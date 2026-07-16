Trực tiếp Žilina vs HNK Hajduk Split: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Žilina vs HNK Hajduk Split: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể16/07/2026 20:48

Žilina cần phản ứng sau thất bại gần nhất, trong khi HNK Hajduk Split có lợi thế tinh thần từ chiến thắng mới đây và lần đối đầu trước.

Žilina0 - 0HNK Hajduk SplitHiệp 1 — phút 32'
  • 32'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': A. Van Hoorenbeeck (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': S. Hrgovic (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Žilina tiếp đón HNK Hajduk Split.

Cập nhật lúc 02:00 17/07/2026

Đội hình chính thức
Žilina
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Pavol Stano
HNK Hajduk Split
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia
1
Jakub Badžgoń
33
Tobias Pališčák
17
Ján Minárik
28
Aleksandre Narimanidze
21
Timotej Hranica
6
Xavier Adang
66
Miroslav Káčer
20
Krisztián Bari
7
František Kóša
95
Marko Roginić
16
Patrik Iľko
33
Toni Silić
22
Mathieu Acapandié
36
Marino Skelin
5
Alec Van Hoorenbeeck
32
Šimun Hrgović
21
Rokas Pukštas
4
Adrion Pajaziti
28
Roko Brajković
37
Noa Skoko
17
Dario Melnjak
11
Michele Šego
Dự bị
Žilina
1 Dávid Sípoš26 Tamás Tarcsi2 Marek Okal14 Michal Svoboda25 Filip Kaša10 Andrei Florea11 Fabian Bzdyl24 Samuel Ďatko77 Robert Petruska
HNK Hajduk Split
1 Ivica Ivušić44 Dante Stipica14 Ron Raçi38 Luka Hodak15 Dario Marešić3 Roko Gabrić9 Dalisson de Almeida19 Etnik Brruti20 Alberto del Moral
Cập nhật đội hình lúc 01:25 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Žilina vs HNK Hajduk Split

Thời gian: 17/07/2026 01:30

Giải đấu: UEFA Europa League

Žilina cần thay đổi sau kết quả gần nhất

Žilina bước vào trận đấu với dấu hiệu bất lợi về phong độ khi kết quả gần nhất là một thất bại. Với dữ liệu hiện có chỉ gồm một trận, chưa thể đánh giá đầy đủ xu hướng dài hạn của đội bóng. Tuy nhiên, phản ứng sau trận thua sẽ là yếu tố quan trọng trong cách Žilina nhập cuộc.

Trên sân nhà, Žilina có thể cần ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu thay vì đẩy cao nhịp độ một cách vội vàng. Việc hạn chế khoảng trống và duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến sẽ giúp đội chủ nhà tránh rơi vào thế bị động trước một đối thủ đang có kết quả gần nhất thuận lợi.

HNK Hajduk Split có lợi thế từ phong độ và đối đầu

HNK Hajduk Split giành chiến thắng ở trận gần nhất, qua đó có sự khởi đầu tích cực hơn trước cuộc chạm trán này. Dù một kết quả đơn lẻ chưa đủ phản ánh toàn bộ sức mạnh, nó vẫn có thể tạo thêm sự tự tin cho đội khách trong những thời điểm trận đấu bị giằng co.

Đáng chú ý, HNK Hajduk Split cũng thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Lợi thế này không quyết định kết quả sắp tới, nhưng giúp đội khách có thêm cơ sở tâm lý khi bước vào cuộc so tài với Žilina. Ngược lại, đội chủ nhà sẽ phải chứng minh rằng kết quả trước đây không còn ảnh hưởng đến cách họ tổ chức trận đấu.

Điểm then chốt nằm ở cách hai đội kiểm soát thế trận

Với những dữ liệu đang có, chưa thể xác định sơ đồ hoặc nhân sự cụ thể của hai đội. Vì vậy, trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát không gian, duy trì sự cân bằng và tận dụng những thời điểm đối thủ mất tập trung.

Žilina cần tránh để thất bại gần nhất tác động đến sự chủ động trong các pha tranh chấp. Đội bóng này sẽ phải tổ chức lên bóng có tính toán, đồng thời bảo đảm đủ quân số phía sau khi dâng cao. Nếu quá thận trọng, Žilina có thể gặp khó trong việc tạo sức ép; nhưng nếu mạo hiểm thiếu kiểm soát, họ sẽ trao cho HNK Hajduk Split cơ hội khai thác khoảng trống.

Trong khi đó, HNK Hajduk Split có thể hướng đến cách tiếp cận thực dụng, dựa trên sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và ưu thế trong lần gặp trước. Đội khách không nhất thiết phải đẩy trận đấu lên tốc độ cao ngay từ đầu. Khả năng duy trì áp lực vừa đủ và chờ sai lầm của Žilina có thể trở thành hướng xử lý đáng chú ý.

Nhận định trước trận

HNK Hajduk Split đang sở hữu hai điểm thuận lợi rõ ràng: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả tốt trong lần đối đầu trước. Žilina, ngược lại, cần nhanh chóng ổn định sau thất bại và tận dụng lợi thế sân nhà để kéo trận đấu về thế cân bằng.

Cuộc so tài vì thế có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái và giữ được sự tỉnh táo trong các tình huống quan trọng. Chưa có đủ dữ liệu để khẳng định ưu thế tuyệt đối cho bất kỳ bên nào, nhưng HNK Hajduk Split đang bước vào trận đấu với nền tảng tinh thần thuận lợi hơn.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Žilina · 0 thắng0 hòaHNK Hajduk Split · 1 thắng
10/07/2026
HNK Hajduk Split
2 - 0
Žilina
HHS
Žilina
5 trận gần nhất
BHHBH
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
2
Thủng lưới
HNK Hajduk Split
5 trận gần nhất
TTTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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