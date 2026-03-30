Trung vệ Feroz Baharudin tái xuất sau 1 năm: Liều doping tinh thần cho Malaysia trước ĐT Việt Nam Sau hơn một năm chấn thương, Feroz Baharudin trở lại đội hình Malaysia trong bối cảnh đội bóng này mất 7 trụ cột nhập tịch trước chuyến làm khách tại Thiên Trường.

Cuộc đối đầu giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại sân vận động Thiên Trường vào ngày 31/3 tới đây dù chỉ còn mang tính chất thủ tục tại Vòng loại Asian Cup 2027, nhưng với đội khách, đây lại là bài kiểm tra quan trọng về danh dự. Đặc biệt, sự chú ý đang đổ dồn vào sự trở lại đầy cảm hứng của trung vệ Feroz Baharudin sau thời gian dài vắng bóng.

Sự trở lại của "chốt chặn" JDT sau 1 năm vắng bóng

Sự xuất hiện của Feroz Baharudin tại đại bản doanh Wisma FAM đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ này. Hậu vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim (JDT) đã phải trải qua hơn một năm điều trị chấn thương, buộc phải bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng của cấp độ đội tuyển quốc gia.

Feroz Baharudin trở lại đúng lúc.

Trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng, sự tái xuất của cầu thủ 25 tuổi được ví như một "liều doping" tinh thần. Trung vệ này chia sẻ đầy xúc động: "Được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia sau một năm dài là niềm vinh dự lớn lao và cũng là động lực tinh thần cực lớn đối với tôi".

Cuộc chiến danh dự trong cơn khủng hoảng nhân sự

Malaysia hành quân sang Việt Nam với tổn thất lực lượng nặng nề khi 7 trụ cột nhập tịch bị AFC tước quyền thi đấu. Án phạt này cùng việc bị trừ 6 điểm đã chính thức dập tắt hy vọng đi tiếp của "Bầy hổ Malaya", đồng thời trực tiếp trao tấm vé vào vòng sau cho Đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Peter Cklamovski không coi đây là một chuyến dạo chơi. Việc thiếu vắng các cầu thủ nhập tịch vô tình tạo điều kiện để những nội binh thuần túy như Feroz chứng minh giá trị. Với cá nhân Feroz, 90 phút sắp tới là cơ hội để xoa dịu niềm tin nơi người hâm mộ sau những biến cố ngoài sân cỏ của bóng đá nước nhà. "Đây là vấn đề danh dự đối với chúng ta. Tuyển Malaysia phải thật chú ý và cố gắng hết sức mình khi đối đầu với Việt Nam", Feroz khẳng định.

Thử thách cho hệ thống của HLV Kim Sang-sik

Về phía đội chủ nhà, đây là bài kiểm tra quan trọng để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng và thử nghiệm các phương án chiến thuật. Đối đầu với một Malaysia đang khao khát khẳng định lòng tự tôn dân tộc sẽ giúp ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam có cái nhìn rõ nét hơn về sức mạnh thực sự trước các đối thủ khu vực vốn đang theo đuổi xu hướng nhập tịch.

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường. Đây hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn dù cục diện bảng đấu đã sớm ngã ngũ.