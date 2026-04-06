Trung Quốc nhập khẩu 627.803 tấn thịt bò trong 2 tháng đầu năm 2026, tăng 34% Khối lượng thịt bò nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh khi các doanh nghiệp chạy đua nhập hàng nhằm tránh mức thuế bảo hộ 55% dự kiến áp dụng vào nửa cuối năm 2026.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), tổng khối lượng thịt bò nhập khẩu của quốc gia này trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 627.803 tấn, chiếm 23,4% tổng kim ngạch nhập khẩu dự kiến cả năm. Con số này ghi nhận mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh nỗ lực của các nhà nhập khẩu trong việc tích trữ hàng hóa trước khi các quy định thuế quan mới có hiệu lực.

Động lực từ chính sách bảo hộ và thuế quan mới

Chính sách bảo hộ mới của Trung Quốc, có hiệu lực từ đầu năm 2026, quy định bất kỳ quốc gia cung cấp nào vượt quá hạn ngạch hàng năm sẽ phải chịu mức thuế 55% cho phần khối lượng còn lại trong năm đó. Điều này đã tạo ra một cuộc chạy đua đẩy mạnh xuất khẩu từ các đối tác lớn của Trung Quốc nhằm tận dụng tối đa hạn ngạch ưu đãi.

Bên cạnh yếu tố thuế quan, thị trường thịt bò Trung Quốc vẫn đang đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung nội địa. Năm 2025, nhập khẩu thịt bò từng giảm 2,5% (xuống còn 2,8 triệu tấn) do lượng giết mổ đàn bò trong nước đạt mức kỷ lục. Hơn nữa, xu hướng thắt chặt chi tiêu từ tầng lớp trung lưu do ảnh hưởng của khủng hoảng bất động sản và lệnh cấm rượu chính thức từ tháng 5/2025 đã làm sụt giảm nhu cầu tại phân khúc nhà hàng cao cấp.

Brazil và Australia chiếm ưu thế về thị phần

Brazil tiếp tục khẳng định vị thế là nhà cung cấp thịt bò lớn nhất cho Trung Quốc. Trong 2 tháng đầu năm, quốc gia Nam Mỹ này đã xuất khẩu 372.083 tấn, tăng 75,8% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Brazil đã sử dụng 33,6% trong tổng hạn ngạch 1.106.000 tấn được cấp. Các chuyên gia dự báo Brazil có thể sẽ chạm ngưỡng hạn ngạch tối đa ngay đầu quý III/2026.

Trong khi đó, Australia đang là quốc gia có tốc độ sử dụng hạn ngạch nhanh nhất. Với 71.925 tấn đã xuất khẩu, Australia đã tiêu thụ 35,1% trong tổng số 205.000 tấn hạn ngạch được giao. Với tốc độ hiện tại, Australia có khả năng hết hạn ngạch miễn thuế vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2026, buộc các nhà xuất khẩu nước này phải tìm kiếm thị trường thay thế.

Bảng theo dõi hạn ngạch nhập khẩu thịt bò vào Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2026

Quốc gia cung cấp Khối lượng (tấn) Tốc độ sử dụng hạn ngạch (%) Tăng trưởng so với 2025 (%) Brazil 372.083 33,6% +75,8% Australia 71.925 35,1% +27,6% Achentina 103.201 20,2% Ổn định Uruguay 35.185 10,9% Ổn định New Zealand 19.328 9,4% Thấp

Triển vọng nguồn cung từ New Zealand và Hoa Kỳ

New Zealand hiện được xem là lựa chọn an toàn cho nửa cuối năm 2026 nhờ tốc độ sử dụng hạn ngạch thấp (mới đạt 9,4%). Tuy nhiên, khả năng cung ứng của quốc gia này đang bị hạn chế do số lượng gia súc giết mổ giảm 13% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, biên lợi nhuận cao hơn tại thị trường Hoa Kỳ đang khiến các nhà xuất khẩu New Zealand ưu tiên chuyển hướng khỏi Trung Quốc.

Đối với Hoa Kỳ, dù hiệp định Kuala Lumpur vào tháng 11/2025 đã bãi bỏ thuế quan trả đũa, nhưng thị trường vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Trong 2 tháng đầu năm 2026, lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt mức tượng trưng với 332 triệu tấn, chiếm 0,2% hạn ngạch. Nguyên nhân chủ yếu do phần lớn các nhà máy chế biến của Hoa Kỳ vẫn đang chờ gia hạn đăng ký CIFER từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc.