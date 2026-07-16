Žilina 2-1 HNK Hajduk Split: Žilina giành chiến thắng Žilina cần phản ứng sau thất bại gần nhất, trong khi HNK Hajduk Split có lợi thế tinh thần từ chiến thắng mới đây và lần đối đầu trước.

Žilina 2 - 1 HNK Hajduk Split Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Žilina tiếp đón HNK Hajduk Split.

20' Thẻ vàng Phút 20': S. Hrgovic (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Tripping).

30' Thẻ vàng Phút 30': A. Van Hoorenbeeck (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Tripping).

45+2' BÀN THẮNG! HNK Hajduk Split (0-1) Phút 45+2': A. Van Hoorenbeeck (HNK Hajduk Split) lập công (kiến tạo: S. Hrgovic). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Žilina): M. Okal vào sân thay T. Paliscak.

51' BÀN THẮNG! Žilina (1-1) Phút 51': M. Roginic (Žilina) lập công (kiến tạo: F. Kosa). Tỷ số: 1 - 1.

64' Thay người Phút 64' (HNK Hajduk Split): D. de Almeida vào sân thay N. Skoko.

66' Thay người Phút 66' (Žilina): F. Bzdyl vào sân thay M. Kacer.

66' Thay người Phút 66' (Žilina): M. Fasko vào sân thay F. Kosa.

67' Thẻ vàng Phút 67': X. Adang (Žilina) nhận thẻ vàng (Roughing).

72' Thay người Phút 72' (Žilina): S. Datko vào sân thay P. Ilko.

75' Thay người Phút 75' (HNK Hajduk Split): A. Sanyang vào sân thay S. Hrgovic.

75' Thay người Phút 75' (HNK Hajduk Split): A. Guram vào sân thay R. Brajkovic.

82' Thay người Phút 82' (Žilina): A. Florea vào sân thay X. Adang.

86' Thay người Phút 86' (HNK Hajduk Split): M. Livaja vào sân thay M. Sego.

90+1' BÀN THẮNG! Žilina (2-1) Phút 90+1': D. Melnjak (HNK Hajduk Split) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': A. Florea (Žilina) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: Žilina 2-1 HNK Hajduk Split Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:30 17/07/2026

Đội hình chính thức Žilina Sơ đồ 3-4-3 · HLV Pavol Stano HNK Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia 1 Jakub Badžgoń 33 Tobias Pališčák 17 Ján Minárik 28 Aleksandre Narimanidze 21 Timotej Hranica 6 Xavier Adang 66 Miroslav Káčer 20 Krisztián Bari 7 František Kóša 95 Marko Roginić 16 Patrik Iľko 33 Toni Silić 22 Mathieu Acapandié 36 Marino Skelin 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Šimun Hrgović 21 Rokas Pukštas 4 Adrion Pajaziti 28 Roko Brajković 37 Noa Skoko 17 Dario Melnjak 11 Michele Šego Dự bị Žilina 1 Dávid Sípoš 26 Tamás Tarcsi 2 Marek Okal 14 Michal Svoboda 25 Filip Kaša 10 Andrei Florea 11 Fabian Bzdyl 24 Samuel Ďatko 77 Robert Petruska HNK Hajduk Split 1 Ivica Ivušić 44 Dante Stipica 14 Ron Raçi 38 Luka Hodak 15 Dario Marešić 3 Roko Gabrić 9 Dalisson de Almeida 19 Etnik Brruti 20 Alberto del Moral Cập nhật đội hình lúc 01:25 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Žilina vs HNK Hajduk Split

Thời gian: 17/07/2026 01:30

Giải đấu: UEFA Europa League

Žilina cần thay đổi sau kết quả gần nhất

Žilina bước vào trận đấu với dấu hiệu bất lợi về phong độ khi kết quả gần nhất là một thất bại. Với dữ liệu hiện có chỉ gồm một trận, chưa thể đánh giá đầy đủ xu hướng dài hạn của đội bóng. Tuy nhiên, phản ứng sau trận thua sẽ là yếu tố quan trọng trong cách Žilina nhập cuộc.

Trên sân nhà, Žilina có thể cần ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu thay vì đẩy cao nhịp độ một cách vội vàng. Việc hạn chế khoảng trống và duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến sẽ giúp đội chủ nhà tránh rơi vào thế bị động trước một đối thủ đang có kết quả gần nhất thuận lợi.

HNK Hajduk Split có lợi thế từ phong độ và đối đầu

HNK Hajduk Split giành chiến thắng ở trận gần nhất, qua đó có sự khởi đầu tích cực hơn trước cuộc chạm trán này. Dù một kết quả đơn lẻ chưa đủ phản ánh toàn bộ sức mạnh, nó vẫn có thể tạo thêm sự tự tin cho đội khách trong những thời điểm trận đấu bị giằng co.

Đáng chú ý, HNK Hajduk Split cũng thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Lợi thế này không quyết định kết quả sắp tới, nhưng giúp đội khách có thêm cơ sở tâm lý khi bước vào cuộc so tài với Žilina. Ngược lại, đội chủ nhà sẽ phải chứng minh rằng kết quả trước đây không còn ảnh hưởng đến cách họ tổ chức trận đấu.

Điểm then chốt nằm ở cách hai đội kiểm soát thế trận

Với những dữ liệu đang có, chưa thể xác định sơ đồ hoặc nhân sự cụ thể của hai đội. Vì vậy, trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát không gian, duy trì sự cân bằng và tận dụng những thời điểm đối thủ mất tập trung.

Žilina cần tránh để thất bại gần nhất tác động đến sự chủ động trong các pha tranh chấp. Đội bóng này sẽ phải tổ chức lên bóng có tính toán, đồng thời bảo đảm đủ quân số phía sau khi dâng cao. Nếu quá thận trọng, Žilina có thể gặp khó trong việc tạo sức ép; nhưng nếu mạo hiểm thiếu kiểm soát, họ sẽ trao cho HNK Hajduk Split cơ hội khai thác khoảng trống.

Trong khi đó, HNK Hajduk Split có thể hướng đến cách tiếp cận thực dụng, dựa trên sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và ưu thế trong lần gặp trước. Đội khách không nhất thiết phải đẩy trận đấu lên tốc độ cao ngay từ đầu. Khả năng duy trì áp lực vừa đủ và chờ sai lầm của Žilina có thể trở thành hướng xử lý đáng chú ý.

Nhận định trước trận

HNK Hajduk Split đang sở hữu hai điểm thuận lợi rõ ràng: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả tốt trong lần đối đầu trước. Žilina, ngược lại, cần nhanh chóng ổn định sau thất bại và tận dụng lợi thế sân nhà để kéo trận đấu về thế cân bằng.

Cuộc so tài vì thế có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái và giữ được sự tỉnh táo trong các tình huống quan trọng. Chưa có đủ dữ liệu để khẳng định ưu thế tuyệt đối cho bất kỳ bên nào, nhưng HNK Hajduk Split đang bước vào trận đấu với nền tảng tinh thần thuận lợi hơn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Žilina · 0 thắng 0 hòa HNK Hajduk Split · 1 thắng HNK Hajduk Split 2 - 0 Žilina HHS

Žilina 5 trận gần nhất B H H B H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới