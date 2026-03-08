Trung vệ Rizky Ridho tin VAR sẽ biến đại chiến Indonesia và Việt Nam thành cuộc đấu trí cẩn trọng Thủ quân Rizky Ridho nhận định công nghệ VAR sẽ thay đổi diện mạo cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam, buộc hai đội chơi cẩn trọng ở bảng A ASEAN Cup 2026.

Sự xuất hiện của công nghệ Video Hỗ trợ Trọng tài (VAR) tại ASEAN Cup 2026 đang tạo ra bước ngoặt lớn về mặt tâm lý lẫn chiến thuật trước trận đại chiến ở bảng A giữa Indonesia và Việt Nam. Thủ quân Rizky Ridho khẳng định sự hiện diện của VAR sẽ buộc cầu thủ hai đội phải giữ sự tỉnh táo, hạn chế tối đa các tình huống va chạm không cần thiết trên sân Pakansari.

Sự can thiệp của VAR và bài toán kiềm chế cảm xúc

Các cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài lẫn sự căng thẳng quá mức dưới sút cỏ. Trước thềm trận đấu diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8, truyền thông xứ vạn đảo đặc biệt quan tâm đến khả năng kiểm soát cái đầu nóng của đội chủ nhà.

Mối lo ngại này xuất phát từ lời cảnh báo của cựu danh thủ Erol Iba, người từng cho rằng cầu thủ Việt Nam rất tinh quái trong việc tạo ra các tình huống gây ức chế nhằm khiến đối thủ mất tập trung. Tuy nhiên, Rizky Ridho cho rằng kịch bản này khó lặp lại khi VAR đã đi vào hoạt động.

Rizky Ridho trong màu áo Indonesia. Ảnh: Getty.

Đội trưởng Indonesia nhấn mạnh rằng công nghệ sẽ làm thay đổi hành vi thi đấu của hai bên: "Có lẽ tuyển Việt Nam sẽ không sử dụng những chiêu trò như các năm trước vì ASEAN Cup hiện có VAR. Họ sẽ chơi cẩn trọng và chúng tôi cũng vậy."

Kế hoạch của HLV John Herdman và áp lực tấm vé bán kết

Bên cạnh yếu tố trọng tài, Rizky Ridho khẳng định chìa khóa chiến thắng nằm ở việc duy trì kỷ luật chiến thuật mà HLV John Herdman đã đề ra. Trung vệ này tiết lộ ban huấn luyện cùng các trụ cột đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm đá trận lớn cho các tân binh để chuẩn bị tốt nhất cho áp lực cực lớn sắp tới.

Dù từng đánh bại Việt Nam 3 lần liên tiếp trong giai đoạn đầu năm 2024, Indonesia sau đó đã để thua 0-1 tại ASEAN Cup 2024. Nhìn lại lịch sử đối đầu, Ridho nhận định các số liệu quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo, bởi chất lượng đội hình hai bên hiện tại khá tương đồng.

Một chiến thắng trên sân nhà Pakansari không chỉ giúp Indonesia trả món nợ cũ mà còn mở rộng cánh cửa tiến vào bán kết. Với việc Việt Nam từng đăng quang giải đấu và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, cuộc chạm trán sắp tới hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của thầy trò HLV John Herdman.