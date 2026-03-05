Trung Quốc yêu cầu giảm sản lượng heo trong bối cảnh giá giảm 14,6% Bộ Nông nghiệp Trung Quốc áp đặt hạn ngạch sản xuất cho năm 2025 và thiết lập hệ thống đăng ký mới nhằm giải quyết tình trạng dư cung và nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Trung Quốc vừa đưa ra lời kêu gọi các nhà chăn nuôi heo trong nước chủ động cắt giảm sản lượng và kiềm chế các kế hoạch mở rộng sản xuất. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thị trường thịt heo quy mô lớn của quốc gia này đang đối mặt với tình trạng dư cung kéo dài và sức mua từ người tiêu dùng suy giảm.

Kiểm soát sản lượng và thiết lập hạn ngạch năm 2025

Tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã thúc giục các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt hạn mức sản xuất được đặt ra cho năm 2025. Theo hãng truyền thông tài chính CLS, cơ quan chức năng cũng đang thiết lập một hệ thống đăng ký nhằm tăng cường các nỗ lực điều tiết và kiểm soát nguồn cung trên thị trường.

Áp lực từ giá cả và nhu cầu tiêu dùng suy yếu

Dữ liệu thị trường cho thấy giá thịt heo tại Trung Quốc trong tháng 12/2025 đã giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là diễn biến suy giảm mới nhất sau nhiều năm giá liên tục đi xuống, hệ quả của nền kinh tế tăng trưởng trì trệ và sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng của người dân.

Mặc dù nhu cầu yếu, năng lực sản xuất của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức rất cao. Trong năm qua, quốc gia sản xuất heo lớn nhất thế giới này đã giết mổ tổng cộng 720 triệu con heo. Đáng chú ý, sản lượng thịt heo trong quý IV/2025 đạt 15,7 triệu tấn, mức cao nhất ghi nhận được trong quý IV kể từ năm 2018.

Theo Reuters, việc yêu cầu giảm sản lượng là nỗ lực cần thiết để cân bằng lại thị trường thịt heo vốn đóng vai trò quan trọng trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng của nước này. Giới chức nông nghiệp kỳ vọng các biện pháp kiểm soát mới sẽ giúp ổn định mặt bằng giá và giảm bớt áp lực thua lỗ cho người chăn nuôi trong trung hạn.