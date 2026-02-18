Trung Quốc siết quy định về màn hình cảm ứng: Nút bấm vật lý sẽ trở lại trên ô tô từ năm 2027 Trung Quốc sắp bắt buộc trang bị nút bấm vật lý cho các tính năng cốt lõi trên ô tô từ năm 2027, nhằm giảm phụ thuộc vào màn hình và tăng cường an toàn vận hành.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia, yêu cầu các hãng xe phải duy trì hệ thống điều khiển vật lý cho các chức năng vận hành thiết yếu. Quy định mới này dự kiến có hiệu lực bắt buộc đối với tất cả các mẫu xe mới sản xuất từ ngày 1/7/2027.

Chấm dứt kỷ nguyên phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng

Trong những năm gần đây, thị trường xe năng lượng mới tại Trung Quốc chứng kiến cuộc đua tối giản hóa khoang lái. Hầu hết các nút bấm truyền thống đã bị loại bỏ, thay thế bằng một màn hình điều khiển trung tâm lớn tích hợp mọi tính năng từ giải trí đến vận hành cơ bản.

Tuy nhiên, xu hướng này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Phó Chủ tịch tập đoàn Geely thậm chí đã mô tả việc loại bỏ hoàn toàn nút bấm là một "xu hướng mù quáng" của ngành công nghiệp ô tô. Việc tập trung quá nhiều tính năng vào màn hình được cho là gây ra sự phân tâm đáng kể cho người lái và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi hệ thống phần mềm gặp sự cố.

Danh sách các tính năng bắt buộc phải có nút bấm vật lý

Theo bản dự thảo của MIIT, các bộ phận điều khiển chính phải đảm bảo dễ tiếp cận, dễ sử dụng và có thể vận hành mà không cần nhìn vào màn hình (thao tác mù). Quy định mới liệt kê chi tiết các nhóm chức năng không được phép tích hợp độc quyền vào màn hình cảm ứng:

Nhóm hệ thống Các chức năng bắt buộc có điều khiển vật lý Chiếu sáng & Cảnh báo Đèn báo rẽ (xi-nhan), đèn cảnh báo nguy hiểm (hazards), còi. Truyền động Hệ thống sang số P/R/N/D (tuyệt đối không cho phép chỉ dùng màn hình). Hỗ trợ lái xe Công tắc kích hoạt hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao. An toàn & Khẩn cấp Gạt mưa, sưởi kính/làm tan sương, cửa sổ điện, hệ thống gọi khẩn cấp (AECS). Vận hành xe điện Công tắc ngắt nguồn điện tổng của xe.

Việc sửa đổi tiêu chuẩn này có sự tham gia của các đơn vị uy tín như Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Ô tô Trung Quốc, cùng các nhà sản xuất lớn bao gồm Geely, BYD, Great Wall Motor và FAW-Volkswagen.

Tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe cho phím bấm truyền thống

Không chỉ yêu cầu về sự hiện diện, MIIT còn đưa ra các quy định kỹ thuật cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả của các nút bấm vật lý. Mỗi phím bấm phải có diện tích hoạt động hiệu quả tối thiểu là 10 mm x 10 mm. Vị trí các nút phải được cố định để người lái hình thành phản xạ không điều kiện, giúp thao tác mà không cần rời mắt khỏi lộ trình.

Đáng chú ý, các nút bấm này phải cung cấp phản hồi rõ ràng bằng xúc giác hoặc âm thanh khi được kích hoạt. Quan trọng hơn, độ tin cậy của hệ thống điều khiển vật lý phải được duy trì ngay cả khi hệ thống thông tin giải trí của xe gặp sự cố phần mềm hoặc mất điện đột ngột, đảm bảo người lái luôn có thể can thiệp trong các tình huống khẩn cấp.

Quy định mới của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra một chuẩn mực mới cho ngành ô tô toàn cầu, nơi sự an toàn được đặt lên trên các xu hướng thiết kế hào nhoáng nhưng thiếu thực dụng.