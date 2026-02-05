Trung Quốc đình chỉ cấp phép taxi tự lái mới sau sự cố 200 xe Apollo Go dừng đột ngột tại Vũ Hán Chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh tạm dừng cấp phép cho các dự án taxi tự hành sau sự cố hệ thống khiến hơn 200 xe của Baidu bị tê liệt đồng loạt tại Vũ Hán.

Vào đêm 31/3/2026, thành phố Vũ Hán, nơi có hơn 13 triệu dân, đã chứng kiến một sự cố giao thông hy hữu khi hàng chục xe taxi tự lái Apollo Go bất ngờ dừng hoạt động ngay giữa đường phố. Sự cố này không chỉ gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng mà còn đặt ra những thách thức lớn về an toàn và quản lý đối với lĩnh vực phương tiện tự hành đang phát triển nóng tại Trung Quốc.

Sự cố hệ thống làm tê liệt mạng lưới taxi tự lái tại Vũ Hán

Hàng chục chiếc xe điện thuộc dịch vụ Apollo Go của Baidu đã đồng loạt dừng lại, biến các tuyến đường nhộn nhịp thành những bãi đỗ xe bất đắc dĩ. Các báo cáo sơ bộ cho thấy có tới khoảng 200 chiếc xe gặp sự cố cùng một thời điểm. Việc các phương tiện này đột ngột ngừng hoạt động đã khiến nhiều tài xế khác không kịp phản ứng, dẫn đến một số vụ va chạm từ phía sau. Rất may, không có báo cáo về thương vong trong các vụ tai nạn này.

Đáng chú ý, hành khách bên trong những chiếc xe này đã rơi vào tình huống khó xử. Trong khi một số người chọn cách tự mở cửa để rời khỏi xe, nhiều người khác cảm thấy không an toàn giữa dòng xe cộ đông đúc và phải gọi cảnh sát để được hỗ trợ giải cứu. Baidu hiện đã tạm ngừng toàn bộ hoạt động tại Vũ Hán để phối hợp cùng cảnh sát và các chuyên gia kỹ thuật tìm kiếm nguyên nhân gây ra lỗi hệ thống hàng loạt này.

Chính phủ Trung Quốc thắt chặt quản lý và tạm dừng cấp phép

Phản ứng trước tình hình trên, Bộ Giao thông vận tải cùng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đã tổ chức họp khẩn cấp với 8 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xe điện tự lái. Kết quả là toàn bộ việc cấp giấy phép mới cho xe tự lái tại Trung Quốc đã bị đóng băng. Lệnh tạm dừng này dự kiến kéo dài ít nhất đến cuối tháng 5/2026 nhằm phục vụ công tác rà soát và kiểm tra các quy chuẩn an toàn.

Sự can thiệp từ chính phủ trung ương đánh dấu một bước ngoặt trong quản lý. Trước đây, các chính quyền địa phương thường tự đặt ra quy tắc riêng, nhưng giờ đây, Bắc Kinh sẽ trực tiếp giám sát chặt chẽ hơn. Các cơ quan quản lý yêu cầu chính quyền các địa phương phải thực hiện kiểm tra an toàn ngay lập tức để đảm bảo không xảy ra các sự cố tương tự trong tương lai.

Bức tranh toàn cảnh thị trường xe tự hành Trung Quốc

Bất chấp sự cố của Baidu tại Vũ Hán, các đối thủ cạnh tranh như Pony.ai và WeRide khẳng định hoạt động của họ vẫn diễn ra bình thường. Pony.ai hiện đang vận hành xe tự lái tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, đồng thời dự kiến mở rộng sang Trường Sa và Hàng Châu. Trong khi đó, dịch vụ Caocao của Geely vẫn giữ mục tiêu đầy tham vọng là triển khai 100.000 taxi tự lái vào năm 2030.

Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc đã có khoảng 4.500 xe điện tự hành hoạt động tại 10 thành phố khác nhau. Dưới đây là bảng tổng hợp trạng thái của một số đơn vị vận hành chính sau sự cố:

Đơn vị vận hành Trạng thái hiện tại Phạm vi hoạt động chính Baidu (Apollo Go) Tạm ngừng hoạt động tại Vũ Hán Vũ Hán và một số thành phố thử nghiệm Pony.ai Hoạt động bình thường Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến WeRide Hoạt động bình thường Khu vực rộng 1.000 km2 Caocao (Geely) Đang phát triển dự án Mục tiêu 100.000 xe vào năm 2030

Nhìn chung, sự cố tại Vũ Hán là một lời cảnh báo về tính ổn định của công nghệ tự hành. Mặc dù các công ty đang đẩy nhanh tốc độ thương mại hóa, nhưng yếu tố an toàn và niềm tin của người dùng vẫn phải là ưu tiên hàng đầu để ngành công nghiệp này có thể phát triển bền vững tại Trung Quốc.