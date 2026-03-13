Trung Quốc dừng xuất khẩu xăng dầu tháng 3/2026 để bảo đảm nguồn cung nội địa Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) yêu cầu các nhà máy lọc dầu dừng xuất khẩu nhiên liệu nhằm ứng phó rủi ro thiếu hụt từ xung đột quốc tế.

Trung Quốc đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu trong nước tạm dừng việc xuất khẩu nhiên liệu tinh chế trong tháng 03/2026. Động thái này nhằm ngăn ngừa nguy cơ thiếu hụt năng lượng nội địa trước những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột giữa Mỹ–Israel với Iran.

Quy định kiểm soát nghiêm ngặt từ NDRC

Lệnh cấm do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) ban hành, áp dụng trực tiếp đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, quy định này có hiệu lực đối với tất cả các lô hàng chưa hoàn tất thủ tục hải quan tính đến ngày 11/03/2026.

Biện pháp mới được đánh giá là nghiêm ngặt hơn đáng kể so với các chỉ đạo từ tuần trước. Trước đó, Chính phủ Trung Quốc chỉ yêu cầu các doanh nghiệp lọc dầu không ký kết hợp đồng xuất khẩu mới và nỗ lực hủy bỏ các lô hàng đã cam kết. Tuy nhiên, nhiên liệu dùng cho hoạt động tiếp nhiên liệu hàng không (aviation refueling) vẫn được phép lưu thông và không nằm trong phạm vi của lệnh cấm này.

Tác động đến dòng chảy năng lượng khu vực

Trung Quốc hiện giữ vai trò là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đồng thời là bên xuất khẩu nhiên liệu quan trọng trong khu vực. Trước khi có lệnh cấm, các tập đoàn dầu khí lớn của nước này từng dự định đẩy mạnh xuất khẩu trong giai đoạn tháng 02 và tháng 03/2026 để tận dụng biên lợi nhuận cao khi nhu cầu trong nước sụt giảm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo dữ liệu từ các hệ thống theo dõi tàu biển và giới thương nhân, dự báo ban đầu cho thấy sản lượng xuất khẩu nhiên liệu tháng 03/2026 (không tính nhiên liệu tiếp tế hàng không) có thể đạt mức 2,2–2,3 triệu tấn, tăng khoảng 300.000–400.000 tấn so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, số liệu thực tế tính đến thời điểm hiện tại cho thấy sự sụt giảm mạnh. Trung Quốc mới chỉ xuất khẩu khoảng 50.000 tấn xăng (tương đương 422.500 thùng), 300.000 tấn dầu diesel (khoảng 2,24 triệu thùng) và 300.000 tấn nhiên liệu máy bay vận chuyển đường biển (khoảng 2,36 triệu thùng). Hiện tại, NDRC vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin điều hành này.