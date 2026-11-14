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Trung Quốc 2-0 Malaysia: Trung Quốc giành chiến thắng

Văn Thể14/11/2026 14:15

Hai đội đều ghi bàn khá chắt chiu, khiến cuộc gặp Trung Quốc vs Malaysia tại Tianhe Stadium nghiêng về bài toán phòng ngự. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 14/11/2026.

Trung Quốc2 - 0MalaysiaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Trung Quốc tiếp đón Malaysia.

  • 10'BÀN THẮNG! Trung Quốc (1-0)

    Phút 10': Y. Wang (Trung Quốc) lập công (kiến tạo: Lin Liangming). Tỷ số: 1 - 0.

  • 19'BÀN THẮNG! Trung Quốc (2-0)

    Phút 19': Zhang Yuning (Trung Quốc) lập công (kiến tạo: Wang Shangyuan). Tỷ số: 2 - 0.

  • 20'Trung Quốc ép sân

    Cầm bóng: Trung Quốc 73% - 27% Malaysia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 0 - 2.

  • 32'Trung Quốc ép sân

    Cầm bóng: Trung Quốc 73% - 27% Malaysia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 0 - 2.

  • 44'Trung Quốc ép sân

    Cầm bóng: Trung Quốc 60% - 40% Malaysia, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 1 - 2.

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': D. Tan (Malaysia) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Trung Quốc): Abdusalam Bunyamin vào sân thay Y. Wang.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Malaysia): R. Chin vào sân thay U. Shamsul.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Malaysia): H. Kutty vào sân thay R. Celvin.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': F. Tierney (Malaysia) nhận thẻ vàng.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (Trung Quốc): W. Mao vào sân thay Liu Yang.

  • 56'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Trung Quốc 51% - 49% Malaysia, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 5.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Trung Quốc): Abduweli Behram vào sân thay Zhang Yuning.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Trung Quốc): Wu Xi vào sân thay Wang Shangyuan.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Malaysia): Endrick vào sân thay R. Morales.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Malaysia): S. Mazlan vào sân thay D. Tan.

  • 68'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Trung Quốc 47% - 53% Malaysia, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 4; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 77'VAR

    Phút 77': Goal Disallowed - Foul — F. Tierney (Malaysia).

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Trung Quốc): Huang Jiahui vào sân thay Xu Bin.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Trung Quốc): Jiang Shenglong vào sân thay Han Pengfei.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Trung Quốc): H. Hu vào sân thay Yang Ming-Yang.

  • 80'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Trung Quốc 46% - 54% Malaysia, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Malaysia): Paulo Josue vào sân thay R. Lambert.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Malaysia): P. Gunalan vào sân thay R. Saifullah.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': F. Tierney (Malaysia) nhận thẻ vàng.

  • 90'Thẻ đỏ

    Phút 90': F. Tierney (Malaysia) nhận thẻ đỏ.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': A. Yang (Trung Quốc) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Trung Quốc 2-0 Malaysia

