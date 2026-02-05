Trung Quốc ban hành lệnh cấm tay nắm cửa ẩn từ năm 2027: Thách thức lớn cho Tesla và Xiaomi Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc (MIIT) chính thức yêu cầu các mẫu xe điện phải trang bị tay nắm cửa cơ học nhằm đảm bảo an toàn thoát hiểm trong các tình huống khẩn cấp hoặc mất điện.

Trung Quốc vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm thiết kế tay nắm cửa ẩn trên xe điện. Đây là thiết kế vốn được Tesla phổ biến rộng rãi nhưng đang vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý do liên quan đến nhiều vụ tai nạn gây tử vong.

Quy định an toàn mới và lộ trình thực thi

Theo quy chuẩn an toàn mới do Bộ Công nghiệp và Thông tin (MIIT) công bố, mọi phương tiện bán tại thị trường Trung Quốc phải sở hữu cơ chế mở cửa bằng cơ học ở cả phía trong và phía ngoài. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực đối với các dòng xe mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đối với những mẫu xe đã được phê duyệt và đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt, các nhà sản xuất có thời hạn đến tháng 1 năm 2029 để hoàn tất việc thay đổi thiết kế.

Cửa nắm ẩn trên xe Tesla Model Y​

Hệ quả từ các vụ tai nạn xe điện bốc cháy

Động thái quyết liệt từ cơ quan quản lý diễn ra sau hàng loạt sự cố nghiêm trọng tại Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là hai vụ tai nạn liên quan đến xe điện của Xiaomi, trong đó xe bốc cháy và hệ thống điện bị ngắt hoàn toàn khiến cửa xe không thể mở từ bên ngoài. Hậu quả là người bên trong không thể thoát thân và lực lượng cứu hộ cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nạn nhân.

Để ngăn chặn rủi ro này, MIIT đã đặt ra các thông số kỹ thuật rất cụ thể cho thiết kế tay nắm cửa mới:

Mặt ngoài: Phải có hốc lõm với kích thước tối thiểu 6 cm x 2 cm để tay người có thể dễ dàng nắm và thao tác.

Phải có hốc lõm với kích thước tối thiểu 6 cm x 2 cm để tay người có thể dễ dàng nắm và thao tác. Mặt trong: Phải trang bị biển báo chỉ dẫn cách mở cửa cơ học với kích thước không nhỏ hơn 1 cm x 0,7 cm.

Phải trang bị biển báo chỉ dẫn cách mở cửa cơ học với kích thước không nhỏ hơn 1 cm x 0,7 cm. Vị trí: Các biển báo và tay nắm phải được đặt tại các vị trí trực quan theo tiêu chuẩn quy định.

Quy định mới đồng nghĩa với việc các giải pháp thay thế như dây cáp kéo dự phòng hoặc pin dự phòng (vốn đang được một số hãng xe sử dụng để mở cửa khi mất điện) sẽ không còn được coi là đủ điều kiện an toàn tại Trung Quốc.

Tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Việc thay đổi thiết kế không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là bài toán kinh tế lớn. Một nguồn tin từ nhà sản xuất xe điện tại Trung Quốc cho biết chi phí để thiết kế lại mỗi mẫu xe có thể lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,4 triệu USD). Theo báo cáo từ China Daily, tính đến tháng 4, có tới 60% trong số 100 mẫu xe năng lượng mới bán chạy nhất tại Trung Quốc đang sử dụng tay nắm cửa ẩn.

Dòng xe bị ảnh hưởng Phân khúc Hãng sản xuất Model Y, Model 3 Hạng sang/Cận sang Tesla SU7, YU7 Xe điện thông minh Xiaomi ES8 SUV hạng sang Nio i8 SUV gia đình Li Auto P7 Sedan điện Xpeng

Xe điện Xiaomi YU7​

Ông Bill Russo, người sáng lập công ty tư vấn Automobility, nhận định: "Trung Quốc đang chuyển mình từ một thị trường xe điện lớn nhất thế giới sang vị thế quốc gia thiết lập các quy chuẩn công nghệ mới. Với thị trường nội địa khổng lồ, các tiêu chuẩn an toàn của Trung Quốc sẽ buộc cả hãng xe nội địa lẫn quốc tế phải tuân thủ, từ đó tạo ra ảnh hưởng dây chuyền đến các tiêu chuẩn toàn cầu".

Hiện tại, Tesla cho biết hãng sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho thị trường Trung Quốc, bao gồm việc làm cho cơ chế mở cửa bằng tay trở nên trực quan hơn và lập trình để khóa tự động mở khi điện áp pin xuống thấp. Trong khi đó, một số thương hiệu như Geely với dòng Galaxy M9 hay BYD với Seal 06 đã bắt đầu quay lại với thiết kế tay nắm cửa truyền thống để đón đầu quy định mới.