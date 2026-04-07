Trung Quốc tăng giá bán lẻ xăng dầu thêm 420 nhân dân tệ mỗi tấn từ ngày 7/4 Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) thông báo tăng giá xăng và dầu diesel nhằm thích ứng với biến động từ thị trường năng lượng quốc tế.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) vừa thông báo điều chỉnh tăng giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng và dầu diesel trong nước. Quyết định này có hiệu lực từ tối ngày 7/4, phản ánh nỗ lực của chính phủ trong việc cân đối thị trường năng lượng nội địa trước những biến động toàn cầu.

Chi tiết mức điều chỉnh giá xăng dầu tại Trung Quốc

Theo công bố từ NDRC, giá bán lẻ tối đa đối với mặt hàng xăng sẽ tăng thêm 420 nhân dân tệ/tấn (tương đương khoảng 61,11 USD/tấn). Trong khi đó, giá dầu diesel ghi nhận mức tăng 400 nhân dân tệ/tấn (khoảng 58,20 USD/tấn).

Cơ quan quản lý cho biết việc điều chỉnh là cần thiết nhằm giảm thiểu tác động từ đà tăng giá dầu trên thị trường quốc tế đối với hệ thống cung ứng trong nước. Hiện nay, chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát giá sản phẩm dầu tinh chế để ổn định thị trường.

Xu hướng điều chỉnh giá năng lượng

Đáng chú ý, đây là lần điều chỉnh tăng giá tiếp theo sau đợt biến động mạnh hồi cuối tháng 3. Trước đó, vào ngày 23/3, Trung Quốc đã tăng giá bán lẻ tối đa đối với xăng và dầu diesel với mức tăng lần lượt là 1.160 nhân dân tệ/tấn và 1.115 nhân dân tệ/tấn.

Theo tỷ giá quy đổi được ghi nhận, 1 USD tương đương với 6,8729 nhân dân tệ. Việc liên tục điều chỉnh giá bán lẻ cho thấy áp lực chi phí đầu vào từ thị trường dầu thô thế giới đang tác động trực tiếp đến giá thành nhiên liệu tại quốc gia này.