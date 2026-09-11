TRỰC TIẾP Trực tiếp Villarreal vs Getafe: Villarreal ép sân, chưa có bàn thắng Getafe thi đấu chưa tốt khi xa nhà và phải làm khách tại Estadio de la Cerámica. Trận gặp Villarreal đá lúc 00:30 ngày 09/11/2026, hai đội cùng có 12 điểm.

Villarreal 0 - 0 Getafe Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 72% - 28% Getafe, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Mario Martín Rielves (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 76% - 24% Getafe, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 0 - 1.

12' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 68% - 32% Getafe, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Villarreal tiếp đón Getafe.

Cập nhật lúc 01:19 09/11/2026

Đội hình chính thức Villarreal Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez Getafe Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepe Bordalás 25 P. Gulácsi 15 S. Mouriño 2 Logan Costa 12 Renato Veiga 20 Carlos Romero 17 T. Buchanan 16 C. Macia 18 P. Gueye 10 Alberto Moleiro 21 T. Oluwaseyi 9 G. Mikautadze 13 David Soria 14 Dani Carvajal 15 S. Boselli 2 D. Dakonam 22 J. Mojica 23 O. Mangala 8 N. Gudelj 21 Andrés García 10 M. Satriano 6 Mario Martín 19 E. Ünal Dự bị Villarreal 23 Sergi Cardona 14 Santi Comesaña 27 N. El Jmili 3 A. Freeman 13 Rubén Gómez 1 Luíz Júnior 6 Pau Navarro 19 N. Pépé 22 Ayoze Pérez Getafe 20 Iván Azón 36 K. Danfakha 3 Davinchi 35 Diego Ferrer 16 Francho Serrano 17 Kiko Femenía 1 J. Letáček 28 Alberto Risco 4 S. Sazonov Cập nhật đội hình lúc 00:22 09/11/2026

Villarreal Thống kê Getafe 72% Kiểm soát bóng 28% 3 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Getafe thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân của Villarreal tại Estadio de la Cerámica vì thế là bài kiểm tra không dễ cho đội bóng này. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 09/11/2026, giữa hai đội đang có cùng 12 điểm nhưng ở hai vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng.

Getafe đi xa trong thế chưa vững

Chuỗi kết quả gần đây cho thấy Getafe chưa tạo được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ là một thất bại, sau hai chiến thắng liên tiếp trước đó, rồi đến hai trận thua ở các vòng cũ hơn.

Nhịp thắng thua đan xen ấy khiến Getafe khó giữ được mạch kết quả tích cực. Khi phải di chuyển đến sân của đối thủ, đây là điểm đội cần khắc phục để tránh để sự thiếu ổn định tiếp tục kéo dài.

Villarreal cũng chưa hoàn toàn thuận lợi

Chủ nhà không bước vào trận đấu với phong độ hoàn hảo. Villarreal cũng thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ vừa thua hai trận liên tiếp gần đây, sau chuỗi hai chiến thắng liền mạch trước đó.

Điều này khiến trận đấu mang màu sắc cân bằng hơn so với việc chỉ nhìn vào yếu tố sân nhà. Villarreal cần phản ứng sau hai thất bại gần nhất, trong khi Getafe cũng muốn đáp lại trận thua vừa qua.

Bảng xếp hạng: cùng điểm, khác thứ hạng

Villarreal đứng hạng 11 với 12 điểm, còn Getafe xếp hạng 15 cũng với 12 điểm. Hai đội bằng điểm nhau nhưng khoảng cách thứ hạng là 4 bậc, nên cả hai đều có lý do để tìm kiếm một kết quả tốt trong trận này.

Với chủ nhà, một chiến thắng sẽ giúp chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Với đội khách, được điểm ở Estadio de la Cerámica sẽ là tín hiệu tích cực sau trận thua gần nhất.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Villarreal

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Villarreal thắng 2 trận, hòa 2 trận và Getafe thắng 1 trận. Thành tích này nghiêng nhẹ về đội chủ nhà, nhưng hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu thường khá cân bằng và khó phân định.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều có phong độ thắng 2 thua 3, nên yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng giữ sự ổn định trong từng giai đoạn của trận. Villarreal có lợi thế sân nhà, hạng cao hơn và thế đối đầu nhỉnh hơn. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp gần đây khiến họ không thể chủ quan.

Về phía Getafe, nhiệm vụ trước hết là chứng tỏ họ có thể thi đấu tốt hơn khi xa nhà. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà trong trận đấu mà cả hai đều cần điểm số.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ giống nhau và điểm số bằng nhau. Chủ nhà có lợi thế nhỉnh hơn, nhưng đội khách vẫn còn nhiều cơ hội để gây khó khăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Villarreal · 2 thắng 2 hòa Getafe · 1 thắng Getafe 2 - 1 Villarreal GET Villarreal 2 - 0 Getafe VIL Getafe 1 - 2 Villarreal VIL Villarreal 1 - 1 Getafe Hòa Villarreal 1 - 1 Getafe Hòa

Villarreal 5 trận gần nhất B B T T B 11 Trận 3-3-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 15 Thủng lưới Getafe 5 trận gần nhất B T T B B 11 Trận 3-3-5 T-H-B 8 Ghi (TB 0.7) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T … 10 Alaves 12 3 4 5 -2 13 H B H B B 11 Villarreal 11 3 3 5 0 12 B T H B T 12 Celta Vigo 11 2 6 3 0 12 B H T H T … 14 Rayo Vallecano 10 3 3 4 -5 12 T B H H T 15 Getafe 11 3 3 5 -8 12 T B H B T 16 Osasuna 12 3 3 6 -11 12 H B B T B …