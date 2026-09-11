Trực tiếp Vitória SC vs FC Porto: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Vitória SC vs FC Porto: Đội hình xuất phát

Văn Thể09/11/2026 00:20

Cả hai đội đều đang có phong độ cao trước cuộc đối đầu lúc 01:00 ngày 09/11/2026 tại Estádio D. Afonso Henriques, dù cách biệt 21 điểm trên bảng xếp hạng.

Vitória SCvsFC PortoSẮP BẮT ĐẦU • 01:00
  • 01:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Vitória SC và FC Porto đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:32 09/11/2026

Đội hình chính thức
Vitória SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
FC Porto
Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli
98
Lucas Furtado
23
T. Strata
21
T. Borevković
5
A. Sidibé
13
João Mendes
8
Gonçalo Nogueira
16
Beni
11
Gustavo
20
Samu
7
O. Camara
9
A. Jakupovic
99
Diogo Costa
20
Alberto Baio
5
J. Bednarek
4
J. Kiwior
12
Z. Sanusi
8
Victor Mow Froholdt
13
P. Rosario
10
Gabri Veiga
11
Pepê Aquino
9
Samu
17
Borja Sainz
Dự bị
Vitória SC
10 Alan44 L. Doucet2 Miguel Maga6 M. Mitrović24 A. Ndoye17 Miguel Nogueira29 V. Ouotro4 Óscar Rivas28 Thiago Balieiro
FC Porto
22 A. Varela14 Cláudio Ramos33 Souza21 D. Prpić77 Pietuszewski18 N. Pérez74 Francisco Moura16 Hwang In-Beom29 S. Giménez
Cập nhật đội hình lúc 00:32 09/11/2026

Vitória SC và FC Porto bước vào cuộc gặp lúc 01:00 ngày 09/11/2026 tại Estádio D. Afonso Henriques với tâm thế của hai đội đang vào phom. Một bên thắng 3 trong 5 trận gần nhất, bên còn lại thắng tới 4 trong 5 trận. Dù vậy, vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng của hai đội vẫn cách nhau khá xa.

Hai đội cùng vào phom

Vitória SC đã thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa có hai chiến thắng liên tiếp, sau đó hòa ở trận gần đây nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang chơi ổn định và biết cách tích lũy điểm số.

Trong khi đó, FC Porto sở hữu phong độ nổi bật hơn. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua một lần, ở trận xa nhất trong chuỗi này. Bốn chiến thắng liên tiếp gần đây phản ánh sự vững vàng của một đội bóng đang chơi tự tin.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai đội. FC Porto đang đứng thứ 1 với 30 điểm, còn Vitória SC xếp thứ 13 với 9 điểm, tức kém đối thủ 21 điểm.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Vitória SC cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị áp đảo. Đội chủ nhà đang cải thiện kết quả và sẽ muốn tận dụng đà hưng phấn ấy trước đội đầu bảng.

Thế đối đầu nghiêng về FC Porto

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Porto thắng 3 trận, Vitória SC thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Xu hướng này nghiêng rõ về phía đội khách. Dù vậy, việc Vitória SC từng giành chiến thắng cho thấy họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho FC Porto.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt chiến thuật, câu hỏi lớn nhất là liệu Vitória SC có giữ được sự chắc chắn và tinh thần thi đấu từ chuỗi trận gần đây để cản bước một FC Porto đang hưng phấn. Với đội chủ nhà, sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quyết định.

Với FC Porto, duy trì mạch thắng và sự ổn định của một đội đầu bảng là nhiệm vụ chính. Họ sở hữu lợi thế về vị trí xếp hạng lẫn thành tích đối đầu.

Nhận định

Nhìn chung, FC Porto được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt nhất trong hai đội, vị trí dẫn đầu và thế đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Vitória SC đang đi lên với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất nên hứa hẹn tạo ra một cuộc so tài hấp dẫn giữa hai đội cùng vào phom.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Vitória SC · 1 thắng1 hòaFC Porto · 3 thắng
19/01/2026
Vitória SC
0 - 1
FC Porto
FP
05/12/2025
Tứ kết
FC Porto
1 - 3
Vitória SC
VS
12/08/2025
FC Porto
3 - 0
Vitória SC
FP
25/02/2025
FC Porto
1 - 1
Vitória SC
Hòa
22/09/2024
Vitória SC
0 - 3
FC Porto
FP
Vitória SC
5 trận gần nhất
HTTBT
10
Trận
2-3-5
T-H-B
10
Ghi (TB 1.0)
10
Thủng lưới
FC Porto
5 trận gần nhất
TTTTB
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto101000+2130TTTTT
2Benfica10811+1925TTTBT
3Sporting CP11731+1324TTBTH
12Estrela10244-410BBBBH
13Vitória SC1023509HTBHB
14Maritimo10226-128BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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