Trung Quốc tự chủ công nghệ bộ nhớ với lô DDR5 RDIMM máy chủ đầu tiên từ SINKER SINKER chính thức xuất xưởng các mô-đun DDR5 RDIMM sản xuất nội địa, đánh dấu bước tiến quan trọng của Trung Quốc trong việc giảm phụ thuộc vào các ông lớn DRAM như Samsung hay SK Hynix.

SINKER, một thương hiệu thuộc hệ sinh thái POWEV và là công ty con của Jiahe Jinwei, vừa thông báo xuất xưởng lô bộ nhớ DDR5 RDIMM chuyên dụng cho máy chủ đầu tiên. Đây là một phần trong nỗ lực của các nhà sản xuất Trung Quốc nhằm gia tăng năng lực sản xuất bộ nhớ DRAM nội địa và hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ cốt lõi.

Chiến lược mở rộng sản xuất DRAM tại thị trường Trung Quốc

Nhu cầu về bộ nhớ trên toàn cầu đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc, nơi các trung tâm dữ liệu mới đang được xây dựng với tốc độ nhanh chóng. Trước bối cảnh này, các doanh nghiệp DRAM hàng đầu của quốc gia này như CXMT và YMTC đã công bố những kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất mang tính chiến lược.

Các đơn vị này cam kết đầu tư hàng tỷ USD để tăng gấp đôi sản lượng tấm wafer và xây dựng thêm nhiều cơ sở sản xuất mới. Bên cạnh những cái tên lớn, thị trường DRAM nội địa còn có sự góp mặt tích cực của nhiều nhà cung cấp khác, tạo nên một hệ sinh thái sản xuất chip nhớ đa dạng và có tính cạnh tranh cao.

Thông số kỹ thuật và tính năng của DDR5 RDIMM SINKER

Từ năm 2021, Jiahe Jinwei đã bắt đầu lộ trình phát triển bộ nhớ DDR5. Đến nay, SINKER đã chính thức ra mắt các giải pháp bộ nhớ tiên tiến với các thông số kỹ thuật ấn tượng. Doanh nghiệp cung cấp các mô-đun DDR5 DIMM với hai chiến lược phân phối riêng biệt: một phiên bản tối ưu cho thị trường nội địa và một phiên bản dành cho thị trường quốc tế.

Về khả năng kỹ thuật, bộ nhớ DDR5 của SINKER sở hữu các đặc điểm sau:

Đa dạng loại hình: Cung cấp đầy đủ các chuẩn UDIMM, SODIMM và RDIMM.

Dung lượng và tốc độ: Dung lượng tối đa đạt mức 64 GB với tốc độ truy xuất dữ liệu lên đến 5600 MT/s.

Độ tin cậy: Tích hợp tính năng bảo vệ khi bật nguồn (power-on protection) nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu lưu trữ.

Độ bền cao: Khả năng chống sốc và chống rơi được tăng cường, phù hợp với môi trường vận hành khắc nghiệt.

Tiêu chuẩn quốc tế: Hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn JEDEC, đảm bảo tính tương thích cao với các hệ thống phần cứng hiện đại.

Giải quyết bài toán nguồn cung và giảm phụ thuộc ngoại khối

Việc SINKER đẩy mạnh sản xuất DDR5 RDIMM mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh tình trạng hạn chế nguồn cung toàn cầu đang đẩy giá bộ nhớ lên cao. Hiện nay, các tập đoàn lớn như Samsung, SK Hynix và Micron đang nhận được những khoản đầu tư khổng lồ từ các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), dẫn đến việc họ không còn đủ công suất dư thừa để cung cấp cho các phân khúc khác.

Bằng cách sử dụng các giải pháp nội bộ, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể chủ động giải quyết thách thức về chi phí và nguồn cung thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đối tác nước ngoài. Sản phẩm của SINKER dự kiến sẽ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, hệ thống chính phủ, thiết bị y tế, giáo dục và các thiết bị điện tử thương mại như màn hình quảng cáo hay hệ thống hội nghị trực tuyến.

Sự kiện xuất xưởng lô hàng này không chỉ là một thành tựu về mặt thương mại mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của chuỗi cung ứng bán dẫn tại Trung Quốc.