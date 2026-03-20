Trung vệ 1m95 Đinh Quang Kiệt: Vũ khí bí mật của U23 Việt Nam tại giải CFA 2026 Sở hữu thể hình 1m95 vượt trội, trung vệ Đinh Quang Kiệt (HAGL) sẵn sàng sắm vai tiền đạo mục tiêu để giải quyết bế tắc cho U23 Việt Nam tại các giải đấu quốc tế sắp tới.

Trong lứa cầu thủ kế cận của Đội tuyển U23 Việt Nam, Đinh Quang Kiệt đang nổi lên như một hiện tượng thú vị nhờ thể hình vượt trội. Với chiều cao lên tới 1m95, trung vệ trẻ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không chỉ là "hòn đá tảng" ở hàng phòng ngự mà còn là một phương án chiến thuật đầy bất ngờ cho ban huấn luyện.

Đinh Quang Kiệt sở hữu chiều cao hơn người.

Sự đa năng từ chiều cao kỷ lục

Sinh năm 2007, Quang Kiệt tận dụng triệt để lợi thế thể hình để làm chủ không gian trong các tình huống phòng ngự. Cầu thủ 19 tuổi này chia sẻ thẳng thắn về điểm mạnh và hạn chế của bản thân: "Tôi khá tự tin trong các pha không chiến và không ngại va chạm trong các trận đấu. Tất nhiên, sự linh hoạt của tôi sẽ bị hạn chế. Đó là điểm yếu mà em cần cải thiện rất nhiều để hoàn thiện hơn".

Đáng chú ý, vai trò của Quang Kiệt không chỉ bó hẹp ở khu vực cấm địa đội nhà. Anh tiết lộ rằng tại CLB HAGL, bản thân từng được đẩy lên chơi như một tiền đạo mục tiêu để giải quyết những tình huống bế tắc. Khả năng tì đè và không chiến giúp anh trở thành điểm nổ quan trọng trong các pha bóng cố định.

“Ở CLB, khi cần thiết tôi vẫn có thể lên đá tiền đạo để tham gia các tình huống đánh đầu hoặc cố định. HLV cần tôi ở đâu thì tôi có thể thi đấu ở đó”, Quang Kiệt khẳng định sự đa năng và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho tập thể.

Thử thách tại CFA 2026 và mục tiêu ASIAD

Sắp tới, Quang Kiệt và các đồng đội tại U23 Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn tại giải giao hữu quốc tế CFA 2026 trên đất Trung Quốc. Đây là giải đấu chất lượng nơi đại diện Việt Nam sẽ chạm trán với các đối thủ mạnh bao gồm chủ nhà Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan.

Đánh giá về các đối thủ sắp tới, trung vệ trẻ cho biết: “Các đối thủ đều rất mạnh. Nhưng toàn đội luôn sẵn sàng, anh em hỗ trợ và trao đổi với nhau trên sân, điều đó giúp thi đấu thoải mái hơn”. Việc cọ xát với các đội bóng có phong cách thi đấu khác nhau sẽ là cơ hội để Quang Kiệt rèn luyện bản lĩnh trận mạc.

Với tinh thần cầu tiến, mục tiêu trước mắt của Đinh Quang Kiệt là duy trì phong độ ổn định để củng cố vị trí trong màu áo U23 Việt Nam. Xa hơn, cầu thủ sinh năm 2007 đang hướng tới mục tiêu giành suất tham dự Á vận hội (ASIAD) vào tháng 9 tới đây, nơi anh hy vọng sẽ đóng góp nhiều hơn vào thành công chung của bóng đá nước nhà.