Trực tiếp Vissel Kobe vs Jeonbuk Motors: Vissel Kobe mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Vissel Kobe vs Jeonbuk Motors: Vissel Kobe mở tỷ số

Văn Thể14/10/2026 12:14

Vissel Kobe đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 3 điểm, chỉ hơn Jeonbuk Motors một bậc dù hai đội bằng điểm nhau. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 14/10/2026 trên sân Noevir Stadium Kobe.

Vissel Kobe1 - 0Jeonbuk MotorsHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Vissel Kobe 1 - 0 Jeonbuk Motors.

  • 37'Vissel Kobe ép sân

    Cầm bóng: Vissel Kobe 60% - 40% Jeonbuk Motors, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Vissel Kobe ép sân

    Cầm bóng: Vissel Kobe 62% - 38% Jeonbuk Motors, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Vissel Kobe 57% - 43% Jeonbuk Motors, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

  • 11'BÀN THẮNG! Vissel Kobe (1-0)

    Phút 11': Yuya Osako (Vissel Kobe) lập công (kiến tạo: Katsuya Nagato). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Vissel Kobe tiếp đón Jeonbuk Motors.

Cập nhật lúc 17:45 14/10/2026

Đội hình chính thức
Vissel Kobe
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Skibbe
Jeonbuk Motors
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chung Jung-Yong
71
S. Gonda
24
G. Sakai
4
T. Yamakawa
16
Caetano
15
Diego
7
Y. Ideguchi
25
Y. Kuwasaki
94
Erik
11
Y. Muto
10
Y. Osako
41
K. Nagato
31
Song Bum-Keun
77
Kim Tae-Hyun
5
Park Ji-Soo
2
Kim Young-Bin
66
Choi Woo-Jin
6
Maeng Seong-Ung
97
Kim Jin-Gyu
11
Kim Seung-Sub
13
Kang Sang-Yoon
95
Italo
99
Bruno Mota
Dự bị
Vissel Kobe
5 Y. Goke21 S. Arai44 M. Hidaka2 N. Iino31 T. Iwanami26 Jean Patrick62 H. Kawabata29 R. Komatsu1 D. Maekawa
Jeonbuk Motors
3 Yeon Je-Un9 Tiago Orobó39 Seo Jeong-Hyeok28 Lee Yeong-Jae10 Lee Seung-Woo1 Lee Ju-Hyun7 Lee Dong-Jun27 Hwang Seung-Jun16 João Gamboa
Cập nhật đội hình lúc 16:32 14/10/2026
Vissel KobeThống kêJeonbuk Motors
60%
Kiểm soát bóng
40%
5
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
1
1
Phạt góc
1
2
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Vissel Kobe đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 3 điểm. Jeonbuk Motors xếp ngay sau ở hạng 8, cũng có 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội gần như không có, nên cuộc gặp lúc 17h00 ngày 14/10/2026 tại Noevir Stadium Kobe mang ý nghĩa lớn với cả chủ nhà lẫn đội khách.

Vissel Kobe giữ vị trí cao hơn một bậc

Trên bảng xếp hạng, Vissel Kobe đứng thứ 7, còn Jeonbuk Motors đứng thứ 8. Hai đội cùng có 3 điểm, vì vậy mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ tự của nhóm đang cạnh tranh. Trận này là phép thử trực tiếp giữa hai đội ở sát nhau trên bảng.

Phong độ: Vissel Kobe nhỉnh hơn

Phong độ là điểm khác biệt rõ nhất. Trong 5 trận gần nhất, Vissel Kobe thắng 4 trận và thua 1 trận. Họ có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước khi thua ở trận mới nhất, nên chủ nhà vẫn mang về hiệu suất đáng kể trong giai đoạn này.

Ngược lại, Jeonbuk Motors chưa tìm được sự ổn định. Đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận mới nhất kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy Jeonbuk Motors chưa duy trì được mạch kết quả tích cực.

Một lần gặp gần nhất nghiêng về Jeonbuk Motors

Ở lần đối đầu gần nhất, Jeonbuk Motors là bên giành chiến thắng, còn Vissel Kobe chưa có trận thắng hay hòa nào trong số lần gặp được ghi nhận. Đó mới là một lần chạm trán, chưa đủ để đưa ra kết luận về xu hướng dài hạn. Tuy vậy, kết quả này có thể mang lại thêm động lực cho đội khách khi tái đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Vissel Kobe có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn trên bảng và phong độ tốt hơn. Để bám sát nhóm trên, họ cần sớm quên trận thua gần nhất và giữ nhịp độ của chuỗi 4 trận thắng trước đó.

Jeonbuk Motors cần cải thiện tính ổn định sau chuỗi kết quả thắng, hòa, thua đan xen. Một kết quả tích cực trước đối thủ đang xếp trên mình một bậc sẽ giúp họ kéo gần khoảng cách hoặc vượt lên trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Vissel Kobe được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, hai đội đang bằng điểm nhau và Jeonbuk Motors từng thắng ở lần gặp gần nhất, nên trận đấu hứa hẹn sẽ cân bằng và giằng co. Đội nào giữ được sự tập trung và hiệu quả ở các tình huống quyết định nhiều khả năng sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Vissel Kobe · 0 thắng0 hòaJeonbuk Motors · 1 thắng
22/08/2022
Tứ kết
Vissel Kobe
1 - 3
Jeonbuk Motors
JM
Vissel Kobe
5 trận gần nhất
BTTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Jeonbuk Motors
5 trận gần nhất
BHTBH
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima2200+76TT
2Gamba Osaka2200+56TTT
3Beijing Guoan2200+36TT
6Daejeon Citizen2110+14HT
7Vissel Kobe1100+13T
8Jeonbuk Motors1100+13T
9Kyoto Sanga210103TB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Vissel Kobe vs Jeonbuk Motors: Vissel Kobe mở tỷ số
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