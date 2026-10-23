TRỰC TIẾP Trực tiếp Vitória SC vs Maritimo: Vitória SC mở tỷ số Vitória SC có thành tích đối đầu vượt trội trước Maritimo, thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần gần nhất. Maritimo chưa thắng. Trận đấu bắt đầu 02:45 ngày 24/10/2026.

Vitória SC 1 - 0 Maritimo Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Vitória SC 1 - 0 Maritimo.

38' BÀN THẮNG! Vitória SC (1-0) Phút 38': Arnel Jakupović (Vitória SC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

37' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 68% - 32% Maritimo, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

36' Thẻ vàng Phút 36': Raphael Guzzo (Maritimo) nhận thẻ vàng (Dissent).

36' Thẻ vàng Phút 36': Tomas Tavares (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 69% - 31% Maritimo, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 2.

22' Thẻ vàng Phút 22': Toni Borevković (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Dissent).

17' Thẻ vàng Phút 17': Gonçalo Nogueira (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 69% - 31% Maritimo, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 0 - 1.

12' Thẻ vàng Phút 12': Gustavo Silva (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Vitória SC tiếp đón Maritimo.

Cập nhật lúc 03:31 24/10/2026

Đội hình chính thức Vitória SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido Maritimo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. van der Gaag 98 Lucas Furtado 23 T. Strata 21 T. Borevković 5 A. Sidibé 13 João Mendes 16 Beni 8 Gonçalo Nogueira 11 Gustavo 20 Samu 7 O. Camara 9 A. Jakupovic 30 Fran Vieites 2 Igor Julião 44 Romain Correia 22 G. Szalai 23 Paulo Henrique 6 Rodrigo Andrade 14 Raphael Guzzo 15 Tomás Tavares 8 M. Dominguez 10 Martín Tejón 17 Adrián Butzke Dự bị Vitória SC 10 Alan 48 O. Zych 4 Óscar Rivas 29 V. Ouotro 24 A. Ndoye 15 Y. Mosquera 19 V. Andersson 44 L. Doucet 2 Miguel Maga Maritimo 21 I. Alani 1 Gonçalo Tabuaço 27 S. Bamba 12 Bassouamina 11 M. Diouri 4 Rafael Fernandes 35 B. Limbombe 5 Nilton Varela 3 N. Ogbeta Cập nhật đội hình lúc 02:17 24/10/2026

Vitória SC Thống kê Maritimo 68% Kiểm soát bóng 32% 7 Dứt điểm 1 2 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 3 0 Thủ môn cứu thua 1

Vitória SC có thành tích đối đầu vượt trội trước Maritimo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa để Maritimo giành chiến thắng nào. Đó là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Vitória SC trước trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 24/10/2026 tại sân Estádio D. Afonso Henriques.

Thế đối đầu nghiêng về Vitória SC

Chuỗi 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa hai đội: Vitória SC thắng 4, hòa 1, còn Maritimo thua cả 4 trận không hòa. Tỷ lệ này cho thấy Vitória SC thường tìm ra cách vượt qua đối thủ mỗi khi hai bên gặp nhau.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ là một chiều của câu chuyện. Hiện tại, hai đội đang ở những vị trí khá gần nhau trên bảng xếp hạng và đều chưa có được sự ổn định.

Phong độ gần đây: cả hai chưa thật sự thuyết phục

Vitória SC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Kết quả mới nhất của họ là một chiến thắng, song trước đó là một thất bại, rồi lại có thêm một trận thắng. Chuỗi kết quả lên xuống này phản ánh một đội bóng chưa tìm được nhịp độ ổn định.

Về phần Maritimo, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 trận gần nhất. Dù trận gần đây nhất là một chiến thắng, hai trận thua nằm ở cuối chuỗi cho thấy họ vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì kết quả tích cực.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Maritimo hiện xếp hạng 11 với 8 điểm. Vitória SC đứng thứ 15 với 5 điểm, kém đối thủ 3 điểm và 4 bậc trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách này không quá lớn. Một kết quả tích cực trong trận đấu này có thể giúp Vitória SC rút ngắn chênh lệch, trong khi Maritimo muốn củng cố vị trí cao hơn của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt tâm lý, Vitória SC có lợi thế khi từng thắng đối thủ này gần như liên tục. Đội bóng này sẽ muốn tiếp tục khai thác ưu thế ấy để cải thiện vị trí đang ở nửa dưới bảng.

Ngược lại, Maritimo có thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn nhưng lại mang theo gánh nặng của chuỗi trận không thắng được Vitória SC. Nếu muốn phá vỡ thế bất lợi trong lịch sử gặp gỡ, họ cần thể hiện sự chắc chắn hơn so với những gì đã làm được ở các trận gần đây.

Nhận định

Xét tổng thể, thế đối đầu là yếu tố nghiêng về Vitória SC, còn thứ hạng cao hơn là điểm cộng của Maritimo. Phong độ của cả hai đều chưa ổn định nên trận đấu hứa hẹn cân bằng hơn những gì thành tích đối đầu thể hiện. Dù vậy, những lần gặp nhau gần đây vẫn mang lại cho Vitória SC nhiều lý do để tự tin khi bước vào trận này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vitória SC · 4 thắng 1 hòa Maritimo · 0 thắng Maritimo 1 - 2 Vitória SC VS Vitória SC 1 - 0 Maritimo VS Maritimo 0 - 1 Vitória SC VS Vitória SC 2 - 1 Maritimo VS Maritimo 0 - 0 Vitória SC Hòa

Vitória SC 5 trận gần nhất T B T H B 8 Trận 1-2-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.6) 10 Thủng lưới Maritimo 5 trận gần nhất T B H B B 8 Trận 2-2-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 8 8 0 0 +16 24 T T T T T 2 Benfica 8 6 1 1 +17 19 T B T T T 3 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T … 10 Estrela 8 2 4 2 -1 10 B B H T H 11 Maritimo 8 2 2 4 -5 8 B H B B B 12 Moreirense 8 2 2 4 -7 8 B H T B B … 14 Rio Ave 8 2 1 5 -9 7 T B H B B 15 Vitória SC 8 1 2 5 -5 5 B H B H B 16 Nacional 8 1 1 6 -9 4 B B B B B …