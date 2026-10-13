Trực tiếp Viking vs Bayern München: Viking mở tỷ số

TRỰC TIẾPTrực tiếp Viking vs Bayern München: Viking mở tỷ số
Bayern München còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Viking, đội chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026 tại SR-Bank Arena.
- 37'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Viking 1 - 0 Bayern München.
- 26'Bayern München ép sân
Cầm bóng: Viking 21% - 79% Bayern München, dứt điểm 1 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 7; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 0.
- 13'Bayern München ép sân
Cầm bóng: Viking 16% - 84% Bayern München, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 2'BÀN THẮNG! Viking (1-0)
Phút 2': Gianni Stensness (Viking) lập công (kiến tạo: Zlatko Tripić). Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Viking tiếp đón Bayern München.
Cập nhật lúc 02:37 14/10/2026
Bayern München còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến SR-Bank Arena gặp Viking. Đội bóng xứ Bavaria đang đứng thứ 2 với 3 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 29 và chưa có điểm nào. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 14/10/2026.
Bayern München nhìn lên ngôi đầu
Với 3 điểm và vị trí thứ 2, Bayern München đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp đội bóng này giữ vững vị trí và tạo áp lực lên đội đang đứng trên.
Ở chiều ngược lại, Viking đứng thứ 29 và chưa có điểm nào. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà cần có điểm số đầu tiên để thoát khỏi nhóm cuối bảng.
Phong độ: Viking hưng phấn, Bayern München bền bỉ
Viking bước vào trận đấu với phong độ đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận liên tiếp gần đây nhất và chỉ thua 1 trận, ở thời điểm xa nhất trong chuỗi này. Mạch thắng ấy cho thấy Viking có tinh thần thi đấu tốt dù vị trí trên bảng xếp hạng chưa phản ánh điều đó.
Trong khi đó, Bayern München thắng 3, hòa 2 và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa hòa ở trận mới nhất sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Dù vậy, việc chưa để thua trong giai đoạn này vẫn là điểm cộng lớn về sự ổn định.
Điểm then chốt của trận đấu
Sự tương phản giữa bảng xếp hạng và phong độ khiến trận đấu thú vị hơn con số thể hiện trên giấy. Viking mang theo niềm tin từ chuỗi thắng gần đây và lợi thế thi đấu trên sân nhà. Bayern München lại có vị trí cao hơn nhiều và chuỗi 5 trận bất bại.
Bayern München nhiều khả năng sẽ nắm quyền kiểm soát cuộc chơi, còn Viking cần giữ sự tập trung trong những giai đoạn bị dồn ép để tận dụng cơ hội khi chúng đến. Với đội khách, việc bước vào trận với tâm lý chắc chắn, không để trận đấu bị kéo vào thế giằng co, sẽ là chìa khóa để bám đuổi ngôi đầu.
Nhận định
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và chuỗi 5 trận không thua, Bayern München được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ tốt của Viking, đội thắng 4 trận gần nhất, cho thấy chủ nhà sẽ không dễ bị đánh bại. Bayern München cần một màn trình diễn cẩn trọng để giữ nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)