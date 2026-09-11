Vitória SC 1-2 FC Porto: FC Porto giành chiến thắng Cả hai đội đều đang có phong độ cao trước cuộc đối đầu lúc 01:00 ngày 09/11/2026 tại Estádio D. Afonso Henriques, dù cách biệt 21 điểm trên bảng xếp hạng.

Vitória SC 1 - 2 FC Porto Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vitória SC tiếp đón FC Porto.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Vitória SC 47% - 53% FC Porto, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 3, phạm lỗi 2 - 2.

19' Thẻ vàng Phút 19': Tiago Miguel Carvalho Margarido (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Dissent).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Vitória SC 45% - 55% FC Porto, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 5, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

33' Thẻ vàng Phút 33': Toni Borevković (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Dissent).

33' Thẻ vàng Phút 33': João Mendes (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

37' FC Porto ép sân Cầm bóng: Vitória SC 41% - 59% FC Porto, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 6, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 1 - 1.

38' BÀN THẮNG! FC Porto (0-1) Phút 38': Borja Sainz (FC Porto) lập công (kiến tạo: Alberto Costa). Tỷ số: 0 - 1.

38' Thẻ vàng Phút 38': Borja Sainz (FC Porto) nhận thẻ vàng.

43' Thẻ vàng Phút 43': Pablo Rosario (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' FC Porto ép sân Cầm bóng: Vitória SC 42% - 58% FC Porto, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 7, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 1.

58' Thay người Phút 58' (FC Porto): André Silva vào sân thay Samuel Aghehowa.

58' Thay người Phút 58' (FC Porto): Alan Gonzalo Varela vào sân thay Pablo Rosario.

58' Thay người Phút 58' (FC Porto): Martim Fernandes vào sân thay Borja Sainz.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Vitória SC 44% - 56% FC Porto, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 7, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 1 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Vitória SC): Alan de Souza Guimarães vào sân thay Fábio Samuel Amorim Silva.

66' Thay người Phút 66' (FC Porto): Nehuén Pérez vào sân thay Jan Bednarek.

66' Thay người Phút 66' (FC Porto): Hwang In-Beom vào sân thay Gabri Veiga.

67' Thẻ vàng Phút 67': Hwang In-Beom (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (Vitória SC): Alioune Ndoye vào sân thay Arnel Jakupović.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Vitória SC 45% - 55% FC Porto, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 7, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 2 - 3.

77' BÀN THẮNG! Vitória SC (1-1) Phút 77': Alan de Souza Guimarães (Vitória SC) lập công (kiến tạo: Gustavo Silva). Tỷ số: 1 - 1.

78' Thay người Phút 78' (FC Porto): Santiago Giménez vào sân thay Alberto Costa.

80' Thay người Phút 80' (Vitória SC): Miguel Nogueira vào sân thay Gustavo Silva.

80' Thay người Phút 80' (Vitória SC): Balieiro Thiago vào sân thay Ahmed Sidibé.

84' Thay người Phút 84' (Vitória SC): Lohann Doucet vào sân thay Beni Mukendi.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Vitória SC 45% - 55% FC Porto, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 7, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 2 - 3.

86' BÀN THẮNG! FC Porto (1-2) Phút 86': Martim Fernandes (FC Porto) lập công (kiến tạo: Eduardo Gabriel Aquino Cossa). Tỷ số: 1 - 2.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Vitória SC): Patrick Ouotro vào sân thay Toni Borevković.

90+4' Thay người Phút 90+4' (FC Porto): Dominik Prpić vào sân thay Eduardo Gabriel Aquino Cossa.