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 21:00 14/11/2026

Đội hình chính thức
Trung Quốc
Sơ đồ 4-4-2
Malaysia
Sơ đồ 4-2-3-1
16
Hao Li
23
Xi Yang
18
Han Pengfei
5
Liu Haofan
19
Yang Liu
6
Shangyuan Wang
13
Bin Xu
8
Sai Erjini'ao
11
Lin Liangming
7
Wang Yudong
9
Zhang Yuning
23
Haziq Nadzli
21
Dion Cools
2
Dominic Tan
5
Ubaidullah Shamsul
3
Daniel Ting
6
Quentin Cheng
13
Ryan Lambert
22
Ramadhan Saifullah
19
Romel Morales
4
Rodney Celvin Akwensivie
11
Fergus Tierney
Dự bị
Trung Quốc
30 Yan Bingliang1 Yan Junling20 Weijie Mao24 Peng Xiao4 Yusup Umidjan2 Hu Hetao28 Shenglong Jiang29 Dun Ba26 Shenghao Huang
Malaysia
16 Haziq Aiman1 Suhaimi Husin15 Safwan Mazlan20 Azam Azmi18 Ariff Farhan9 Pavithran Gunalan24 Haziq Kutty7 Richard Chin14 Endrick
Cập nhật đội hình lúc 18:36 14/11/2026
Trung QuốcThống kêMalaysia
43%
Kiểm soát bóng
57%
8
Dứt điểm
10
3
Trúng đích
2
1
Phạt góc
5
7
Phạm lỗi
6
6
Việt vị
4
2
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Zhang Yuning
Zhang Yuning
Trung Quốc
1 bàn
Wang Yudong
Wang Yudong
Trung Quốc
1 bàn
Shangyuan Wang
Shangyuan Wang
Trung Quốc
1 kiến tạo · điểm 7.9
Lin Liangming
Lin Liangming
Trung Quốc
1 kiến tạo · điểm 6.6
Xi Yang
Xi Yang
Trung Quốc
Điểm 7.3
Liu Haofan
Liu Haofan
Trung Quốc
Điểm 7.2

Hai đội đều ghi bàn khá chắt chiu, nên trận Trung Quốc gặp Malaysia nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi kỷ luật phòng ngự và sự kiên nhẫn hơn là những pha công phá dồn dập. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 14/11/2026 trên sân Tianhe Stadium.

Hai hàng thủ lên tiếng trong một trận đấu ít bàn thắng

Khi cả hai đội đều không dễ tìm thấy lưới đối phương, trọng tâm của trận đấu dịch chuyển sang khâu phòng ngự. Đội nào giữ được cấu trúc chặt chẽ, hạn chế sai sót ở khu vực cấm địa và tận dụng tốt từng cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế. Một bàn thắng mở tỷ số sớm có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.

Phong độ gần đây: Trung Quốc chập chờn, Malaysia ổn định hơn

Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 1 trận và thua 3 trận, trong đó 3 trận mới nhất đều kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả này đặt ra yêu cầu phải sớm lấy lại sự chắc chắn, nhất là khi đội thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, Malaysia có phong độ tốt hơn. Đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất, đồng thời thắng cả hai trận mới nhất. Dù vậy, việc ghi bàn không dễ dàng cho thấy Malaysia cũng chưa thể coi chiến thắng là điều chắc chắn.

Lần gặp gần nhất không có người thắng

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là hòa. Trung Quốc chưa thắng, Malaysia cũng chưa thắng. Đây là tín hiệu cho thấy khoảng cách giữa hai bên không quá lớn khi chạm trán trực tiếp, dù một lần gặp nhau chưa đủ để rút ra xu hướng dài hạn.

Điểm then chốt của trận đấu

  • Sự kiên nhẫn: Trung Quốc cần tránh nóng vội sau chuỗi thất bại gần đây, vì mở thế trận quá sớm có thể tạo khoảng trống cho đối phương.
  • Tâm lý: Malaysia bước vào trận với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất, tạo nền tảng tự tin để chơi chắc chắn.
  • Bàn thắng đầu tiên: Với hai hàng công chưa thật sự sắc bén, đội ghi bàn trước sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có xu hướng thận trọng và ít bàn thắng. Malaysia có phong độ tốt hơn, nhưng Trung Quốc được thi đấu trên sân nhà và lần gặp gần nhất giữa hai đội không phân thắng bại. Thế trận cân bằng, nơi từng sai lầm nhỏ ở hàng thủ có thể trở thành yếu tố quyết định.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Trung Quốc · 0 thắng1 hòaMalaysia · 0 thắng
09/09/2023
Trung Quốc
1 - 1
Malaysia
Hòa
Trung Quốc
5 trận gần nhất
BBBT
7
Trận
2-2-3
T-H-B
7
Ghi (TB 1.0)
12
Thủng lưới
Malaysia
5 trận gần nhất
TTHTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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