Venezia 0 - 0 Udinese Hiệp 1 — phút 36' 36' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

26' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 60% - 40% Udinese, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

12' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 66% - 34% Udinese, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Venezia tiếp đón Udinese.

Cập nhật lúc 03:23 07/11/2026

Đội hình chính thức Venezia Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Nicola Udinese Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Zanetti 1 F. Stanković 25 R. Halhal 2 M. Moreno 15 Juan Jesus 18 A. Hainaut 71 Kike Pérez 19 S. Sohm 26 T. Bašić 70 P. Mazzocchi 10 J. Yeboah 45 A. Adams 40 M. Okoye 14 J. Abankwah 16 M. Palma 28 O. Solet 23 M. Vojvoda 24 J. Piotrowski 8 J. Karlström 11 H. Kamara 10 N. Zaniolo 32 Ekkelenkamp 9 K. Davis Dự bị Venezia 3 Schingtienne 14 Thierry Correia 17 Bella-Kotchap 6 G. Busio 30 M. Dagasso 32 A. Duncan 8 Lamine Dabo 77 Toni Fernández 5 R. Haps Udinese 93 D. Padelli 45 G. Vinciati 6 Oier Zarraga 41 B. Mrozek 38 L. Miller 4 S. Lovrić 27 C. Kabasele 91 L. JovanoviÄ 46 Unai Gómez Cập nhật đội hình lúc 02:17 07/11/2026

Venezia Thống kê Udinese 60% Kiểm soát bóng 40% 5 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 2 Phạm lỗi 3 0 Thủ môn cứu thua 1

Venezia và Udinese cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số trong trận đấu này đều có giá trị lớn với mục tiêu trụ hạng của cả hai. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 07/11/2026 tại Stadio Pier Luigi Penzo.

Khoảng cách mong manh ở nhóm cuối bảng

Udinese đang đứng hạng 19 với 5 điểm, còn Venezia xếp ngay dưới ở hạng 20 với 3 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm cuối bảng.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách ngay trên sân nhà. Với Udinese, một kết quả tích cực sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Phong độ: hai đội cùng chật vật

Venezia thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trận. Họ thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất, trước khi đó có một chiến thắng hiếm hoi. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang thiếu sự ổn định và cần một trận đấu làm điểm tựa tinh thần.

Udinese cũng không khá hơn. Họ thua 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và không có chiến thắng nào. Đội khách vừa thua ở trận gần nhất, sau trận hòa trước đó và chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước nữa.

Như vậy, cả hai đội đều đang trong giai đoạn nhiều khó khăn. Trận đấu vì thế có thể phụ thuộc nhiều vào đội nào kiểm soát tốt áp lực tâm lý hơn.

Thế đối đầu nghiêng về Udinese

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Udinese thắng 4 trận, Venezia thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử gặp nhau gần đây vì thế đang nghiêng rõ về phía đội khách.

Tuy vậy, bối cảnh lúc này khác nhiều so với những lần chạm trán trước. Cả hai đang ở nhóm cuối bảng, và lợi thế đối đầu chưa chắc đủ để bảo đảm một kết quả tích cực cho Udinese.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng thiếu điểm số và thiếu niềm tin, yếu tố kỷ luật và sự tập trung thường quan trọng hơn lối chơi cầu kỳ. Đội nào hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế lớn hơn.

Venezia có lợi thế sân nhà, nhưng chuỗi kết quả thiếu thuyết phục có thể khiến họ khó chơi thoải mái. Udinese mang theo thành tích đối đầu tốt, song phong độ gần đây lại không có một chiến thắng nào.

Nhận định

Đây là trận đấu mà cả hai đội đều cần điểm số hơn là cần chơi đẹp. Khoảng cách chỉ 2 điểm giữa hạng 19 và hạng 20 khiến mỗi bàn thắng, mỗi pha bóng cố định đều có sức nặng lớn. Một trận đấu chặt chẽ, nhiều tính toán và áp lực là kịch bản dễ xảy ra tại Stadio Pier Luigi Penzo.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Venezia · 1 thắng 0 hòa Udinese · 4 thắng Udinese 2 - 1 Venezia UDI Udinese 3 - 2 Venezia UDI Venezia 3 - 2 Udinese VEN Venezia 1 - 2 Udinese UDI Udinese 3 - 0 Venezia UDI

Venezia 5 trận gần nhất B B B T B 10 Trận 1-0-9 T-H-B 6 Ghi (TB 0.6) 20 Thủng lưới Udinese 5 trận gần nhất B H B B B 10 Trận 1-2-7 T-H-B 11 Ghi (TB 1.1) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 10 9 1 0 +16 28 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 18 Monza 10 2 1 7 -7 7 B B B T B 19 Udinese 10 1 2 7 -12 5 B H B B B 20 Venezia 10 1 0 9 -14 3 B B B T B

Tình hình lực lượng Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) ✚ T. Correia (Thigh Injury) ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) ✚ T. Correia (Thigh Injury) Udinese ✚ D. Alaba (Calf Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) ✚ O. Solet (Muscle Injury) ✚ A. Zanoli (Muscle Injury) ✚ D. Alaba (Calf Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury)