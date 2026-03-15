Trung Quốc giảm 7,8% lượng đậu tương nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2026 Lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc đạt 12,55 triệu tấn trong 2 tháng đầu năm 2026, giảm 7,8% so với cùng kỳ do chậm trễ nguồn cung từ Mỹ và Brazil.

Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 12,55 triệu tấn, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Dù sụt giảm, con số này vẫn cao hơn mức dự báo 11,1 triệu tấn từ các nhà phân tích thị trường.

Nguyên nhân khiến nhập khẩu đậu tương sụt giảm

Theo Reuters, sự sụt giảm trong hai tháng đầu năm chủ yếu do phần lớn các lô hàng nhập khẩu từ Mỹ vẫn chưa cập cảng. Bên cạnh đó, vụ thu hoạch tại Brazil diễn ra chậm hơn dự kiến và các thủ tục hải quan kéo dài cũng là những yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp.

Tuy nhiên, bà Rosa Wang – chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn nông nghiệp JCI (Thượng Hải) – nhận định rằng lượng hàng nhập khẩu thực tế trong giai đoạn này vẫn cao hơn khoảng 1 triệu tấn so với các dự báo trước đó.

Triển vọng phục hồi nguồn cung trong ngắn hạn

Thị trường dự báo nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh mẽ trong những tháng tới. Nguyên nhân do nhiều lô hàng từ Mỹ đang trên đường cập cảng và vụ mùa kỷ lục của Brazil bắt đầu được đưa vào khai thác. Ước tính lượng hàng về trong tháng 3/2026 có thể đạt 6,4 triệu tấn, tăng gần gấp đôi so với mức 3,5 triệu tấn của tháng 3/2025.

Bên cạnh đó, các nỗ lực xoa dịu căng thẳng thương mại giữa lãnh đạo hai nước từ cuối tháng 10 đã thúc đẩy tiến độ nhập khẩu. Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 12 triệu tấn đậu tương từ Mỹ như một tín hiệu thiện chí trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng sắp tới.

Tình hình cung ứng từ Mỹ và Brazil

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đang xem xét mua thêm 8 triệu tấn đậu tương từ Mỹ. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch vẫn bày tỏ sự hoài nghi do mức giá cao có thể làm giảm hiệu quả kinh tế của việc thu mua này.

Tại Brazil, tính đến ngày 5/3/2026, nông dân đã thu hoạch được 51% diện tích vụ đậu tương năm 2025/26. Theo công ty tư vấn AgRural, mức này tăng 12 điểm phần trăm so với tuần trước đó nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 61% của cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh nguồn cung Nam Mỹ dồi dào, nhập khẩu của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ rệt trong thời gian tới.