TRỰC TIẾP Trực tiếp Wimborne Town vs Crawley Town: Hiệp 2 bắt đầu, Wimborne Town dẫn 1-0 Đây là trận chung kết — thắng là vô địch. Wimborne Town và Crawley Town gặp nhau lúc 22h00 ngày 08/11/2026 trên sân The Cuthbury, nơi chỉ một đội đăng quang.

Wimborne Town 1 - 0 Crawley Town Hiệp 2 — phút 80' 80' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Wimborne Town 1 - 0 Crawley Town.

79' BÀN THẮNG! Wimborne Town (2-0) Phút 79': Cameron Munn (Wimborne Town) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

76' Thay người Phút 76' (Crawley Town): Malcolm Ebiowei vào sân thay Jonathan Russell.

72' Crawley Town ép sân Cầm bóng: Wimborne Town 57% - 43% Crawley Town, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 2 - 1.

72' Thẻ vàng Phút 72': Nathan Tinsdale (Crawley Town) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (Wimborne Town): Jackson King vào sân thay Max Francisco Bustamante Macaire.

69' Thay người Phút 69' (Crawley Town): Ben Heneghan vào sân thay Priestley Farquharson.

61' Thẻ vàng Phút 61': Cameron Munn (Wimborne Town) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Wimborne Town ép sân Cầm bóng: Wimborne Town 58% - 42% Crawley Town, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Wimborne Town): Max Francisco Bustamante Macaire vào sân thay Joe Smith.

51' Thẻ vàng Phút 51': Samuel Roberts (Wimborne Town) nhận thẻ vàng (Foul).

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Wimborne Town 56% - 44% Crawley Town, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Crawley Town): Pemi Aderoju vào sân thay Danilo Orsi.

45' Thay người Phút 45' (Crawley Town): Nathan Tinsdale vào sân thay Kai Jennings.

45' Thay người Phút 45' (Crawley Town): Josh Flint vào sân thay Lewis Richards.

36' Wimborne Town ép sân Cầm bóng: Wimborne Town 58% - 42% Crawley Town, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 1 - 0.

24' Wimborne Town ép sân Cầm bóng: Wimborne Town 58% - 42% Crawley Town, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

15' Thẻ vàng Phút 15': Joe Smith (Wimborne Town) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Wimborne Town ép sân Cầm bóng: Wimborne Town 59% - 41% Crawley Town, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

9' BÀN THẮNG! Wimborne Town (1-0) Phút 9': S. Yang (Wimborne Town) lập công (kiến tạo: Ángel Francisco Díaz Villa). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Wimborne Town tiếp đón Crawley Town.

Cập nhật lúc 23:37 08/11/2026

Đội hình chính thức Wimborne Town Sơ đồ Crawley Town Sơ đồ · HLV K. Blackwell 22 Angel Diaz 10 Cameron Munn 21 Roundell Owen 5 Samuel Roberts 18 Joe Smith 3 Cameron Sullivan 4 Billy Walker 17 Charlie Wooding 19 Harvey Wright 1 Cameron Plain 14 S. Yang 6 Farquharson 16 J. Russell 12 L. Richards 9 D. Orsi 27 Dylan Morgan 30 Kai Jennings 2 K. Gordon 10 Duke-McKenna 5 C. Barker 20 J. Arthurs 1 V. Mannone Dự bị Crawley Town 11 P. Aderoju 22 A. Adeyemo 7 M. Ebiowei 3 J. Flint 4 B. Heneghan 13 N. Michalski 19 D. Pereira 28 Nathan Tinsdale 8 L. Watson Cập nhật đội hình lúc 21:32 08/11/2026

Wimborne Town Thống kê Crawley Town 57% Kiểm soát bóng 43% 4 Dứt điểm 10 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 4 5 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 1

Đây là trận chung kết, và chỉ có một kết cục: đội thắng sẽ lên ngôi vô địch, đội thua phải rời cuộc chơi. Wimborne Town và Crawley Town sẽ gặp nhau lúc 22h00 ngày 08/11/2026 trên sân The Cuthbury, trong một trận đấu không còn chỗ cho sự dè dặt.

Cuộc đấu loại trực tiếp, không có đường lùi

Chung kết là trận loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua bị loại. Hai đội không thể trông chờ vào một lượt trận khác để sửa sai, nên mọi quyết định chiến thuật đều phải hướng đến việc giành chiến thắng ngay trong trận này.

Áp lực của một trận đấu như vậy thường đè nặng lên từng pha bóng. Đội nào giữ được sự bình tĩnh ở những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua tới chiếc cúp.

Wimborne Town: mạch phong độ không biết thua

Wimborne Town bước vào trận chung kết với phong độ rất tốt. Trong 4 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại.

Cụ thể, Wimborne Town thắng trận gần nhất, trước đó hòa một trận, rồi thắng hai trận liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành ổn định và có tinh thần chiến thắng cao đúng lúc cần nhất.

Thêm vào đó, lợi thế được thi đấu trên sân The Cuthbury với tư cách đội chủ nhà sẽ giúp Wimborne Town tự tin hơn khi kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Crawley Town: hồi phục sau giai đoạn thăng trầm

Phong độ của Crawley Town thiếu ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, điểm sáng nằm ở trận đấu mới nhất: Crawley Town đã giành chiến thắng, sau khi hòa một trận ngay trước đó. Hai thất bại liên tiếp ở các trận cũ hơn đã được đội bóng khép lại, và đây có thể là nền tảng tinh thần quan trọng trước trận đấu lớn.

Điểm then chốt của trận chung kết

Sự đối lập về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Wimborne Town mang theo mạch trận bất bại, còn Crawley Town cần chứng minh rằng chiến thắng gần nhất không phải là ngẫu nhiên.

Trong một trận đấu mà một bàn thắng có thể quyết định tất cả, khả năng giữ vững sự tập trung sẽ quan trọng hơn mọi kế hoạch trên giấy. Đội nào hạn chế được sai sót ở khu vực phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ nắm quyền chủ động.

Nhận định

Xét về phong độ, Wimborne Town nhỉnh hơn nhờ chuỗi kết quả không thua và lợi thế sân nhà. Dù vậy, Crawley Town vẫn có động lực lớn từ chiến thắng gần nhất và đủ khả năng tạo ra bất ngờ trong một trận đấu một mất một còn.

Tóm lại, trận chung kết tại The Cuthbury hứa hẹn là cuộc đấu căng thẳng, nơi sự tự tin của Wimborne Town đối đầu tinh thần phục hồi của Crawley Town, và chỉ một đội được nâng cao chiếc cúp.

Wimborne Town 5 trận gần nhất T H T T 6 Trận 3-3-0 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 4 Thủng lưới Crawley Town 5 trận gần nhất T H B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới