Trực tiếp Vitória SC vs Moreirense: Vitória SC ép sân, chưa có bàn thắng

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Vitória SC vs Moreirense: Vitória SC ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể20/09/2026 16:36

Vitória SC đặt mục tiêu tìm kiếm cú hích phong độ trước Moreirense trên sân nhà Estádio D. Afonso Henriques trong cuộc so tài lúc 21h30 ngày 20/09/2026.

Vitória SC0 - 0MoreirenseHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 36'Vitória SC ép sân

    Cầm bóng: Vitória SC 64% - 36% Moreirense, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 0; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 24'Vitória SC ép sân

    Cầm bóng: Vitória SC 66% - 34% Moreirense, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 0; phạm lỗi 4 - 1.

  • 12'Vitória SC ép sân

    Cầm bóng: Vitória SC 76% - 24% Moreirense, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

  • 12'Thay người

    Phút 12' (Vitória SC): Miguel Nogueira vào sân thay Gustavo Silva.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Vitória SC tiếp đón Moreirense.

Cập nhật lúc 22:18 20/09/2026

Đội hình chính thức
Vitória SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
Moreirense
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa
48
O. Zych
23
T. Strata
28
Thiago Balieiro
21
T. Borevković
13
João Mendes
8
Gonçalo Nogueira
44
L. Doucet
7
O. Camara
10
Alan
11
Gustavo
9
A. Jakupovic
13
André Ferreira
76
Dinis Pinto
66
Gilberto Batista
26
Maracás
27
Kiko
23
N. John
65
Guilherme Liberato
10
Kiko Bondoso
7
Manuel Ascenção Bebiano Mendonça
19
Tiago Andrade
79
L. Vonić
Dự bị
Vitória SC
22 J. Castillo19 V. Andersson82 F. Dias2 Miguel Maga6 M. Mitrović16 Beni17 Miguel Nogueira29 V. Ouotro4 Óscar Rivas
Moreirense
9 Duville-Parsemain99 Maranhão8 Stjepanović28 Chipyoka Songa2 Leandro Henrique Sousa Santos21 Rodri Alonso17 Álvaro Martínez11 Landerson4 Kevyn Monteiro
Cập nhật đội hình lúc 21:04 20/09/2026
Vitória SCThống kêMoreirense
64%
Kiểm soát bóng
36%
2
Dứt điểm
4
1
Trúng đích
2
0
Phạt góc
0
5
Phạm lỗi
2
2
Thủ môn cứu thua
1

Vitória SC bước vào màn so tài với Moreirense trên sân vận động Estádio D. Afonso Henriques vào lúc 21h30 ngày 20/09/2026 với yêu cầu cấp thiết về việc tìm lại nhịp điệu thi đấu. Đội chủ nhà đang trải qua chuỗi ngày thi đấu đầy áp lực và cần một cú hích mạnh mẽ về phong độ để tạo ra sự chuyển biến rõ nét trên bảng xếp hạng.

Áp lực điểm số và nhu cầu giải tỏa phong độ của Vitória SC

Bước vào vòng đấu này, Vitória SC đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 14 với 4 điểm tích lũy được. Nhìn lại màn trình diễn gần đây, phong độ của đội bóng đem đến nhiều mối bận tâm khi trong 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và nhận 3 thất bại.

Sự thiếu ổn định qua từng vòng đấu khiến Vitória SC gặp nhiều trở ngại trong việc tạo đà thăng tiến. Việc được trở về thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Estádio D. Afonso Henriques mang đến cơ hội quan trọng để toàn đội xốc lại tinh thần, từ đó tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm giải tỏa áp lực đè nặng suốt thời gian qua.

Moreirense và nỗ lực bứt phá khỏi nhóm dưới

Ở bên kia chiến tuyến, Moreirense đang xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, xếp ngay phía trên đội chủ nhà. Dù vậy, đội khách cũng chưa thể hiện được sự ổn định cần thiết về mặt kết quả thi đấu ở các vòng đấu vừa qua.

Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy Moreirense có 2 trận thắng nhưng cũng đã phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ xen kẽ giữa các chiến thắng và những cú sẩy chân khiến đội bóng chưa thể thiết lập một quỹ đạo bứt phá ổn định. Chuyến hành quân lần này hứa hẹn sẽ mang đến thử thách không nhỏ khi họ phải chơi trên sân của một đối thủ đang khát điểm.

Lịch sử đối đầu mang lại niềm tin cho đội chủ nhà

Bên cạnh yếu tố sân bãi, lịch sử chạm trán gần đây đang là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Vitória SC. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Vitória SC đã chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ chấp nhận thất bại 1 lần trước Moreirense.

Những kết quả thuận lợi trong quá khứ đem lại sự tự tin nhất định cho đội chủ sân Estádio D. Afonso Henriques. Dù cả hai đội đều đang gặp những vấn đề riêng về sự ổn định, ưu thế đối đầu cùng quyết tâm bứt phá là nền tảng để Vitória SC hướng đến việc tạo bước ngoặt trong cuộc chạm trán này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Vitória SC · 3 thắng1 hòaMoreirense · 1 thắng
31/01/2026
Vitória SC
1 - 0
Moreirense
VS
23/08/2025
Moreirense
2 - 0
Vitória SC
MOR
31/03/2025
Moreirense
2 - 2
Vitória SC
Hòa
04/11/2024
Vitória SC
1 - 0
Moreirense
VS
30/03/2024
Vitória SC
1 - 0
Moreirense
VS
Vitória SC
5 trận gần nhất
BHBTB
6
Trận
1-1-4
T-H-B
4
Ghi (TB 0.7)
7
Thủng lưới
Moreirense
5 trận gần nhất
TBBTB
6
Trận
2-1-3
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica6510+1716TTTTT
3Sporting CP7430+915HHTTT
12Famalicao7142+27THHHB
13Moreirense6213-67TBBTB
14Vitória SC6114-34BHBTB
15Nacional7115-84BBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Vitória SC vs Moreirense: Vitória SC ép sân, chưa có bàn thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO