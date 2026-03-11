Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu thô lên 11,99 triệu thùng/ngày trong hai tháng đầu năm 2026 Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng 15,8% trong hai tháng đầu năm 2026 do các nhà máy lọc dầu đẩy mạnh sản xuất và tăng cường tích trữ kho dự trữ quốc gia.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan công bố ngày 10/3, tổng lượng dầu nhập khẩu đạt 96,93 triệu tấn, tương đương khoảng 11,99 triệu thùng mỗi ngày (bpd).

Động lực từ công suất lọc dầu và nhu cầu tích trữ

Sự gia tăng mạnh mẽ về khối lượng nhập khẩu được thúc đẩy bởi việc các nhà máy lọc dầu duy trì hiệu suất hoạt động ở mức cao. Theo số liệu từ đơn vị tư vấn Oilchem, tỷ lệ sử dụng công suất của các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc đạt 71,3% trong tháng 1 và tăng lên 73,2% trong tháng 2, đều vượt mức cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh nhu cầu sản xuất, chiến lược tăng cường dự trữ cũng là yếu tố then chốt. Emma Li, chuyên gia phân tích tại công ty theo dõi tàu biển Vortexa, cho biết lượng dầu thô tồn kho của Trung Quốc đã tăng thêm khoảng 12 triệu thùng trong giai đoạn này. Hoạt động nhập khẩu bằng đường biển đạt 10,88 triệu bpd trong tháng 1 và 11,47 triệu bpd trong tháng 2, tăng lần lượt 2,1 triệu và 1,7 triệu bpd so với cùng kỳ năm 2025.

Chuyển dịch cơ cấu nguồn cung từ Nga và Iran

Về cơ cấu nguồn cung, lượng hàng nhập khẩu từ Nga trong hai tháng đầu năm đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Muyu Xu, nhà phân tích tại Kpler, nhận định: "Sự gia tăng này chủ yếu do Ấn Độ giảm mua hàng, dẫn đến lượng dầu thô dư thừa được chuyển hướng sang Trung Quốc với mức giá ưu đãi hơn".

Ngoài ra, nhập khẩu dầu từ Iran cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Xu hướng này được giải thích bởi lợi thế về giá thành và nhu cầu thay thế cho nguồn cung dầu thô từ Venezuela trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động.

Diễn biến xuất khẩu sản phẩm tinh chế và khí đốt

Bên cạnh dầu thô, dữ liệu hải quan cũng chỉ ra những biến động ở các mặt hàng năng lượng khác. Xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế bao gồm dầu diesel, xăng, nhiên liệu hàng không và nhiên liệu hàng hải đã tăng 12,7%, đạt mức 8,13 triệu tấn trong hai tháng đầu năm.

Ngược lại, nhập khẩu khí đốt tự nhiên (bao gồm cả khí đốt qua đường ống và khí đốt tự nhiên hóa lỏng - LNG) có sự sụt giảm nhẹ. Tổng khối lượng nhập khẩu mặt hàng này đạt 20,02 triệu tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.