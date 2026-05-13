Trường Đại học Điện lực hướng dẫn khảo sát trực tuyến trước xét tuyển 2026

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Trường Đại học Điện lực năm 2026

Trường Đại học Điện lực vừa ban hành hướng dẫn đăng ký thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Văn bản nhằm hỗ trợ thí sinh thực hiện đúng quy trình đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Nhà trường.

Để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Điện lực trong đợt 1 năm 2026 (đợt chính thức), tất cả thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển thông qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường khuyến cáo thí sinh chủ động kiểm tra đầy đủ thông tin cá nhân, dữ liệu điểm thi và diện ưu tiên trước khi đăng ký nguyện vọng. Cùng với đó, thí sinh nên theo dõi hướng dẫn từ Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương và các trường THPT đang theo học để cập nhật thông tin kịp thời.

Lưu ý dành cho thí sinh tự do chưa có tài khoản 2026

Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước nhưng chưa có tài khoản tuyển sinh năm 2026, các bạn cần liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương để được cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Thời gian liên hệ cấp tài khoản kéo dài từ ngày 1/5/2026 đến ngày 20/5/2026. Sau khi có tài khoản, thí sinh tự do có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Điện lực và các trường khác trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Khảo sát trực tuyến của Đại học Điện lực diễn ra từ 12/5 đến 20/6/2026

Bên cạnh việc đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Điện lực triển khai hệ thống khảo sát trực tuyến riêng. Mục đích của hệ thống là kiểm tra hồ sơ và khảo sát nguyện vọng dự kiến của thí sinh đối với hai phương thức tuyển sinh.

Phương thức thứ nhất là xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ). Phương thức thứ hai là xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Cả hai phương thức đều cần dữ liệu khảo sát để Nhà trường đánh giá hồ sơ.

Thời gian thực hiện khảo sát trực tuyến kéo dài từ ngày 12/5/2026 đến ngày 20/6/2026, tổng cộng khoảng 40 ngày. Thí sinh nên thực hiện sớm để có thời gian chuẩn bị nguyện vọng chính thức.

Giấy tờ và thông tin cần chuẩn bị khi tham gia khảo sát

Khi tham gia khảo sát trực tuyến của Trường Đại học Điện lực, thí sinh cần chuẩn bị 3 loại hồ sơ cơ bản.

Thứ nhất là kết quả học tập THPT đầy đủ của cả ba năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Đây là dữ liệu bắt buộc cho cả hai phương thức xét tuyển.

Thứ hai là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với phương thức xét tuyển kết hợp. Thí sinh chỉ áp dụng phương thức này khi đã có chứng chỉ hợp lệ.

Thứ ba là bản scan căn cước công dân rõ nét, đầy đủ thông tin. Bản scan cần chụp đủ hai mặt và đảm bảo các thông tin trên căn cước có thể đọc được rõ ràng.

Cách đăng ký khảo sát trực tuyến và lệ phí

Thí sinh thực hiện khai báo thông tin cá nhân và kết quả học tập THPT trên hệ thống khảo sát trực tuyến của Nhà trường tại đường link https://xettuyen.epu.edu.vn/.

Lệ phí khảo sát là 50.000 đồng/hồ sơ. Mức phí này áp dụng chung cho cả hai phương thức xét tuyển và chỉ thu một lần cho mỗi hồ sơ đăng ký.

Sau ngày 20/6/2026, Trường Đại học Điện lực sẽ tổng hợp kết quả khảo sát và gửi dự báo kết quả tới các thí sinh đã khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trên hệ thống. Dự báo được gửi qua địa chỉ email mà thí sinh đã đăng ký với hệ thống khảo sát.

Lưu ý quan trọng về giá trị pháp lý của dữ liệu khảo sát

Trường Đại học Điện lực lưu ý dữ liệu khai báo trên cổng khảo sát trực tuyến chỉ mang tính tham khảo. Dữ liệu này không có giá trị sử dụng trong xét tuyển chính thức.

Tất cả thí sinh dù đã tham gia khảo sát hay chưa, vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành. Việc trúng tuyển chỉ được công nhận chính thức khi thí sinh đăng ký đúng nguyện vọng trên hệ thống của Bộ.

Tóm tắt các mốc thời gian quan trọng dành cho thí sinh

Thí sinh xét tuyển vào Trường Đại học Điện lực năm 2026 cần ghi nhớ ba mốc thời gian quan trọng.

Từ ngày 1/5 đến 20/5/2026 dành cho thí sinh tự do liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo để cấp tài khoản.

Từ ngày 12/5 đến 20/6/2026 cho hoạt động khảo sát trực tuyến tại Đại học Điện lực.

Từ ngày 20/6/2026 khi Nhà trường gửi dự báo kết quả khảo sát qua email cho thí sinh.