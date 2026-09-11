Vitória SC 1-2 FC Porto: FC Porto giành chiến thắng
Cả hai đội đều đang có phong độ cao trước cuộc đối đầu lúc 01:00 ngày 09/11/2026 tại Estádio D. Afonso Henriques, dù cách biệt 21 điểm trên bảng xếp hạng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Vitória SC tiếp đón FC Porto.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Vitória SC 47% - 53% FC Porto, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 3, phạm lỗi 2 - 2.
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': Tiago Miguel Carvalho Margarido (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Vitória SC 45% - 55% FC Porto, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 5, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': Toni Borevković (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': João Mendes (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'FC Porto ép sân
Cầm bóng: Vitória SC 41% - 59% FC Porto, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 6, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 38'BÀN THẮNG! FC Porto (0-1)
Phút 38': Borja Sainz (FC Porto) lập công (kiến tạo: Alberto Costa). Tỷ số: 0 - 1.
- 38'Thẻ vàng
Phút 38': Borja Sainz (FC Porto) nhận thẻ vàng.
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Pablo Rosario (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'FC Porto ép sân
Cầm bóng: Vitória SC 42% - 58% FC Porto, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 7, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 58'Thay người
Phút 58' (FC Porto): André Silva vào sân thay Samuel Aghehowa.
- 58'Thay người
Phút 58' (FC Porto): Alan Gonzalo Varela vào sân thay Pablo Rosario.
- 58'Thay người
Phút 58' (FC Porto): Martim Fernandes vào sân thay Borja Sainz.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Vitória SC 44% - 56% FC Porto, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 7, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 64'Thay người
Phút 64' (Vitória SC): Alan de Souza Guimarães vào sân thay Fábio Samuel Amorim Silva.
- 66'Thay người
Phút 66' (FC Porto): Nehuén Pérez vào sân thay Jan Bednarek.
- 66'Thay người
Phút 66' (FC Porto): Hwang In-Beom vào sân thay Gabri Veiga.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': Hwang In-Beom (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).
- 71'Thay người
Phút 71' (Vitória SC): Alioune Ndoye vào sân thay Arnel Jakupović.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Vitória SC 45% - 55% FC Porto, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 7, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 2 - 3.
- 77'BÀN THẮNG! Vitória SC (1-1)
Phút 77': Alan de Souza Guimarães (Vitória SC) lập công (kiến tạo: Gustavo Silva). Tỷ số: 1 - 1.
- 78'Thay người
Phút 78' (FC Porto): Santiago Giménez vào sân thay Alberto Costa.
- 80'Thay người
Phút 80' (Vitória SC): Miguel Nogueira vào sân thay Gustavo Silva.
- 80'Thay người
Phút 80' (Vitória SC): Balieiro Thiago vào sân thay Ahmed Sidibé.
- 84'Thay người
Phút 84' (Vitória SC): Lohann Doucet vào sân thay Beni Mukendi.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Vitória SC 45% - 55% FC Porto, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 7, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 2 - 3.
- 86'BÀN THẮNG! FC Porto (1-2)
Phút 86': Martim Fernandes (FC Porto) lập công (kiến tạo: Eduardo Gabriel Aquino Cossa). Tỷ số: 1 - 2.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Vitória SC): Patrick Ouotro vào sân thay Toni Borevković.
- 90+4'Thay người
Phút 90+4' (FC Porto): Dominik Prpić vào sân thay Eduardo Gabriel Aquino Cossa.
- 90+7'Thẻ vàng
Phút 90+7': Alan Gonzalo Varela (FC Porto) nhận thẻ vàng (Dissent).
- KTKết thúc: Vitória SC 1-2 FC Porto
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 03:01 09/11/2026
Vitória SC và FC Porto bước vào cuộc gặp lúc 01:00 ngày 09/11/2026 tại Estádio D. Afonso Henriques với tâm thế của hai đội đang vào phom. Một bên thắng 3 trong 5 trận gần nhất, bên còn lại thắng tới 4 trong 5 trận. Dù vậy, vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng của hai đội vẫn cách nhau khá xa.
Hai đội cùng vào phom
Vitória SC đã thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa có hai chiến thắng liên tiếp, sau đó hòa ở trận gần đây nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang chơi ổn định và biết cách tích lũy điểm số.
Trong khi đó, FC Porto sở hữu phong độ nổi bật hơn. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua một lần, ở trận xa nhất trong chuỗi này. Bốn chiến thắng liên tiếp gần đây phản ánh sự vững vàng của một đội bóng đang chơi tự tin.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai đội. FC Porto đang đứng thứ 1 với 30 điểm, còn Vitória SC xếp thứ 13 với 9 điểm, tức kém đối thủ 21 điểm.
Tuy nhiên, phong độ gần đây của Vitória SC cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị áp đảo. Đội chủ nhà đang cải thiện kết quả và sẽ muốn tận dụng đà hưng phấn ấy trước đội đầu bảng.
Thế đối đầu nghiêng về FC Porto
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Porto thắng 3 trận, Vitória SC thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Xu hướng này nghiêng rõ về phía đội khách. Dù vậy, việc Vitória SC từng giành chiến thắng cho thấy họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho FC Porto.
Điểm then chốt của trận đấu
Về mặt chiến thuật, câu hỏi lớn nhất là liệu Vitória SC có giữ được sự chắc chắn và tinh thần thi đấu từ chuỗi trận gần đây để cản bước một FC Porto đang hưng phấn. Với đội chủ nhà, sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quyết định.
Với FC Porto, duy trì mạch thắng và sự ổn định của một đội đầu bảng là nhiệm vụ chính. Họ sở hữu lợi thế về vị trí xếp hạng lẫn thành tích đối đầu.
Nhận định
Nhìn chung, FC Porto được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt nhất trong hai đội, vị trí dẫn đầu và thế đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Vitória SC đang đi lên với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất nên hứa hẹn tạo ra một cuộc so tài hấp dẫn giữa hai đội cùng vào phom.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)