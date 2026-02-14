Trung vệ Việt kiều Julien Mouillon muốn rời Pháp về V-League: Cao 1m85, kinh nghiệm dày dạn Sau Jason Pendant Quang Vinh, Julien Mouillon là cái tên tiếp theo trong làn sóng cầu thủ gốc Việt hồi hương, mang theo kỳ vọng gia tăng chất thép cho V-League.

Làn sóng cầu thủ Việt kiều hồi hương đang tiếp tục nóng lên khi Julien Mouillon, trung vệ dày dạn kinh nghiệm tại giải hạng dưới Pháp, bày tỏ nguyện vọng trở về Việt Nam thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1997 hiện đang cân nhắc chia tay CLB Frejus Saint-Raphael để tìm kiếm bến đỗ mới tại V-League ngay trong giai đoạn hai của mùa giải.

Mouillon đang muốn về V-League chơi bóng.

Hồ sơ ấn tượng của lá chắn thép 1m85

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m85 cùng nền tảng thể lực sung mãn, Mouillon là mẫu cầu thủ đa năng khi có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Khả năng không chiến và tranh chấp tay đôi là những điểm mạnh nổi bật đã được anh khẳng định trong môi trường bóng đá Pháp.

Trưởng thành từ lò đào tạo Frejus Saint-Raphael và được đôn lên đội một từ năm 2015, Mouillon đã tích lũy kinh nghiệm đáng nể với 166 lần ra sân. Anh đã thi đấu gần 13.000 phút và đóng góp 11 bàn thắng - một con số ấn tượng đối với một cầu thủ đảm nhiệm vai trò phòng ngự.

Lợi thế quốc tịch và tham vọng lên Đội tuyển Quốc gia

Một trong những ưu thế lớn nhất giúp Julien Mouillon dễ dàng hòa nhập là việc anh đã sở hữu cả hai quốc tịch Pháp và Việt Nam (có mẹ là người Việt). Điều này giúp các CLB V-League thuận lợi hơn trong việc đăng ký suất cầu thủ gốc Việt mà không ảnh hưởng đến hạn ngạch ngoại binh.

Việc Mouillon muốn về Việt Nam không chỉ để thử sức tại môi trường mới mà còn nuôi hy vọng được khoác áo Đội tuyển Quốc gia nếu có màn trình diễn thuyết phục. Trước anh, hàng loạt cái tên gốc Pháp như Jason Pendant Quang Vinh, Adou Minh hay Kevin Phạm Ba đã và đang khẳng định được chỗ đứng tại các CLB hàng đầu như Công an Hà Nội hay Nam Định.

Kỳ vọng làn sóng mới cho bóng đá nội

Sự xuất hiện của những nhân tố được đào tạo bài bản tại châu Âu như Julien Mouillon hay gần đây là Rahni Moreau Nguyễn (thử việc tại Thể Công Viettel) hứa hẹn sẽ tăng thêm chất thép và sự cạnh tranh hấp dẫn cho giải đấu quốc nội. Với kinh nghiệm gần một thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp tại Pháp, Mouillon được kỳ vọng sẽ mang lại sự an tâm cho bất kỳ hàng thủ nào sở hữu anh trong đội hình.