TRỰC TIẾP Trực tiếp VfB Stuttgart vs Werder Bremen: Hiệp 2 bắt đầu, VfB Stuttgart dẫn 1-0 Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 15 điểm, hơn VfB Stuttgart 6 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 00:30 ngày 08/11/2026 tại MHP Arena.

VfB Stuttgart 1 - 0 Werder Bremen Hiệp 2 — phút 60' 60' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: VfB Stuttgart 1 - 0 Werder Bremen.

55' Thay người Phút 55' (VfB Stuttgart): Finn Jeltsch vào sân thay Luca Jaquez.

53' Thẻ vàng Phút 53': Marco Grüll (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: VfB Stuttgart 48% - 52% Werder Bremen, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': Olivier Deman (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

37' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: VfB Stuttgart 54% - 46% Werder Bremen, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: VfB Stuttgart 52% - 48% Werder Bremen, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

24' Thẻ vàng Phút 24': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: VfB Stuttgart 47% - 53% Werder Bremen, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

7' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-0) Phút 7': Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) lập công (kiến tạo: Grischa Prömel). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu VfB Stuttgart tiếp đón Werder Bremen.

Cập nhật lúc 01:49 08/11/2026

Đội hình chính thức VfB Stuttgart Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb Werder Bremen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Thioune 41 D. Seimen 14 L. Jaquez 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 18 J. Leweling 47 Y. Spalt 21 G. Prömel 7 Mittelstädt 11 El Khannouss 10 C. Führich 26 D. Undav 1 K. Hein 13 Arthur 5 A. Pieper 32 M. Friedl 2 O. Deman 14 S. Lynen 44 Y. Regeer 18 E. Dinkçi 15 L. Reis 17 M. Grüll 10 N. Füllkrug Dự bị VfB Stuttgart 16 A. Karazor 28 N. Nartey 17 D. Pejčinović 2 A. Al Dakhil 22 L. Assignon 1 F. Bredlow 9 E. Demirović 29 Finn Jeltsch 8 Tiago Tomás Werder Bremen 11 J. Njinmah 19 K. Quetant 30 A. Schlager 33 Mick Schmetgens 23 Dariusz Stalmach 4 N. Stark 3 O. Wójcik 20 Chuky San José 26 C. Itten Cập nhật đội hình lúc 00:02 08/11/2026

VfB Stuttgart Thống kê Werder Bremen 48% Kiểm soát bóng 52% 6 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 15 điểm. Chuyến làm khách tới MHP Arena để gặp VfB Stuttgart vào lúc 00:30 ngày 08/11/2026 là cơ hội để đội khách củng cố vị thế đó. Về phía chủ nhà, đây là dịp để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.

Werder Bremen giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Werder Bremen hiện xếp thứ 5 với 15 điểm. VfB Stuttgart đứng hạng 12 với 9 điểm, tức kém đối thủ 6 điểm và 7 bậc trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách này khiến trận đấu mang sức nặng khác nhau với mỗi đội. Werder Bremen muốn bám chắc nhóm đầu, còn VfB Stuttgart cần một kết quả tốt để kéo gần khoảng cách.

Phong độ: Werder Bremen ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Werder Bremen thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đội bóng này vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, xen giữa là một thất bại và hai trận hòa ở những trận trước đó. Chuỗi kết quả cho thấy một tập thể khó bị đánh bại.

Trong khi đó, VfB Stuttgart cũng thắng 2 trận nhưng thua 2 và hòa 1. Chủ nhà thua ngay trận gần nhất, nên cần phản ứng nhanh để không kéo dài mạch kết quả thiếu ổn định.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, VfB Stuttgart thắng 1, hòa 2 và Werder Bremen thắng 2. Hai đội chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt, và hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán thường khá giằng co.

Werder Bremen nhỉnh hơn một chút về số trận thắng. Đây là chi tiết đáng chú ý với đội khách trước chuyến làm khách tại MHP Arena.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Werder Bremen, bài toán là giữ sự chắc chắn đã giúp họ leo lên hạng 5. Một trận đấu chặt chẽ, ít sai sót có thể là hướng đi hợp lý, vì chuỗi hòa và thắng gần đây cho thấy đội khó bị đánh bại.

Với VfB Stuttgart, lợi thế sân nhà cần được tận dụng để chấm dứt chuỗi kết quả chưa ổn định. Sau trận thua gần nhất, việc sớm lấy lại nhịp độ và sự tự tin trước khán giả nhà sẽ quyết định cục diện trận đấu.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Werder Bremen đang có nhỉnh hơn. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà của VfB Stuttgart khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Kết quả sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng, nơi Werder Bremen đang tìm cách bám chắc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất VfB Stuttgart · 1 thắng 2 hòa Werder Bremen · 2 thắng VfB Stuttgart 1 - 1 Werder Bremen Hòa Werder Bremen 0 - 4 VfB Stuttgart VS VfB Stuttgart 1 - 2 Werder Bremen WB Werder Bremen 2 - 2 VfB Stuttgart Hòa Werder Bremen 2 - 1 VfB Stuttgart WB

VfB Stuttgart 5 trận gần nhất B T T B H 8 Trận 3-0-5 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 15 Thủng lưới Werder Bremen 5 trận gần nhất T B T H H 8 Trận 4-3-1 T-H-B 17 Ghi (TB 2.1) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H 4 RB Leipzig 8 5 0 3 +11 15 T T B T B 5 Werder Bremen 8 4 3 1 +3 15 T T H H T 6 Bayer Leverkusen 8 4 1 3 +2 13 B B T T T … 11 FC Augsburg 8 2 3 3 +3 9 B H B H B 12 VfB Stuttgart 8 3 0 5 -1 9 T B B T B 13 1899 Hoffenheim 8 3 0 5 -2 9 B T T B B …