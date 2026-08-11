Trực tiếp Wimborne Town vs Crawley Town: Wimborne Town mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Wimborne Town vs Crawley Town: Wimborne Town mở tỷ số

Văn Thể08/11/2026 17:14

Đây là trận chung kết — thắng là vô địch. Wimborne Town và Crawley Town gặp nhau lúc 22h00 ngày 08/11/2026 trên sân The Cuthbury, nơi chỉ một đội đăng quang.

Wimborne Town1 - 0Crawley TownHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Wimborne Town 1 - 0 Crawley Town.

  • 36'Wimborne Town ép sân

    Cầm bóng: Wimborne Town 58% - 42% Crawley Town, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Wimborne Town ép sân

    Cầm bóng: Wimborne Town 58% - 42% Crawley Town, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

  • 15'Thẻ vàng

    Phút 15': Joe Smith (Wimborne Town) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Wimborne Town ép sân

    Cầm bóng: Wimborne Town 59% - 41% Crawley Town, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 9'BÀN THẮNG! Wimborne Town (1-0)

    Phút 9': S. Yang (Wimborne Town) lập công (kiến tạo: Ángel Francisco Díaz Villa). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Wimborne Town tiếp đón Crawley Town.

Cập nhật lúc 22:47 08/11/2026

Đội hình chính thức
Wimborne Town
Sơ đồ
Crawley Town
Sơ đồ · HLV K. Blackwell
22
Angel Diaz
10
Cameron Munn
21
Roundell Owen
5
Samuel Roberts
18
Joe Smith
3
Cameron Sullivan
4
Billy Walker
17
Charlie Wooding
19
Harvey Wright
1
Cameron Plain
14
S. Yang
6
Farquharson
16
J. Russell
12
L. Richards
9
D. Orsi
27
Dylan Morgan
30
Kai Jennings
2
K. Gordon
10
Duke-McKenna
5
C. Barker
20
J. Arthurs
1
V. Mannone
Dự bị
Crawley Town
11 P. Aderoju22 A. Adeyemo7 M. Ebiowei3 J. Flint4 B. Heneghan13 N. Michalski19 D. Pereira28 Nathan Tinsdale8 L. Watson
Cập nhật đội hình lúc 21:32 08/11/2026
Wimborne TownThống kêCrawley Town
58%
Kiểm soát bóng
42%
2
Dứt điểm
4
1
Trúng đích
1
1
Phạt góc
2
1
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
0

Đây là trận chung kết, và chỉ có một kết cục: đội thắng sẽ lên ngôi vô địch, đội thua phải rời cuộc chơi. Wimborne Town và Crawley Town sẽ gặp nhau lúc 22h00 ngày 08/11/2026 trên sân The Cuthbury, trong một trận đấu không còn chỗ cho sự dè dặt.

Cuộc đấu loại trực tiếp, không có đường lùi

Chung kết là trận loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua bị loại. Hai đội không thể trông chờ vào một lượt trận khác để sửa sai, nên mọi quyết định chiến thuật đều phải hướng đến việc giành chiến thắng ngay trong trận này.

Áp lực của một trận đấu như vậy thường đè nặng lên từng pha bóng. Đội nào giữ được sự bình tĩnh ở những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua tới chiếc cúp.

Wimborne Town: mạch phong độ không biết thua

Wimborne Town bước vào trận chung kết với phong độ rất tốt. Trong 4 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại.

Cụ thể, Wimborne Town thắng trận gần nhất, trước đó hòa một trận, rồi thắng hai trận liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành ổn định và có tinh thần chiến thắng cao đúng lúc cần nhất.

Thêm vào đó, lợi thế được thi đấu trên sân The Cuthbury với tư cách đội chủ nhà sẽ giúp Wimborne Town tự tin hơn khi kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Crawley Town: hồi phục sau giai đoạn thăng trầm

Phong độ của Crawley Town thiếu ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, điểm sáng nằm ở trận đấu mới nhất: Crawley Town đã giành chiến thắng, sau khi hòa một trận ngay trước đó. Hai thất bại liên tiếp ở các trận cũ hơn đã được đội bóng khép lại, và đây có thể là nền tảng tinh thần quan trọng trước trận đấu lớn.

Điểm then chốt của trận chung kết

Sự đối lập về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Wimborne Town mang theo mạch trận bất bại, còn Crawley Town cần chứng minh rằng chiến thắng gần nhất không phải là ngẫu nhiên.

Trong một trận đấu mà một bàn thắng có thể quyết định tất cả, khả năng giữ vững sự tập trung sẽ quan trọng hơn mọi kế hoạch trên giấy. Đội nào hạn chế được sai sót ở khu vực phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ nắm quyền chủ động.

Nhận định

Xét về phong độ, Wimborne Town nhỉnh hơn nhờ chuỗi kết quả không thua và lợi thế sân nhà. Dù vậy, Crawley Town vẫn có động lực lớn từ chiến thắng gần nhất và đủ khả năng tạo ra bất ngờ trong một trận đấu một mất một còn.

Tóm lại, trận chung kết tại The Cuthbury hứa hẹn là cuộc đấu căng thẳng, nơi sự tự tin của Wimborne Town đối đầu tinh thần phục hồi của Crawley Town, và chỉ một đội được nâng cao chiếc cúp.

Wimborne Town
5 trận gần nhất
THTT
6
Trận
3-3-0
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
4
Thủng lưới
Crawley Town
5 trận gần nhất
THBBH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Wimborne Town vs Crawley Town: Wimborne Town mở tỷ số
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