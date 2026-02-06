Trưởng đoàn Indonesia nhận án phạt kỷ lục từ FIFA vì tấn công trọng tài Ông Sumardji bị cấm làm nhiệm vụ 20 trận và nộp phạt hơn 500 triệu đồng sau hành vi đẩy ngã trọng tài tại vòng loại World Cup 2026, một trong những án kỷ luật nặng nhất lịch sử bóng đá khu vực.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa giáng một đòn nặng nề vào ban huấn luyện đội tuyển Indonesia khi chính thức áp đặt án phạt kỷ lục đối với trưởng đoàn Sumardji. Theo quyết định mới nhất, vị quan chức này sẽ bị cấm tham gia mọi hoạt động trong khu vực kỹ thuật của đội tuyển tới 20 trận và phải nộp phạt số tiền 324 triệu rupiah (tương đương khoảng hơn 502 triệu đồng).

Sumardji nhận án phạt nặng.

Hành vi bạo lực tại vòng loại World Cup 2026

Sự việc bùng phát sau trận đấu căng thẳng giữa Indonesia và Iraq diễn ra trên sân King Abdullah (Saudi Arabia) vào ngày 11/10/2025. Dựa trên các báo cáo giám sát và phân tích băng ghi hình từ AFC, FIFA xác định ông Sumardji đã có hành vi đẩy mạnh từ phía sau khiến trọng tài chính Na Ming ngã xuống sân.

Nguyên nhân dẫn đến sự mất kiểm soát này bắt nguồn từ việc trọng tài Na Ming rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hai cầu thủ Thom Haye và Shayne Pattynama ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Sự bức xúc của ban huấn luyện Indonesia đã biến thành hành động bạo lực, dẫn đến một trong những án phạt nặng nhất mà FIFA từng đưa ra cho một quan chức cấp cao của đội tuyển quốc gia.

Gậy ông đập lưng ông sau nỗ lực kháng cáo

Đáng chú ý, mức phạt ban đầu mà FIFA dự kiến chỉ là 15 trận. Tuy nhiên, tình thế đã xoay chuyển theo hướng tồi tệ hơn cho ông Sumardji khi ông quyết định nộp đơn kháng cáo. Sau khi xem xét lại toàn bộ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới không những bác bỏ đơn khiếu nại mà còn tăng nặng mức phạt lên thành 20 trận vào ngày 19/11/2025.

Chia sẻ với truyền thông vào ngày 4/2, ông Sumardji xác nhận: "Tôi đã từng kháng cáo, nhưng kháng cáo của tôi bị bác bỏ. Theo tôi biết, án phạt của tôi là không được phép ngồi ở khu vực kỹ thuật, chứ FIFA không cấm tôi ngồi trên khán đài theo dõi các trận đấu".

Tác động lâu dài đến bóng đá Indonesia

Án cấm 20 trận là một con số kỷ lục, có thể khiến ông Sumardji phải vắng mặt trong khu vực chỉ đạo của đội tuyển Indonesia trong nhiều năm tới tại các giải đấu chính thức. Việc thiếu vắng một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực kỹ thuật chắc chắn sẽ gây ra những xáo trộn không nhỏ về mặt tâm lý và quản lý cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Hiện tại, giới chuyên môn vẫn đang chờ đợi các văn bản làm rõ về phạm vi áp dụng của án phạt này. Nếu án phạt bao gồm cả các giải đấu khu vực, ông Sumardji sẽ không thể xuất hiện dưới sân tại AFF Cup 2026. Trong trường hợp hẹp hơn, án phạt sẽ được áp dụng triệt để tại các giải đấu thuộc hệ thống FIFA Days và Asian Cup.