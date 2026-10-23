Trực tiếp VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach: VfB Stuttgart mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach: VfB Stuttgart mở tỷ số

Văn Thể23/10/2026 20:46

VfB Stuttgart có thành tích đối đầu vượt trội, thắng 4 trong 5 lần gần nhất trước Borussia Mönchengladbach. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 24/10/2026.

VfB Stuttgart1 - 0Borussia MönchengladbachHiệp 1 — phút 37'
  • 37'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: VfB Stuttgart 1 - 0 Borussia Mönchengladbach.

  • 26'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: VfB Stuttgart 73% - 27% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 14'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: VfB Stuttgart 64% - 36% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

  • 5'BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-0)

    Phút 5': Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) lập công (kiến tạo: Dženan Pejčinović). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    VfB Stuttgart tiếp đón Borussia Mönchengladbach.

Cập nhật lúc 02:07 24/10/2026

Đội hình chính thức
VfB Stuttgart
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb
Borussia Mönchengladbach
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin
41
D. Seimen
3
R. Hendriks
29
Finn Jeltsch
7
Mittelstädt
22
L. Assignon
16
A. Karazor
6
A. Stiller
10
C. Führich
17
D. Pejčinović
44
L. Sauer
9
E. Demirović
1
M. Nicolas
14
D. Hashioka
16
P. Sander
2
F. Chiarodia
29
J. Scally
47
Z. Uno
10
F. Neuhaus
26
L. Ullrich
36
W. Mohya
38
H. Bolin
18
S. Machino
Dự bị
VfB Stuttgart
2 A. Al Dakhil1 F. Bredlow24 J. Chabot18 J. Leweling21 G. Prömel47 Y. Spalt20 L. Stergiou26 D. Undav11 El Khannouss
Borussia Mönchengladbach
7 K. Stöger48 Lion Schweers34 M. Nguefack22 Y. Konoplya20 D. Herold25 R. Hack39 I. M. Danfa33 D. Batz35 J. Uwakhonye
Cập nhật đội hình lúc 01:02 24/10/2026
VfB StuttgartThống kêBorussia Mönchengladbach
73%
Kiểm soát bóng
27%
5
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
0
3
Phạt góc
1
2
Phạm lỗi
0
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
1

VfB Stuttgart bước vào trận gặp Borussia Mönchengladbach với lợi thế tâm lý rõ rệt từ lịch sử đối đầu: thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất, không có trận hòa nào và chỉ thua 1 lần. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 24/10/2026 tại MHP Arena.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về VfB Stuttgart

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, VfB Stuttgart thắng 4 trận, hòa 0 trận và thua 1 trận. Borussia Mönchengladbach chỉ giành chiến thắng đúng một lần trong chuỗi này.

Một chuỗi đối đầu nghiêng về một phía như vậy thường tạo ra khác biệt về sự tự tin. VfB Stuttgart có thể bước vào trận với tâm thế chủ động, trong khi Borussia Mönchengladbach phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi kéo dài.

Phong độ: VfB Stuttgart ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, VfB Stuttgart thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội vừa trải qua trận hòa và trận thua ở hai lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó. Dù vậy, bức tranh tổng thể vẫn là một tập thể có nhiều thành công hơn thất bại.

Ngược lại, Borussia Mönchengladbach đang có phong độ đáng lo ngại. Đội thua 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thắng 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại, cho thấy họ chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Vị trí trên bảng xếp hạng

VfB Stuttgart đang đứng thứ 13 với 6 điểm. Đó chưa phải vị trí lý tưởng, nhưng đội vẫn có điểm số trong tay và là bước đệm để tiếp tục cải thiện.

Borussia Mönchengladbach đang đứng thứ 18 với 0 điểm. Việc chưa có điểm nào khiến áp lực đè nặng lên đội khách, đặc biệt khi họ phải đối đầu một đối thủ vốn thường xuyên khiến mình gặp khó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chênh lệch về phong độ, điểm số và lịch sử đối đầu, VfB Stuttgart nhiều khả năng sẽ là bên nắm thế chủ động. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung và tận dụng tâm lý thuận lợi để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Về phía Borussia Mönchengladbach, bài toán lớn nhất là sự tự tin. Sau chuỗi kết quả không tốt và thành tích đối đầu kém, đội khách cần một khởi đầu chắc chắn, hạn chế sai sót để không bị cuốn vào thế bị động ngay từ sớm.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đều nghiêng về VfB Stuttgart: thành tích đối đầu vượt trội, phong độ gần đây tích cực hơn và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Borussia Mönchengladbach cần một màn trình diễn vượt qua chính mình nếu muốn phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi và có điểm đầu tiên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
VfB Stuttgart · 4 thắng0 hòaBorussia Mönchengladbach · 1 thắng
25/01/2026
Borussia Mönchengladbach
0 - 3
VfB Stuttgart
VS
30/08/2025
VfB Stuttgart
1 - 0
Borussia Mönchengladbach
VS
01/02/2025
VfB Stuttgart
1 - 2
Borussia Mönchengladbach
BM
14/09/2024
Borussia Mönchengladbach
1 - 3
VfB Stuttgart
VS
18/05/2024
VfB Stuttgart
4 - 0
Borussia Monchengladbach
VS
VfB Stuttgart
5 trận gần nhất
HBTTT
6
Trận
2-0-4
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
10
Thủng lưới
Borussia Mönchengladbach
5 trận gần nhất
BBHTB
6
Trận
0-0-6
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
20
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München6420+1714THTTH
2Borussia Dortmund6420+714HHTTT
3SC Freiburg6411+913BTHTT
121. FC Köln6213-37BTBHB
13VfB Stuttgart6204-26BTBBT
141899 Hoffenheim6204-36TBBTB
17Union Berlin6123-125HTBBB
18Borussia Mönchengladbach6006-120BBBBB
Tình hình lực lượng
VfB Stuttgart
J. Diehl (Muscle Injury)
N. Nartey (Thigh Injury)
T. Tomas (Muscle Injury)
J. Vagnoman (Muscle Injury)
D. Zagadou (Muscle Injury)
J. Diehl (Muscle Injury)
N. Nartey (Thigh Injury)
T. Tomas (Muscle Injury)
Borussia Mönchengladbach
J. Castrop (Shoulder Injury)
F. Fleck (Muscle Injury)
F. Honorat (Muscle Injury)
K. Itakura (Ankle Injury)
T. Kleindienst (Muscle Injury)
N. Kuhn (Muscle Injury)
E. Leopold (Knee Injury)
J. Leszczynski (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach: VfB Stuttgart mở tỷ số
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