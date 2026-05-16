Trung vệ Việt kiều Pháp Julien Mouillon gia nhập CAHN, khao khát lên tuyển Việt Nam Sở hữu chiều cao 1m85 và tư duy chơi bóng hiện đại từ Pháp, Julien Mouillon được kỳ vọng là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ CLB Công an Hà Nội và ĐTQG.

Julien Mouillon, trung vệ Việt kiều sinh năm 1997, đã chính thức có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho chương mới trong sự nghiệp tại V-League mùa giải 2026/27. Với chiều cao 1m85 cùng nền tảng đào tạo bài bản từ Pháp, cầu thủ này không giấu giếm tham vọng gia nhập CLB Công an Hà Nội và xa hơn là tìm kiếm cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sự kết nối từ người bạn thân Cao Pendant Quang Vinh

Quyết định trở về Việt Nam của Julien Mouillon không phải là một lựa chọn ngẫu hứng. Trung vệ này tiết lộ anh đã nhận được những lời mời từ các CLB trong nước và cảm thấy đây là thời điểm chín muồi để tìm về cội nguồn – nơi mẹ anh sinh ra. Đáng chú ý, nhân tố quan trọng thúc đẩy thương vụ này chính là Cao Pendant Quang Vinh, ngôi sao đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia.

Sự thành công và những trải nghiệm tích cực của người bạn thân đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Mouillon. Tại sân bay Nội Bài, hình ảnh Quang Vinh chào đón Mouillon với chiếc mũ cối và lá cờ đỏ sao vàng đã minh chứng cho sự gắn kết cũng như tinh thần sẵn sàng hòa nhập của trung vệ này vào môi trường bóng đá nội địa.

Hồ sơ kỹ thuật: Chất thép từ lò đào tạo Frejus Saint-Raphael

Về mặt chuyên môn, Julien Mouillon là một cái tên đáng kỳ vọng. Trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Frejus Saint-Raphael, anh sớm được đôn lên đội một từ năm 2015 và duy trì phong độ ổn định tại các hạng đấu ở Pháp. Với chiều cao 1m85, Mouillon sở hữu ưu thế vượt trội trong các pha tranh chấp trên không và khả năng tì đè ấn tượng.

Điểm mạnh của trung vệ sinh năm 1997 không chỉ nằm ở thể chất mà còn ở tư duy chiến thuật nhạy bén. Anh được đánh giá cao ở khả năng đọc tình huống và triển khai bóng từ tuyến dưới. Ngoài vai trò trung vệ sở trường, Mouillon còn có thể thi đấu đa năng ở vị trí tiền vệ phòng ngự, mang lại nhiều phương án lựa chọn nhân sự linh hoạt cho ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội.

Triển vọng nhập tịch và tương lai tại đội tuyển Việt Nam

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang tích cực thu hút các tài năng Việt kiều, sự xuất hiện của Julien Mouillon được xem là tín hiệu tích cực. Với nguồn gốc gia đình rõ ràng (mẹ là người Việt Nam), quá trình hoàn tất thủ tục pháp lý để lấy quốc tịch Việt Nam của Mouillon được dự báo sẽ diễn ra thuận lợi.

Nếu nhanh chóng thích nghi với cường độ thi đấu tại V-League, Julien Mouillon hoàn toàn có thể trở thành phương án nâng cấp hàng thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. Sự kết hợp giữa tư duy chơi bóng hiện đại từ châu Âu và khát khao cống hiến cho quê hương chính là giá trị lớn nhất mà trung vệ này mang lại trong chuyến hành trình trở về dải đất hình chữ S.