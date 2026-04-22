Trung Quốc nhập khẩu kỷ lục 836 tấn bạc trong tháng 3 phục vụ ngành điện mặt trời Lượng bạc nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 3 đạt 836 tấn, gấp hơn 2,7 lần mức trung bình 10 năm, do nhu cầu bùng nổ từ ngành năng lượng mặt trời và nhà đầu tư cá nhân.

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, vừa ghi nhận mức nhập khẩu kim loại quý kỷ lục trong tháng 3 nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất năng lượng tái tạo. Dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư và hoạt động sản xuất công nghiệp trước các thay đổi về chính sách thuế quan.

Nhu cầu bạc tăng vọt từ ngành công nghiệp và đầu tư

Cụ thể, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 836 tấn bạc trong tháng trước, vượt xa mức trung bình của tháng 3 trong 10 năm qua là khoảng 306 tấn. Sự gia tăng đột biến này được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính: nhu cầu từ ngành công nghiệp năng lượng mặt trời khổng lồ và làn sóng rót vốn của các nhà đầu tư cá nhân.

Đáng chú ý, các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Trung Quốc đã đẩy mạnh sản xuất để tận dụng chính sách hoàn thuế xuất khẩu trước khi quy định này kết thúc vào ngày 1/4. Hiện nay, ngành công nghiệp năng lượng mặt trời chiếm khoảng 1/5 tổng nguồn cung bạc toàn cầu, với phần lớn các cơ sở sản xuất tập trung tại Trung Quốc.

Bạc trở thành lựa chọn thay thế vàng

Bên cạnh nhu cầu công nghiệp, các nhà đầu tư cá nhân tại Trung Quốc đang có xu hướng chuyển sang tích trữ bạc như một giải pháp thay thế cho vàng trong bối cảnh giá vàng duy trì ở mức cao. Giá bạc nội địa tại Trung Quốc hiện cao hơn đáng kể so với thị trường quốc tế, tạo ra cơ hội lợi nhuận cho các nhà giao dịch vận chuyển kim loại này qua Hồng Kông vào đại lục.

Tuy nhiên, nhà phân tích Zijie Wu tại Jinrui Futures Co. cho rằng tốc độ nhập khẩu này khó có thể duy trì lâu dài. Ông Wu nhận định: "Không có sự mất cân đối dài hạn về cung - cầu bạc tại Trung Quốc, nhất là khi nước này đang là nhà sản xuất bạc lớn nhất thế giới".

Thị trường đối mặt với rủi ro dư thừa công suất

Dù nhu cầu hiện tại đang ở mức cao, thị trường bạc vẫn đối mặt với nhiều biến số. Giá bạc gần đây dao động quanh ngưỡng 80 USD/ounce, giảm đáng kể so với mức kỷ lục 121 USD/ounce thiết lập vào cuối tháng 1. Áp lực giảm giá còn đến từ việc Bắc Kinh nỗ lực kiềm chế tình trạng dư thừa công suất trong ngành năng lượng mặt trời, điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm sản lượng tiêu thụ bạc trong tương lai.

Để hiểu rõ hơn về bức tranh thị trường dài hạn, báo cáo từ Viện Bạc (Silver Institute) và Metals Focus dự báo thị trường bạc toàn cầu sẽ bước vào năm thiếu hụt nguồn cung thứ 6 liên tiếp trong năm 2026. Thống kê cho thấy từ năm 2021 đến nay, khoảng 762 triệu ounce bạc đã bị rút khỏi các kho dự trữ toàn cầu để bù đắp khoảng trống giữa cung và cầu.

Chỉ số thị trường Giá trị / Trạng thái Lượng nhập khẩu tháng 3 836 tấn Trung bình 10 năm (tháng 3) 306 tấn Giá hiện tại (xấp xỉ) 80 USD/oz Dự báo cung - cầu 2026 Thiếu hụt năm thứ 6

Nhìn chung, dù nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu chậm lại do giá kim loại quý biến động, nhưng căng thẳng nguồn cung dài hạn vẫn là yếu tố hỗ trợ giá bạc. Các chuyên gia dự báo biên độ dao động của giá bạc sẽ lớn hơn trong thời gian tới do lãi suất thuê bạc biến động và tình hình dự trữ toàn cầu tiếp tục thắt chặt.