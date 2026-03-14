Trung Quốc tăng 15,8% lượng dầu thô nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2026 Với 96,93 triệu tấn dầu thô nhập khẩu, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các nhà máy lọc dầu đẩy mạnh sản xuất và chiến lược gia tăng dự trữ quốc gia.

Dữ liệu chính thức từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy lượng dầu thô nhập khẩu của quốc gia này đã tăng 15,8% trong hai tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy lọc dầu nội địa và chiến lược tăng cường tích trữ trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động.

Hoạt động nhập khẩu dầu thô tại cảng biển Trung Quốc tăng mạnh trong đầu năm 2026.

Động lực từ công suất lọc dầu và nhu cầu tích trữ

Trong giai đoạn tháng 1 và tháng 2 năm 2026, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đạt 96,93 triệu tấn, tương đương khoảng 11,99 triệu thùng/ngày. Theo công ty tư vấn Oilchem, tỷ lệ sử dụng công suất tại các nhà máy lọc dầu Trung Quốc duy trì ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh hoạt động sản xuất công nghiệp ổn định.

Thời điểm Tỷ lệ sử dụng công suất lọc dầu Tháng 1/2026 71,3% Tháng 2/2026 73,2%

Bên cạnh nhu cầu sản xuất, việc gia tăng dự trữ cũng là yếu tố then chốt. Emma Li, nhà phân tích tại công ty theo dõi tàu Vortexa, cho biết lượng tồn kho dầu thô của Trung Quốc đã tăng thêm khoảng 12 triệu thùng trong hai tháng đầu năm. Điều này cho thấy quốc gia này đang tận dụng các cơ hội thị trường để củng cố an ninh năng lượng.

Sự dịch chuyển nguồn cung từ Nga và Iran

Dữ liệu từ Kpler chỉ ra rằng nhập khẩu dầu thô qua đường biển đạt 10,88 triệu thùng/ngày trong tháng 1 (tăng 2,1 triệu thùng/ngày) và 11,47 triệu thùng/ngày trong tháng 2 (tăng 1,7 triệu thùng/ngày) so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nguồn cung từ Nga sang Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc.

Bà Muyu Xu, chuyên gia phân tích tại Kpler, nhận định: "Sự gia tăng lượng hàng nhập khẩu từ Nga đặc biệt đáng lưu ý, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do Ấn Độ giảm mua hàng, dẫn đến lượng dầu dư thừa được chuyển hướng sang Trung Quốc với mức giá cạnh tranh hơn". Ngoài ra, nhập khẩu từ Iran cũng tăng nhẹ để thay thế cho nguồn cung dầu thô từ Venezuela.

Biến động ở các mặt hàng năng lượng khác

Bên cạnh dầu thô, hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu tinh chế của Trung Quốc cũng ghi nhận sự khởi sắc. Xuất khẩu các mặt hàng như dầu diesel, xăng, nhiên liệu hàng không và nhiên liệu hàng hải đã tăng 12,7%, đạt tổng cộng 8,13 triệu tấn trong hai tháng đầu năm.

Ngược lại, thị trường khí tự nhiên lại ghi nhận sự sụt giảm nhẹ. Tổng lượng khí tự nhiên nhập khẩu, bao gồm cả khí qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đạt 20,02 triệu tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong cơ cấu nhập khẩu năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tại thời điểm đầu năm.