TRỰC TIẾP Trực tiếp Yeovil Town vs Leatherhead: Yeovil Town nới rộng cách biệt 4-1 Leatherhead mang bản lĩnh sân khách đáng nể đến Huish Park để thử sức với Yeovil Town đang bất bại 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 21/10/2026.

Yeovil Town 4 - 1 Leatherhead Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Yeovil Town 4 - 1 Leatherhead.

77' BÀN THẮNG! Leatherhead (4-2) Phút 77': (Leatherhead) lập công. Tỷ số: 4 - 2.

58' BÀN THẮNG! Yeovil Town (4-1) Phút 58': (Yeovil Town) lập công. Tỷ số: 4 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

45' BÀN THẮNG! Yeovil Town (3-1) Phút 45': (Yeovil Town) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

44' Thẻ đỏ Phút 44': (Leatherhead) nhận thẻ đỏ.

25' BÀN THẮNG! Yeovil Town (2-1) Phút 25': (Yeovil Town) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

15' BÀN THẮNG! Yeovil Town (1-1) Phút 15': (Yeovil Town) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

2' BÀN THẮNG! Leatherhead (0-1) Phút 2': (Leatherhead) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Yeovil Town tiếp đón Leatherhead.

Cập nhật lúc 03:33 21/10/2026

Leatherhead đến Huish Park với câu chuyện về bản lĩnh sân khách, và lần chạm trán gần nhất với Yeovil Town đã khép lại bằng kết quả hòa. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 21/10/2026, trong đó chủ nhà đang có chuỗi 5 trận không biết thua.

Yeovil Town: chuỗi không thua đáng chú ý

Yeovil Town thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đây là chuỗi kết quả cho thấy đội chủ nhà có sự ổn định rõ rệt.

Tuy nhiên, trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau hai chiến thắng liên tiếp trước đó. Yeovil Town vì thế cần chứng minh họ vẫn giữ được nhịp độ tốt khi tiếp một đối thủ sẵn sàng bám trụ.

Leatherhead: phong độ chưa đều nhưng không dễ bị khuất phục

Trong 5 trận gần nhất, Leatherhead thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Bức tranh phong độ không quá nổi bật, song trận đấu mới nhất của họ đã kết thúc với kết quả hòa, tín hiệu cho thấy đội khách đã tìm lại được sự chắc chắn sau hai trận thua liền trước đó.

Bản lĩnh sân khách vì thế trở thành điểm đáng chú ý nhất của Leatherhead trước chuyến làm khách. Một trận đấu trên sân của đối thủ đang có chuỗi không thua luôn là phép thử khắt khe với tinh thần thi đấu của đội khách.

Thế đối đầu: lần gặp gần nhất không có người thắng

Hai đội từng chạm trán 1 lần gần đây, và kết quả là hòa: Yeovil Town thắng 0 trận, hòa 1 trận, Leatherhead thắng 0 trận. Kết quả này cho thấy Leatherhead hoàn toàn có thể làm khó Yeovil Town khi hai bên gặp nhau.

Điểm then chốt của trận đấu

Yeovil Town sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà và mạch trận không thua để giành thế chủ động ngay từ đầu. Với Leatherhead, nhiệm vụ trước mắt là giữ sự tập trung trong những khoảng thời gian bị đối thủ gây áp lực.

Nếu đội khách tiếp tục thi đấu chắc chắn như trong trận gần nhất, trận đấu có thể trở thành cuộc cân não kéo dài. Ngược lại, nếu Yeovil Town sớm tìm được bàn thắng, Leatherhead sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra bản lĩnh thực sự.

Nhận định

Yeovil Town có phong độ tốt hơn và lợi thế sân nhà nên nhỉnh hơn về mặt tâm lý. Dù vậy, kết quả hòa ở lần chạm trán gần nhất và khả năng bám trụ của Leatherhead cho thấy chủ nhà chưa thể chủ quan. Một trận đấu giằng co, nơi bản lĩnh sân khách của Leatherhead được thử lửa, là kịch bản đáng chờ đợi tại Huish Park.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Yeovil Town · 0 thắng 1 hòa Leatherhead · 0 thắng Leatherhead 3 - 3 Yeovil Town Hòa

Yeovil Town 5 trận gần nhất H T T H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới Leatherhead 5 trận gần nhất H B B T H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới