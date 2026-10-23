Trực tiếp Vitória SC vs Maritimo: Vitória SC mở tỷ số

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Vitória SC vs Maritimo: Vitória SC mở tỷ số

Văn Thể23/10/2026 21:44

Vitória SC có thành tích đối đầu vượt trội trước Maritimo, thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần gần nhất. Maritimo chưa thắng. Trận đấu bắt đầu 02:45 ngày 24/10/2026.

Vitória SC1 - 0MaritimoHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Vitória SC 1 - 0 Maritimo.

  • 38'BÀN THẮNG! Vitória SC (1-0)

    Phút 38': Arnel Jakupović (Vitória SC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 37'Vitória SC ép sân

    Cầm bóng: Vitória SC 68% - 32% Maritimo, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Raphael Guzzo (Maritimo) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Tomas Tavares (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Vitória SC ép sân

    Cầm bóng: Vitória SC 69% - 31% Maritimo, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 2.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Toni Borevković (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Gonçalo Nogueira (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Vitória SC ép sân

    Cầm bóng: Vitória SC 69% - 31% Maritimo, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 0 - 1.

  • 12'Thẻ vàng

    Phút 12': Gustavo Silva (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Vitória SC tiếp đón Maritimo.

Cập nhật lúc 03:31 24/10/2026

Đội hình chính thức
Vitória SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
Maritimo
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. van der Gaag
98
Lucas Furtado
23
T. Strata
21
T. Borevković
5
A. Sidibé
13
João Mendes
16
Beni
8
Gonçalo Nogueira
11
Gustavo
20
Samu
7
O. Camara
9
A. Jakupovic
30
Fran Vieites
2
Igor Julião
44
Romain Correia
22
G. Szalai
23
Paulo Henrique
6
Rodrigo Andrade
14
Raphael Guzzo
15
Tomás Tavares
8
M. Dominguez
10
Martín Tejón
17
Adrián Butzke
Dự bị
Vitória SC
10 Alan48 O. Zych4 Óscar Rivas29 V. Ouotro24 A. Ndoye15 Y. Mosquera19 V. Andersson44 L. Doucet2 Miguel Maga
Maritimo
21 I. Alani1 Gonçalo Tabuaço27 S. Bamba12 Bassouamina11 M. Diouri4 Rafael Fernandes35 B. Limbombe5 Nilton Varela3 N. Ogbeta
Cập nhật đội hình lúc 02:17 24/10/2026
Vitória SCThống kêMaritimo
68%
Kiểm soát bóng
32%
7
Dứt điểm
1
2
Trúng đích
0
2
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
5
0
Việt vị
3
0
Thủ môn cứu thua
1

Vitória SC có thành tích đối đầu vượt trội trước Maritimo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa để Maritimo giành chiến thắng nào. Đó là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Vitória SC trước trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 24/10/2026 tại sân Estádio D. Afonso Henriques.

Thế đối đầu nghiêng về Vitória SC

Chuỗi 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa hai đội: Vitória SC thắng 4, hòa 1, còn Maritimo thua cả 4 trận không hòa. Tỷ lệ này cho thấy Vitória SC thường tìm ra cách vượt qua đối thủ mỗi khi hai bên gặp nhau.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ là một chiều của câu chuyện. Hiện tại, hai đội đang ở những vị trí khá gần nhau trên bảng xếp hạng và đều chưa có được sự ổn định.

Phong độ gần đây: cả hai chưa thật sự thuyết phục

Vitória SC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Kết quả mới nhất của họ là một chiến thắng, song trước đó là một thất bại, rồi lại có thêm một trận thắng. Chuỗi kết quả lên xuống này phản ánh một đội bóng chưa tìm được nhịp độ ổn định.

Về phần Maritimo, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 trận gần nhất. Dù trận gần đây nhất là một chiến thắng, hai trận thua nằm ở cuối chuỗi cho thấy họ vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì kết quả tích cực.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Maritimo hiện xếp hạng 11 với 8 điểm. Vitória SC đứng thứ 15 với 5 điểm, kém đối thủ 3 điểm và 4 bậc trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách này không quá lớn. Một kết quả tích cực trong trận đấu này có thể giúp Vitória SC rút ngắn chênh lệch, trong khi Maritimo muốn củng cố vị trí cao hơn của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt tâm lý, Vitória SC có lợi thế khi từng thắng đối thủ này gần như liên tục. Đội bóng này sẽ muốn tiếp tục khai thác ưu thế ấy để cải thiện vị trí đang ở nửa dưới bảng.

Ngược lại, Maritimo có thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn nhưng lại mang theo gánh nặng của chuỗi trận không thắng được Vitória SC. Nếu muốn phá vỡ thế bất lợi trong lịch sử gặp gỡ, họ cần thể hiện sự chắc chắn hơn so với những gì đã làm được ở các trận gần đây.

Nhận định

Xét tổng thể, thế đối đầu là yếu tố nghiêng về Vitória SC, còn thứ hạng cao hơn là điểm cộng của Maritimo. Phong độ của cả hai đều chưa ổn định nên trận đấu hứa hẹn cân bằng hơn những gì thành tích đối đầu thể hiện. Dù vậy, những lần gặp nhau gần đây vẫn mang lại cho Vitória SC nhiều lý do để tự tin khi bước vào trận này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Vitória SC · 4 thắng1 hòaMaritimo · 0 thắng
29/04/2023
Maritimo
1 - 2
Vitória SC
VS
13/11/2022
Vitória SC
1 - 0
Maritimo
VS
13/03/2022
Maritimo
0 - 1
Vitória SC
VS
23/10/2021
Vitória SC
2 - 1
Maritimo
VS
17/05/2021
Maritimo
0 - 0
Vitória SC
Hòa
Vitória SC
5 trận gần nhất
TBTHB
8
Trận
1-2-5
T-H-B
5
Ghi (TB 0.6)
10
Thủng lưới
Maritimo
5 trận gần nhất
TBHBB
8
Trận
2-2-4
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto8800+1624TTTTT
2Benfica8611+1719TBTTT
3Sporting CP8530+1118THHTT
10Estrela8242-110BBHTH
11Maritimo8224-58BHBBB
12Moreirense8224-78BHTBB
14Rio Ave8215-97TBHBB
15Vitória SC8125-55BHBHB
16Nacional8116-94BBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Vitória SC vs Maritimo: Vitória SC mở tỷ số
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO