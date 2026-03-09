Trung Quốc chế tạo drone từ vật liệu tre: Tốc độ 100 km/h và nhẹ hơn sợi carbon Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển thành công drone cánh cố định từ vật liệu composite tre giúp giảm 20% trọng lượng và chi phí so với sợi carbon truyền thống.

Trung Quốc vừa công bố bước tiến mới trong công nghệ hàng không với việc chế tạo thành công drone cánh cố định từ vật liệu composite gốc tre. Dự án là sự hợp tác giữa Trung tâm Quốc tế Mây Tre, Viện Nghiên cứu Đổi mới Ninh Ba thuộc Đại học Bắc Hàng và Tập đoàn Công nghệ Long Bamboo.

Hiệu suất ấn tượng của vật liệu composite tre

Mẫu drone mới này không chỉ thân thiện với môi trường mà còn sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội. Trong đợt thử nghiệm tại Thiên Tân vào tháng 2, thiết bị đã chứng minh được khả năng vận hành ổn định trong điều kiện thực tế. Đáng chú ý, hơn 25% cấu trúc của máy bay được chế tạo từ vật liệu composite gốc tre đặc chế.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Sải cánh 2,5 m Trọng lượng Khoảng 7 kg Tốc độ tối đa Hơn 100 km/h Thời gian bay Hơn 1 giờ Đặc tính vận hành Cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL)

Theo nhóm nghiên cứu, việc sử dụng tre mang lại hiệu quả kép: giảm 20% trọng lượng so với các dòng drone tương đương làm từ sợi carbon và tiết kiệm hơn 20% chi phí sản xuất. Khác với sợi carbon vốn đòi hỏi năng lượng cao để chế tạo và khó tái chế, vật liệu tre có khả năng phân hủy sinh học, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.

Drone cánh cố định làm từ tre đầu tiên trên thế giới (Nguồn: Internet)

Vượt qua thách thức kỹ thuật

Để đạt được kết quả này, vật liệu composite tre phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe. Ông Qin Daochun, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Mây Tre, cho biết nhóm đã thực hiện hơn 100 thử nghiệm dựa trên tiêu chuẩn an toàn hàng không. Các bài kiểm tra tập trung vào độ bền cơ học, khả năng tạo khuôn và tính thích ứng với môi trường khắc nghiệt.

Vật liệu tre không chỉ có trọng lượng nhẹ mà còn có độ cứng cao và khả năng giảm rung tốt. Những đặc tính này giúp bảo vệ các linh kiện điện tử nhạy cảm bên trong drone trong quá trình bay tốc độ cao hoặc khi thực hiện các thao tác vận động phức tạp.

Triển vọng trong nền kinh tế tầm thấp

Sự ra đời của drone tre được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho nền kinh tế tầm thấp tại Trung Quốc. Ông Lian Jianchang, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Long Bamboo, khẳng định thiết bị này có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thực tiễn.

Giám sát môi trường: Phòng chống cháy rừng và bảo vệ thực vật.

Phòng chống cháy rừng và bảo vệ thực vật. Khảo sát địa lý: Thu thập dữ liệu tại các vùng địa hình hiểm trở nhờ khả năng VTOL.

Thu thập dữ liệu tại các vùng địa hình hiểm trở nhờ khả năng VTOL. Logistics: Cung cấp dịch vụ giao hàng chặng cuối với chi phí vận hành thấp.

Cung cấp dịch vụ giao hàng chặng cuối với chi phí vận hành thấp. Công nghệ vũ trụ: Ứng dụng làm bộ phận cấu trúc cho vệ tinh nhỏ và vỏ tàu vũ trụ hạng nhẹ.

Với khả năng phân hủy sinh học và hiệu suất kinh tế cao, công nghệ này không chỉ giới hạn ở lĩnh vực drone mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành chế tạo vật liệu công nghệ cao toàn cầu trong tương lai.