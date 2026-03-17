Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu trong tháng 3/2026 nhằm bảo đảm nguồn cung nội địa Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) yêu cầu dừng xuất khẩu xăng, dầu diesel để đối phó với rủi ro thiếu hụt do căng thẳng tại Trung Đông.

Trung Quốc vừa yêu cầu các nhà máy lọc dầu tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế trong tháng 3/2026. Quyết định này nhằm ngăn ngừa nguy cơ thiếu hụt năng lượng nội địa trước những diễn biến phức tạp từ cuộc xung đột giữa Mỹ–Israel với Iran.

Chi tiết lệnh cấm xuất khẩu từ NDRC

Lệnh cấm do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) ban hành, áp dụng trực tiếp đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, quy định này có hiệu lực đối với tất cả các lô hàng chưa hoàn tất thủ tục hải quan tính đến ngày 11/3/2026.

Đáng chú ý, đây là động thái thắt chặt hơn so với hướng dẫn trước đó của Bắc Kinh. Tuần trước, Chính phủ chỉ yêu cầu các doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới và cố gắng hủy các lô hàng đã cam kết. Tuy nhiên, nhiên liệu máy bay dùng cho hoạt động tiếp nhiên liệu hàng không tại các sân bay vẫn được ngoại lệ và không nằm trong phạm vi lệnh cấm lần này. Hiện tại, NDRC chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Thay đổi kế hoạch của các tập đoàn dầu khí

Trước khi có lệnh cấm, các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc dự kiến đẩy mạnh xuất khẩu trong tháng 2 và tháng 3/2026. Mục tiêu ban đầu là tận dụng biên lợi nhuận cao trên thị trường quốc tế trong giai đoạn nhu cầu trong nước sụt giảm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các nhà giao dịch từng dự báo tổng lượng xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay trong tháng 3/2026 có thể đạt mức 2,2–2,3 triệu tấn, tăng khoảng 300.000–400.000 tấn so với tháng trước đó. Tuy nhiên, diễn biến thực tế đã thay đổi hoàn toàn dưới áp lực điều hành từ Chính phủ.

Loại nhiên liệu Sản lượng đã xuất khẩu (tấn) Tương đương (thùng) Xăng ~50.000 ~422.500 Dầu diesel ~300.000 ~2,24 triệu Nhiên liệu máy bay ~300.000 ~2,36 triệu

Tính đến thời điểm hiện tại, số liệu từ các hệ thống theo dõi tàu biển cho thấy Trung Quốc mới chỉ xuất khẩu khoảng 50.000 tấn xăng, cùng với 300.000 tấn dầu diesel và 300.000 tấn nhiên liệu máy bay. Việc tạm dừng này được xem là bước đi thận trọng của nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới để bảo vệ thị trường năng lượng trong nước trước các cú sốc địa chính trị.