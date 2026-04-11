Trực tiếp Viking vs Sabah FA: Hết hiệp 1, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Viking vs Sabah FA: Hết hiệp 1, hòa 1-1

Văn Thể04/11/2026 23:12

Viking tiếp đón đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng, khi Sabah FA hơn chủ nhà 8 bậc. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 05/11/2026 tại SR-Bank Arena.

Viking1 - 1Sabah FANghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Viking 56% - 44% Sabah FA, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Umarali Rakhmonaliev (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 33'Thay người

    Phút 33' (Sabah FA): Joy Lance Mickels vào sân thay Veljko Simić.

  • 27'BÀN THẮNG! Viking (1-1)

    Phút 27': Erik Botheim (Viking) lập công (kiến tạo: Kristoffer Haugen). Tỷ số: 1 - 1.

  • 24'Viking ép sân

    Cầm bóng: Viking 59% - 41% Sabah FA, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Gianni Stensness (Viking) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Viking ép sân

    Cầm bóng: Viking 62% - 38% Sabah FA, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

  • 11'BÀN THẮNG! Sabah FA (0-1)

    Phút 11': Patrick Orphe Mbina (Sabah FA) lập công (kiến tạo: Umarali Rakhmonaliev). Tỷ số: 0 - 1.

  • 2'Thẻ vàng

    Phút 2': Kristoffer Haugen (Viking) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Viking tiếp đón Sabah FA.

Cập nhật lúc 03:49 05/11/2026

Đội hình chính thức
Viking
Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Aarsheim
Sabah FA
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Dambrauskas
1
A. Østbø
5
H. Heggheim
6
G. Stensness
25
H. Falchener
28
K. Haugen
7
K. Askildsen
29
T. Moi
26
Kvia-Egeskog
16
H. Bjørdal
22
E. Botheim
10
Z. Tripić
92
S. Pokatilov
80
A. Zedadka
3
S. Solvet
4
A. McCarthy
27
T. Puchacz
7
Rahmonaliyev
13
I. Lepinjica
8
C. Nwachukwu
6
A. Xaybulayev
21
V. Simić
99
P. Mbina
Dự bị
Viking
17 E. Bassey24 Vetle Auklend30 Ľ. Belko8 J. Bell20 Christiansen19 A. Cosic27 J. Daland23 N. Fuglestad33 J. Hansen
Sabah FA
17 T. Mütəllimov11 K. Parris1 A. Ramazanov34 X. Severina20 J. Mickels94 Mirzəmmədov33 Erivaldo Almeida10 A. Isaev88 Rodrigo Fernandes
Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026
VikingThống kêSabah FA
56%
Kiểm soát bóng
44%
5
Dứt điểm
4
2
Trúng đích
2
3
Phạt góc
0
4
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
1

Viking sẽ tiếp đón một đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi gặp Sabah FA tại SR-Bank Arena lúc 03h00 ngày 05/11/2026. Sabah FA đang đứng hạng 25 với 3 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 33 và mới có 1 điểm. Khoảng cách 8 bậc cùng 2 điểm khiến đây là bài toán không dễ với đội chủ sân.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng đặt Viking vào thế khó

Viking hiện đang ở vị trí thấp hơn đối thủ rõ rệt. Với 1 điểm tích lũy, đội chủ nhà đang nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, hạng 33. Điều này tạo áp lực không nhỏ lên các cầu thủ khi thi đấu trước khán giả nhà.

Ngược lại, Sabah FA ở hạng 25 với 3 điểm. Con số này chưa phải quá cách biệt về mặt điểm số, nhưng vị trí cao hơn cho thấy đội khách đang có lợi thế nhất định về mặt tâm lý khi bước vào trận đấu.

Phong độ: hai đội cùng chập chờn

Xét 5 trận gần nhất, Viking thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa thua ở trận đấu gần đây nhất, trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thắng và thua. Phong độ thiếu ổn định là điều Viking cần khắc phục nếu muốn cải thiện hình ảnh trên sân nhà.

Sabah FA cũng có thành tích tương tự: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, đội khách cũng thua ở trận mới nhất. Trước đó, họ từng có hai chiến thắng ở những trận cũ hơn, cho thấy đà đi xuống nhẹ trong thời gian gần đây.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ tương đồng, yếu tố phân định có thể nằm ở sự tập trung và khả năng giữ nhịp trận đấu. Viking có lợi thế sân nhà và rất cần một kết quả tích cực để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Điều đó có thể thúc đẩy đội chủ nhà chơi chủ động hơn ngay từ đầu.

Về phía Sabah FA, đội khách có thể chọn cách kiểm soát nhịp độ, tận dụng vị thế cao hơn để thi đấu chắc chắn. Nếu giữ được sự kỷ luật, họ hoàn toàn có thể khai thác những khoảng trống mà chủ nhà để lại khi dâng cao.

Nhận định

Nhìn chung, Sabah FA nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, còn phong độ gần đây của hai đội gần như cân bằng. Viking có lợi thế sân nhà nhưng đang chịu sức ép lớn vì xếp hạng 33 và mới có 1 điểm. Trận đấu vì thế đặt chủ nhà trước thử thách lớn, nơi sự bình tĩnh và hiệu quả trong các tình huống then chốt sẽ quyết định kết quả.

Viking
5 trận gần nhất
BTBTH
5
Trận
1-2-2
T-H-B
10
Ghi (TB 2.0)
12
Thủng lưới
Sabah FA
5 trận gần nhất
BHBTT
11
Trận
7-0-4
T-H-B
21
Ghi (TB 1.9)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain4400+1512TTTT
2Barcelona4301+89TBTT
3Aston Villa4301+69BTTT
8Bayern München4220+78THHT
9Arsenal3210+47HTT
24Napoli3102-23TBB
25Sabah FA3102-33BTB
26Lens3102-43BBT
32Slavia Praha3012-31HBB
33Viking3012-41BHB
34Lille4013-61HBBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Viking
A. Baertelsen (Foot Injury)
V. Berisha (Thigh Injury)
S. Bjorshol (Knee Injury)
N. D'Agostino (Leg Injury)
K. Frimpong (Off the roster)
M. Roseth (Knee Injury)
A. Baertelsen (Foot Injury)
V. Berisha (Thigh Injury)
Sabah FA
V. Simic (Injury)
V. Simic (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Viking vs Sabah FA: Hết hiệp 1, hòa 1-1
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