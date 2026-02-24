Trung Quốc giữ nguyên lãi suất LPR, tỷ giá nhân dân tệ tăng lên mức 6,88 CNY/USD Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) duy trì lãi suất cho vay cơ bản ở mức 3% và 3,5% trong tháng thứ 10 liên tiếp, đồng thời phát tín hiệu cho phép đồng nội tệ tăng giá.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 24/2 thông báo giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn (LPR), một quyết định cho thấy sự thận trọng nhằm cân bằng giữa hỗ trợ nền kinh tế đang giảm tốc và duy trì ổn định tỷ giá. Cụ thể, PBOC giữ nguyên lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm ở mức 3,0% và kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%.

PBOC duy trì lãi suất tham chiếu tháng thứ 10 liên tiếp

Đây là tháng thứ 10 liên tiếp các mức lãi suất này được giữ nguyên, bất chấp những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế đang chững lại. Lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm đóng vai trò tham chiếu cho hầu hết các khoản vay mới và hiện hành, trong khi kỳ hạn 5 năm ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản vay mua nhà trả góp.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2025 của Trung Quốc chỉ đạt 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đại dịch vào cuối năm 2022. Các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài khi người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu do khủng hoảng bất động sản và thị trường việc làm ảm đạm.

Áp lực giảm phát và sự chuyển dịch cơ cấu tiêu dùng

Tăng trưởng doanh thu bán lẻ tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, chỉ đạt 0,9% vào tháng 12. Trong khi đó, chỉ số giảm phát GDP đã duy trì ở trạng thái âm trong 11 quý liên tiếp. Để thúc đẩy chi tiêu, Bắc Kinh đang khuyến khích tiêu dùng dịch vụ như chăm sóc người cao tuổi, giải trí và du lịch nhằm bù đắp cho sự suy yếu của nhu cầu hàng hóa.

Đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh so với USD

Dù kinh tế ảm đạm, đồng nhân dân tệ (CNY) đã ghi nhận xu hướng tăng giá trong những tháng gần đây. Tỷ giá nhân dân tệ ngoài thị trường Trung Quốc đại lục đã tăng từ mức 6,974 CNY/USD hồi đầu năm lên 6,889 CNY/USD vào sáng ngày 24/2. PBOC đã phát tín hiệu sẵn sàng cho phép đồng nội tệ tăng giá dần khi đồng USD suy yếu.

Vào cuối tháng 1 vừa qua, PBOC lần đầu tiên trong gần 3 năm đưa ra mức tỷ giá tham chiếu dưới 7 CNY/USD. Việc đồng nội tệ mạnh lên có thể thử thách cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc vốn đang chịu áp lực từ thuế quan của Mỹ, do gây xói mòn lợi thế cạnh tranh về giá của các nhà sản xuất trong nước.

Dự báo tỷ giá trong năm 2026

Các nhà kinh tế tại ngân hàng ING dự báo tỷ giá nhân dân tệ so với USD sẽ dao động trong khoảng từ 6,85 đến 7,25 CNY/USD trong năm nay. Chuyên gia từ ING nhận định, yếu tố bất ngờ sẽ nằm ở việc liệu mục tiêu ổn định tiền tệ của Trung Quốc có suy yếu trong năm 2026 hay không khi Bắc Kinh tiếp tục tìm cách thúc đẩy quốc tế hóa đồng tiền của mình.