Trung Quốc khuyến nghị ngân hàng hạn chế nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ để giảm rủi ro Trung Quốc khuyến nghị các tổ chức tài chính giảm tỷ trọng trái phiếu Chính phủ Mỹ nhằm đa dạng hóa rủi ro và ứng phó với các biến động từ thị trường tài chính.

Giới chức quản lý Trung Quốc vừa đưa ra khuyến nghị đối với các tổ chức tài chính trong nước về việc hạn chế mua và nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ. Động thái này nhằm mục tiêu quản lý rủi ro tập trung và ứng phó với các biến động khó lường trên thị trường tài chính toàn cầu.

Cắt giảm danh mục nắm giữ nợ công Mỹ

Theo báo cáo từ Bloomberg News ngày 09/02, các cơ quan quản lý đã yêu cầu những ngân hàng hiện có mức độ nắm giữ cao phải thực hiện lộ trình từng bước giảm bớt lượng tài sản này. Đáng lưu ý, khuyến nghị hiện tại chỉ tập trung vào các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính, không áp dụng đối với các khoản nắm giữ thuộc sở hữu nhà nước.

Cho đến nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức sau yêu cầu từ phía Reuters. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây là bước đi mang tính quản trị rủi ro hơn là một phản ứng mang màu sắc địa chính trị.

Đa dạng hóa rủi ro trước biến động chính sách

Mục tiêu chính của động thái này được mô tả là nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản thay vì là dấu hiệu suy giảm niềm tin vào khả năng tín dụng của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, bối cảnh diễn ra lại trùng khớp với thời điểm nhạy cảm trong quan hệ ngoại giao giữa hai cường quốc.

Khuyến nghị được đưa ra ngay trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước. Những thay đổi trong chính sách thương mại và ngoại giao của ông Trump, kết hợp với các chỉ trích nhắm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kế hoạch gia tăng mạnh chi tiêu công, đang khiến giới đầu tư đặt dấu hỏi về vai trò "tài sản trú ẩn an toàn" của trái phiếu chính phủ Mỹ.

Bên cạnh đó, việc nợ công Mỹ tăng mạnh cùng các chính sách tài khóa mới đang buộc các tổ chức tài chính lớn phải tính toán lại tỷ trọng tài sản để đảm bảo an toàn hệ thống trước các kịch bản thị trường tiêu cực có thể xảy ra.