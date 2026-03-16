Đời sống Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh 2026 với 4 phương thức xét tuyển Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh 2026 với 4 phương thức xét tuyển, nhiều ngành như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Logistics

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh 2026 theo 4 phương thức

Theo thông báo chính thức, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh 2026 áp dụng đồng thời 4 phương thức xét tuyển dành cho thí sinh đăng ký chương trình đại học chính quy:

Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng

Nhà trường xét tuyển thẳng theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là phương thức dành cho thí sinh có thành tích học tập và thi cử xuất sắc đạt điều kiện theo quy định.

Phương thức 2 (PT2): Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là phương thức truyền thống, phù hợp với đa số thí sinh trên toàn quốc.

Phương thức 3 (PT3): Xét kết quả học bạ THPT

Thí sinh được xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ). Phương thức này mở rộng cơ hội cho thí sinh có quá trình học tập ổn định trong suốt 3 năm trung học phổ thông.

Phương thức 4 (PT4): Xét đánh giá năng lực và tư duy

Nhà trường chấp nhận kết quả từ ba kỳ thi độc lập, gồm: kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026; kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026; và kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026.

Chỉ tiêu tuyển sinh 2026: CNTT 360, Logistics 300, Trí tuệ nhân tạo 180

Về chỉ tiêu tuyển sinh chương trình chuẩn (đại trà), Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải dự kiến phân bổ như sau: ngành Công nghệ thông tin tuyển 360 chỉ tiêu; ngành Trí tuệ nhân tạo tuyển 180 chỉ tiêu; ngành Tài chính – Ngân hàng tuyển 300 chỉ tiêu; ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tuyển 300 chỉ tiêu; ngành Kế toán tuyển 360 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh chương trình chuẩn – Trường ĐH Công nghệ GTVT năm 2026

Ngành đào tạo Chỉ tiêu dự kiến Công nghệ thông tin 360 Kế toán 360 Tài chính – Ngân hàng 300 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 300 Trí tuệ nhân tạo 180

Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh chương trình chuẩn (đại trà) năm 2026 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải như sau:

Tổ hợp môn xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2026

Danh sách tổ hợp môn xét tuyển được Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải sử dụng trong mùa tuyển sinh 2026 bao gồm các tổ hợp phổ biến: A00, A01, D01, D07, C00, C14 và một số tổ hợp khác theo thông báo chính thức của nhà trường. Thí sinh cần theo dõi thông báo cập nhật từ nhà trường để nắm đầy đủ tổ hợp áp dụng cho từng ngành.

Nhiều trường đại học đồng loạt công bố phương án tuyển sinh 2026

Trước đó, nhiều cơ sở giáo dục đại học cũng đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026, gồm: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ; Trường Đại học Tân Trào; Trường Đại học Tây Đô. Làn sóng công bố sớm phương án tuyển sinh giúp thí sinh chủ động định hướng từ đầu năm học.