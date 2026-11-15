TRỰC TIẾP Trực tiếp Zenit vs Trabzonspor: Zenit mở tỷ số Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Zenit bất bại 5 trận gần nhất, Trabzonspor thắng 4 trong 5 trận. Hai đội gặp nhau 21:00 ngày 15/11/2026 tại Gazprom Arena.

Zenit 1 - 0 Trabzonspor Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Zenit 1 - 0 Trabzonspor.

13' BÀN THẮNG! Zenit (1-0) Phút 13': (Zenit) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Zenit tiếp đón Trabzonspor.

Cập nhật lúc 21:50 15/11/2026

Zenit và Trabzonspor bước vào trận đấu này với trạng thái tâm lý đều hưng phấn. Chủ nhà chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, còn đội khách thắng 4 trong 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 15/11/2026 trên sân Gazprom Arena.

Zenit: chuỗi bất bại với 4 trận thắng

Zenit đang có phong độ rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Điểm hòa duy nhất đến ở lần ra sân mới nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó.

Việc bị chặn đứng mạch thắng ở trận gần nhất chưa làm thay đổi bức tranh chung. Zenit vẫn là đội giữ được sự đều đặn về kết quả, một yếu tố quan trọng khi bước vào trận đấu có sức nặng trên sân nhà.

Trabzonspor: trở lại mạnh mẽ sau một trận thua

Phong độ của Trabzonspor cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua đó nằm ở lần ra sân thứ hai tính ngược từ hiện tại, sau đó Trabzonspor đã thắng ngay trận kế tiếp.

Nói cách khác, đội bóng này đã phản ứng tốt sau thất bại và đang đến Gazprom Arena với mạch thắng gần nhất. Đây là tinh thần không dễ bị xem nhẹ khi phải làm khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng thắng 4 trong 5 trận gần nhất, chênh lệch có thể nằm ở những chi tiết nhỏ. Zenit có lợi thế là chưa thua trận nào, nhưng cũng vừa để mất mạch thắng. Ngược lại, Trabzonspor đang giữ nhịp thắng ở trận gần nhất và có thể muốn tận dụng đà hưng phấn đó.

Trong bối cảnh này, khả năng giữ sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ đóng vai trò quan trọng. Đội nào vào trận chắc chắn hơn và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên có thể nắm quyền kiểm soát diễn biến.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội cùng ở trạng thái tốt, nên một trận đấu cân bằng và giàu cạnh tranh là điều có thể kỳ vọng. Zenit nhỉnh hơn về độ ổn định nhờ chuỗi bất bại, trong khi Trabzonspor có lợi thế tâm lý từ trận thắng gần nhất. Người hâm mộ có thể chờ đợi một màn so tài hấp dẫn tại Gazprom Arena vào lúc 21:00 ngày 15/11/2026.

Zenit 5 trận gần nhất H T T T T 16 Trận 12-2-2 T-H-B 35 Ghi (TB 2.2) 12 Thủng lưới Trabzonspor 5 trận gần nhất T B T T T 5 Trận 1-0-4 T-H-B 2 Ghi (TB 0.4) 7 Thủng lưới