90+7' Thẻ vàng Phút 90+7': Alan Gonzalo Varela (FC Porto) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Vitória SC 1-2 FC Porto Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:01 09/11/2026

Đội hình chính thức Vitória SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli 98 Lucas Furtado 23 T. Strata 21 T. Borevković 5 A. Sidibé 13 João Mendes 8 Gonçalo Nogueira 16 Beni 11 Gustavo 20 Samu 7 O. Camara 9 A. Jakupovic 99 Diogo Costa 20 Alberto Baio 5 J. Bednarek 4 J. Kiwior 12 Z. Sanusi 8 Victor Mow Froholdt 13 P. Rosario 10 Gabri Veiga 11 Pepê Aquino 9 Samu 17 Borja Sainz Dự bị Vitória SC 10 Alan 44 L. Doucet 2 Miguel Maga 6 M. Mitrović 24 A. Ndoye 17 Miguel Nogueira 29 V. Ouotro 4 Óscar Rivas 28 Thiago Balieiro FC Porto 22 A. Varela 14 Cláudio Ramos 33 Souza 21 D. Prpić 77 Pietuszewski 18 N. Pérez 74 Francisco Moura 16 Hwang In-Beom 29 S. Giménez Cập nhật đội hình lúc 00:32 09/11/2026

Vitória SC Thống kê FC Porto 47% Kiểm soát bóng 53% 16 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 4 4 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 7 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Alan Vitória SC 1 bàn Borja Sainz FC Porto 1 bàn Martim Fernandes FC Porto 1 bàn Pepê Aquino FC Porto 1 kiến tạo · điểm 7.3 Alberto Baio FC Porto 1 kiến tạo · điểm 7.25 Gustavo Vitória SC 1 kiến tạo · điểm 6.82

Vitória SC và FC Porto bước vào cuộc gặp lúc 01:00 ngày 09/11/2026 tại Estádio D. Afonso Henriques với tâm thế của hai đội đang vào phom. Một bên thắng 3 trong 5 trận gần nhất, bên còn lại thắng tới 4 trong 5 trận. Dù vậy, vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng của hai đội vẫn cách nhau khá xa.

Hai đội cùng vào phom

Vitória SC đã thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa có hai chiến thắng liên tiếp, sau đó hòa ở trận gần đây nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang chơi ổn định và biết cách tích lũy điểm số.

Trong khi đó, FC Porto sở hữu phong độ nổi bật hơn. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua một lần, ở trận xa nhất trong chuỗi này. Bốn chiến thắng liên tiếp gần đây phản ánh sự vững vàng của một đội bóng đang chơi tự tin.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai đội. FC Porto đang đứng thứ 1 với 30 điểm, còn Vitória SC xếp thứ 13 với 9 điểm, tức kém đối thủ 21 điểm.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Vitória SC cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị áp đảo. Đội chủ nhà đang cải thiện kết quả và sẽ muốn tận dụng đà hưng phấn ấy trước đội đầu bảng.

Thế đối đầu nghiêng về FC Porto

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Porto thắng 3 trận, Vitória SC thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Xu hướng này nghiêng rõ về phía đội khách. Dù vậy, việc Vitória SC từng giành chiến thắng cho thấy họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho FC Porto.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt chiến thuật, câu hỏi lớn nhất là liệu Vitória SC có giữ được sự chắc chắn và tinh thần thi đấu từ chuỗi trận gần đây để cản bước một FC Porto đang hưng phấn. Với đội chủ nhà, sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quyết định.

Với FC Porto, duy trì mạch thắng và sự ổn định của một đội đầu bảng là nhiệm vụ chính. Họ sở hữu lợi thế về vị trí xếp hạng lẫn thành tích đối đầu.

Nhận định

Nhìn chung, FC Porto được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt nhất trong hai đội, vị trí dẫn đầu và thế đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Vitória SC đang đi lên với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất nên hứa hẹn tạo ra một cuộc so tài hấp dẫn giữa hai đội cùng vào phom.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vitória SC · 1 thắng 1 hòa FC Porto · 3 thắng Vitória SC 0 - 1 FC Porto FP FC Porto 1 - 3 Vitória SC VS FC Porto 3 - 0 Vitória SC FP FC Porto 1 - 1 Vitória SC Hòa Vitória SC 0 - 3 FC Porto FP

Vitória SC 5 trận gần nhất H T T B T 10 Trận 2-3-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới FC Porto 5 trận gần nhất T T T T B

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 10 8 1 1 +19 25 T T T B T 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H … 12 Estrela 10 2 4 4 -4 10 B B B B H 13 Vitória SC 10 2 3 5 0 9 H T B H B 14 Maritimo 10 2 2 6 -12 8 B B B H B …