Trung Quốc 2-2 Bahrain: Hai đội chia điểm
Trung Quốc và Bahrain cùng vừa thắng ở trận gần nhất sau ba trận thua liền trước đó, gặp nhau ở trận giao hữu 19:00 ngày 17/11/2026 tại Tianhe Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Trung Quốc tiếp đón Bahrain.
- 2'BÀN THẮNG! Bahrain (0-1)
Phút 2': M. A. Kayoum (Bahrain) lập công (kiến tạo: A. Khaled Rabeea). Tỷ số: 0 - 1.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Trung Quốc 48% - 52% Bahrain, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 0.
- 20'BÀN THẮNG! Bahrain (0-2)
Phút 20': A. Bughammar (Bahrain) lập công (kiến tạo: M. A. Kayoum). Tỷ số: 0 - 2.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Trung Quốc 47% - 53% Bahrain, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 0 - 0.
- 31'Thẻ vàng
Phút 31': Han Pengfei (Trung Quốc) nhận thẻ vàng.
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Trung Quốc 44% - 56% Bahrain, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 1.
- 37'BÀN THẮNG! Trung Quốc (1-2)
Phút 37': Abduweli Behram (Trung Quốc) lập công (kiến tạo: Y. Wang). Tỷ số: 1 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Trung Quốc): W. Mao vào sân thay Yang Ming-Yang.
- 46'Thay người
Phút 46' (Trung Quốc): Wu Xi vào sân thay Wang Shangyuan.
- 46'Thay người
Phút 46' (Trung Quốc): Yusup Umidjan vào sân thay Liu Haofan.
- 46'Thay người
Phút 46' (Trung Quốc): Ba Dun vào sân thay Lin Liangming.
- 46'Thay người
Phút 46' (Trung Quốc): H. Hu vào sân thay Liu Yang.
- 46'Thay người
Phút 46' (Trung Quốc): Jiang Shenglong vào sân thay Han Pengfei.
- 49'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Trung Quốc 46% - 54% Bahrain, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 60'Thay người
Phút 60' (Bahrain): J. Kacem vào sân thay J. Khelaif.
- 60'Thay người
Phút 60' (Bahrain): S. Mohsin Saad Ebrahim Saad vào sân thay M. A. Kayoum.
- 61'Thay người
Phút 61' (Bahrain): H. Ali vào sân thay A. Al Khalasi.
- 61'Thay người
Phút 61' (Bahrain): S. Dhiya vào sân thay A. Bughammar.
- 61'Thay người
Phút 61' (Bahrain): A. Benaddi vào sân thay W. Al Hayam.
- 61'Thay người
Phút 61' (Bahrain): B. Al Asam vào sân thay H. Abdulkarim.
- 61'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Trung Quốc 46% - 54% Bahrain, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 66'Thay người
Phút 66' (Trung Quốc): Zhang Yuning vào sân thay Abduweli Behram.
- 66'Thay người
Phút 66' (Trung Quốc): Huang Jiahui vào sân thay Xu Bin.
- 66'Thay người
Phút 66' (Trung Quốc): Abdusalam Bunyamin vào sân thay A. Yang.
- 73'Trung Quốc ép sân
Cầm bóng: Trung Quốc 46% - 54% Bahrain, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 8 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 80'BÀN THẮNG! Trung Quốc (2-2)
Phút 80': Zhang Yuning (Trung Quốc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.
- 85'Thay người
Phút 85' (Bahrain): V. Emmanuel vào sân thay A. Khaled Rabeea.
- 85'Trung Quốc ép sân
Cầm bóng: Trung Quốc 47% - 53% Bahrain, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 8 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 87'Thay người
Phút 87' (Bahrain): O. Saber vào sân thay A. Madan.
- 90+7'Thẻ vàng
Phút 90+7': M. El Gharably (Bahrain) nhận thẻ vàng.
- KTKết thúc: Trung Quốc 2-2 Bahrain
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 21:00 17/11/2026
Trung Quốc và Bahrain bước vào trận giao hữu đội tuyển quốc gia với hoàn cảnh khá giống nhau: cả hai cùng thắng ở trận gần nhất, sau chuỗi ba trận thua liền trước đó. Trận đấu diễn ra lúc 19:00 ngày 17/11/2026 trên sân Tianhe Stadium.
Cùng tìm lại cảm giác chiến thắng
Trong bốn trận gần nhất, Trung Quốc thắng 1 trận và thua 3 trận. Chiến thắng nằm ở trận mới nhất, còn ba thất bại đến trước đó.
Bahrain có thành tích tương tự: thắng 1 trận, thua 3 trận, với chiến thắng cũng ở lần ra sân gần đây nhất. Vì vậy, cả hai đội đều bước vào trận đấu với tinh thần vừa được cải thiện sau giai đoạn không thuận lợi.
Thế đối đầu nghiêng về Trung Quốc
Trong ba lần chạm trán gần nhất, Trung Quốc thắng 2 trận và hòa 1 trận. Bahrain chưa thắng lần nào trong chuỗi này.
Thành tích ấy mang lại cho đội chủ nhà một lợi thế nhất định về mặt tâm lý. Tuy nhiên, phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, nên một trận giao hữu như thế này vẫn có thể diễn ra cân bằng.
Điều cần theo dõi
Với đội bóng vừa thắng sau chuỗi thua, điều quan trọng là duy trì được mạch kết quả tích cực. Trung Quốc muốn tiếp tục kéo dài thế không thua trước Bahrain, còn Bahrain tìm cách phá vỡ lịch sử đối đầu chưa mấy thuận lợi với họ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)