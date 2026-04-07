Trung Quốc tăng giá bán lẻ xăng dầu thêm 420 nhân dân tệ mỗi tấn từ ngày 7/4 Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) quyết định nâng giá xăng và dầu diesel nhằm giảm bớt áp lực từ đà tăng của thị trường dầu mỏ quốc tế.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) vừa thông báo điều chỉnh tăng giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng và dầu diesel. Quyết định này có hiệu lực từ tối ngày 7/4, phản ánh nỗ lực của chính phủ trong việc kiểm soát giá năng lượng nội địa trước những biến động từ thị trường toàn cầu.

Chi tiết mức điều chỉnh giá xăng dầu

Theo số liệu từ NDRC, giá bán lẻ tối đa đối với xăng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 420 nhân dân tệ/tấn (tương đương khoảng 61,11 USD/tấn). Trong khi đó, mặt hàng dầu diesel ghi nhận mức tăng 400 nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 58,20 USD/tấn.

Cơ quan quản lý cho biết việc điều chỉnh này nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ đà tăng giá dầu quốc tế đối với thị trường tiêu dùng trong nước. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát giá sản phẩm dầu tinh chế để duy trì sự ổn định thị trường.

Bối cảnh thị trường và các đợt điều chỉnh

Đáng chú ý, đây là đợt tăng giá tiếp theo sau kỳ điều chỉnh mạnh vào ngày 23/3. Tại thời điểm đó, giá xăng và dầu diesel đã tăng lần lượt ở mức 1.160 nhân dân tệ/tấn và 1.115 nhân dân tệ/tấn. Dưới đây là bảng tổng hợp mức biến động giá trong đợt điều chỉnh mới nhất:

Mặt hàng Mức tăng (CNY/tấn) Mức tăng quy đổi (USD/tấn) Xăng 420 ~61,11 Dầu diesel 400 ~58,20

Tỷ giá quy đổi được áp dụng trong tính toán của cơ quan chức năng là 1 USD tương đương 6,8729 nhân dân tệ. Việc điều chỉnh giá năng lượng thường xuyên cho thấy sự nhạy bén của chính sách điều hành kinh tế Trung Quốc trước các áp lực từ chuỗi cung ứng năng lượng thế giới.