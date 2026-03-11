TRỰC TIẾP Trực tiếp Villarreal vs Paris Saint Germain: Đội hình xuất phát Paris Saint Germain đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Villarreal lúc 03h00 ngày 04/11 trên sân Estadio de la Cerámica.

Villarreal vs Paris Saint Germain SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Villarreal và Paris Saint Germain đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:32 04/11/2026

Đội hình chính thức Villarreal Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique 25 P. Gulácsi 3 A. Freeman 15 S. Mouriño 12 Renato Veiga 20 Carlos Romero 14 Santi Comesaña 16 C. Macia 18 P. Gueye 17 T. Buchanan 19 N. Pépé 22 Ayoze Pérez 39 M. Safonov 2 A. Hakimi 6 I. Zabarnyi 51 W. Pacho 21 L. Hernández 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 11 M. Akliouche 24 Senny Mayulu 14 D. Doué Dự bị Villarreal 28 Joselillo Gaitán 27 N. El Jmili 2 Logan Costa 23 Sergi Cardona 13 Rubén Gómez 9 G. Mikautadze 10 Alberto Moleiro 6 Pau Navarro 21 T. Oluwaseyi Paris Saint Germain 42 D. Boly 30 L. Chevalier 12 L. Digne 27 Pedro Fernández 22 M. Godts 47 Quentin Ndjantou Mbitcha 9 Ferran Torres 33 Zaïre-Emery 4 Beraldo Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026

Paris Saint Germain bước vào chuyến làm khách trên sân của Villarreal với mạch thắng liên tiếp và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 04/11/2026 tại Estadio de la Cerámica. Chủ nhà đang ở nhóm cuối bảng và cần một kết quả tích cực để thay đổi tình thế.

Paris Saint Germain giữ mạch thắng trọn vẹn

Paris Saint Germain đang có phong độ gần như hoàn hảo, thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội khách đứng hạng 1 với 9 điểm.

Một mạch thắng dài thường mang lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định. Với Paris Saint Germain, thử thách là giữ được sự tập trung khi hành quân đến một sân đấu không dễ chịu và phải đối đầu với đội chủ nhà đang cần điểm.

Villarreal chưa tìm được sự ổn định

Villarreal có 5 trận gần nhất khá thất thường: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội bóng vừa thua ở trận gần nhất, sau khi có hai trận thắng liên tiếp trước đó.

Hiện Villarreal đứng hạng 19 với 3 điểm. Khoảng cách với đội đầu bảng là 6 điểm, nên chủ nhà có lý do để tìm một màn trình diễn thật quyết tâm trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội có hai trạng thái tâm lý khác nhau. Paris Saint Germain thi đấu với niềm tin của đội đang thắng liên tục. Ngược lại, Villarreal chịu áp lực phải cải thiện kết quả sau trận thua gần nhất.

Nếu Villarreal bắt đầu trận đấu với sự hưng phấn và chơi đúng khoảng cách, họ có thể khiến đội khách gặp khó khăn trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu để Paris Saint Germain sớm kiểm soát nhịp độ, chủ nhà sẽ phải đuổi theo trận đấu, một kịch bản vốn không dễ với đội đang thiếu sự ổn định.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Paris Saint Germain đang chiếm ưu thế rõ rệt. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng vị trí dẫn đầu cho thấy đội khách đang ở trạng thái rất tốt.

Dù vậy, Villarreal có lợi thế sân nhà và động lực cần điểm, nên trận đấu vẫn có những yếu tố để chủ nhà cạnh tranh. Nhìn chung, Paris Saint Germain được đánh giá nhỉnh hơn, còn Villarreal cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để làm chậm mạch thắng của đối thủ.

Villarreal 5 trận gần nhất B T T B H 3 Trận 1-0-2 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 8 Thủng lưới Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 14 Ghi (TB 4.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Aston Villa 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T … 8 Barcelona 3 2 0 1 +5 6 B T T 9 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T … 18 PSV Eindhoven 3 1 1 1 0 4 T B H 19 Villarreal 3 1 0 2 0 3 B T B 20 Inter 3 1 0 2 -1 3 T B B … 24 Lask Linz 3 1 0 2 -3 3 T B B T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Villarreal ✚ I. Akhomach (Muscle Injury) ✚ J. Foyth (Muscle Injury) ✚ G. Moreno (Muscle Injury) ✚ I. Akhomach (Muscle Injury) ✚ J. Foyth (Muscle Injury) ✚ G. Moreno (Muscle Injury) Paris Saint Germain ✚ O. Dembele (Thigh Injury) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ Marquinhos (Thigh Injury) ✚ N. Mendes (Muscle Injury) ✚ O. Dembele (Thigh Injury) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ Marquinhos (Thigh Injury) ✚ N. Mendes (Muscle Injury)