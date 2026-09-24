Trung Quốc 3-0 Maldives: Trung Quốc giành chiến thắng Trung Quốc bước vào cuộc chạm trán Maldives với điểm tựa tâm lý lớn khi toàn thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất, trong khi đối thủ vẫn chưa tìm lại mạch thắng.

Trung Quốc 3 - 0 Maldives Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Trung Quốc tiếp đón Maldives.

8' Thẻ vàng Phút 8': Zhong Yihao (Trung Quốc) nhận thẻ vàng.

12' Trung Quốc ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 69% - 31% Maldives, phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

24' Trung Quốc ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 73% - 27% Maldives, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

36' Trung Quốc ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 74% - 26% Maldives, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 7 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Wang Shangyuan vào sân thay Huang Jiahui.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Chen Pu vào sân thay Zhong Yihao.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Dai Wai-Tsun vào sân thay Yang Ming-Yang.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Yan Bingliang vào sân thay Liu Dianzuo.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Wei Zhen vào sân thay Y. Li.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Xie Wenneng vào sân thay Han Pengfei.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Zhao Songyuan vào sân thay Wei Shihao.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Yang Mingrui vào sân thay Abdusalam Bunyamin.

46' Thay người Phút 46' (Trung Quốc): Wang Gengrui vào sân thay Liu Yang.

46' Thay người Phút 46' (Maldives): N. Nasir vào sân thay A. Aiham.

46' Thay người Phút 46' (Maldives): A. Rasheed vào sân thay A. A. Ibrahim.

48' Trung Quốc ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 70% - 30% Maldives, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 9 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

50' BÀN THẮNG! Trung Quốc (1-0) Phút 50': Wang Ziming (Trung Quốc) lập công (kiến tạo: Wang Shangyuan). Tỷ số: 1 - 0.

56' BÀN THẮNG! Trung Quốc (2-0) Phút 56': Wang Ziming (Trung Quốc) lập công (kiến tạo: Chen Pu). Tỷ số: 2 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Trung Quốc): Browning Tyias vào sân thay Gao Zhunyi.

60' Trung Quốc ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 71% - 29% Maldives, dứt điểm 12 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 9 - 0; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Maldives): H. Sifaau vào sân thay A. Aiham.

62' Thay người Phút 62' (Maldives): A. Fasir vào sân thay M. Hassan.

63' BÀN THẮNG! Trung Quốc (3-0) Phút 63': Wang Ziming (Trung Quốc) lập công (kiến tạo: Wang Gengrui). Tỷ số: 3 - 0.

72' Trung Quốc ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 69% - 31% Maldives, dứt điểm 16 - 0 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 13 - 0; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 4.

73' Thay người Phút 73' (Trung Quốc): Du Yuezheng vào sân thay Wang Ziming.

76' Thay người Phút 76' (Maldives): N. Mohamed Rasheed vào sân thay I. Aisham.

84' Trung Quốc ép sân Cầm bóng: Trung Quốc 67% - 33% Maldives, dứt điểm 19 - 0 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 15 - 0; việt vị 6 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 7.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Maldives): I. Mahudhee Hussain vào sân thay N. Nasir.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Maldives): T. Gasim vào sân thay H. Eenaaz.

KT Kết thúc: Trung Quốc 3-0 Maldives Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 20:30 24/09/2026

Đội hình chính thức Trung Quốc Sơ đồ · HLV Branko Ivanković Maldives Sơ đồ · HLV Ali Suzain Cập nhật đội hình lúc 18:13 24/09/2026

Trung Quốc Thống kê Maldives 68% Kiểm soát bóng 32% 21 Dứt điểm 0 8 Trúng đích 0 15 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 3 7 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Wang Ziming Trung Quốc 3 bàn Chen Pu Trung Quốc 1 kiến tạo · điểm 7.3 Shangyuan Wang Trung Quốc 1 kiến tạo · điểm 7.3 Gengrui Wang Trung Quốc 1 kiến tạo · điểm 7.2 Zhunyi Gao Trung Quốc Điểm 7.6 Hassan Eenaaz Maldives Điểm 7.3

Trận so tài giữa Trung Quốc và Maldives diễn ra vào lúc 18h35 ngày 24/09/2026 chứng kiến sự tương phản rõ rệt về phong độ cũng như kết quả ở các lần chạm trán trong quá khứ. Đội tuyển Trung Quốc đang nắm giữ lợi thế tâm lý vượt trội nhờ thành tích đối đầu áp đảo trước đại diện đến từ Nam Á.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu vượt trội

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía Trung Quốc khi họ toàn thắng cả 4 lần chạm trán gần nhất trước Maldives. Sự áp đảo tuyệt đối này không chỉ mang lại sự tự tin cho các cầu thủ Trung Quốc mà còn tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ dành cho đối thủ trong mỗi lần tái đấu.

Đối với Maldives, việc chưa từng giành được dù chỉ một kết quả hòa trong 4 trận đối đầu gần đây là rào cản lớn. Đội bóng Nam Á sẽ phải nỗ lực rất nhiều để phá vỡ thế bất lợi khi bước vào màn đọ sức sắp tới.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Về phong độ thi đấu gần đây, Trung Quốc duy trì chuỗi trận bất bại với 1 chiến thắng và 2 trận hòa trong 3 trận đấu gần nhất. Lối chơi ổn định giúp đội bóng giữ được nhịp độ thi đấu cần thiết và tạo sự an tâm trước thềm cuộc đối đầu.

Trái ngược với đối thủ, Maldives đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận 2 trận thua. Sự chệch choạc nơi kết quả phản ánh rõ những thách thức mà Maldives đang phải đối diện trong việc tìm kiếm một kết quả tích cực.

Cục diện và nhận định trận đấu

Dựa trên tương quan về phong độ và kết quả trong quá khứ, Trung Quốc tiếp tục được đánh giá nắm nhiều ưu thế để kiểm soát thế trận. Khả năng tận dụng sự vượt trội từ những lần đối đầu trước sẽ là chìa khóa then chốt để đội bóng tiếp tục hướng đến một màn trình diễn ấn tượng.

Trong khi đó, mục tiêu của Maldives là củng cố sự chắc chắn trong lối chơi nhằm hạn chế sức ép từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, với chuỗi trận ảm đạm gần đây cùng tâm lý lép vế trước đối thủ, Maldives nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải chịu trận trước lối chơi chủ động của đối phương.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Trung Quốc · 4 thắng 0 hòa Maldives · 0 thắng Trung Quốc 5 - 0 Maldives TQ Maldives 0 - 5 Trung Quốc TQ Trung Quốc 4 - 0 Maldives TQ Maldives 0 - 3 Trung Quốc TQ

Trung Quốc 5 trận gần nhất H T B T H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới Maldives 5 trận gần nhất H B B T B 3 Trận 0-1-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 5 Thủng lưới