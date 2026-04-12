Trường Tươi Đồng Nai chia điểm bế tắc tại Đồng Tháp sau tấm thẻ đỏ tai hại Đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai bị cầm chân với tỷ số 0-0 trên sân khách tại vòng 14 giải Hạng Nhất. Tấm thẻ đỏ của Lưu Tự Nhân ở phút 76 đã dập tắt hy vọng giành trọn 3 điểm của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng.

Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai vừa trải qua một trận đấu đầy khó khăn khi bị chủ nhà Đồng Tháp cầm hòa 0-0 trong khuôn khổ vòng 14 giải Hạng Nhất 2025-2026. Dù đang thống trị ngôi đầu bảng, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng đã không thể xuyên thủng màng lưới đối phương trong một ngày thi đấu thiếu may mắn và phải kết thúc trận đấu trong thế thiếu người.

Đồng Nai có trận hòa nhạt nhòa với chủ nhà Đồng Tháp. Ảnh: VPF.

Thế trận áp đảo nhưng thiếu hiệu quả

Bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng đang bất bại, Trường Tươi Đồng Nai nhanh chóng làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự hiện diện của những ngôi sao như Lương Xuân Trường và Alex Sandro giúp đội khách kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tổ chức các đợt tấn công đa dạng từ biên vào trung lộ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự kỷ luật của Đồng Tháp đã tạo nên một bức tường vững chắc, phong tỏa hoàn toàn các mũi nhọn như Hồ Thanh Minh.

Sự bế tắc trong hiệp một buộc HLV Nguyễn Việt Thắng phải thực hiện những thay đổi nhân sự quan trọng ở hiệp hai. Những quân bài chiến lược như Trần Minh Vương và Nguyễn Hải Quân được tung vào sân nhằm gia tăng sức sáng tạo và áp lực lên phần sân đối phương. Thế nhưng, khi các sự điều chỉnh chưa kịp mang lại hiệu quả, biến cố lớn đã bất ngờ xảy ra.

Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ phút 76

Phút 76, hậu vệ Lưu Tự Nhân nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi thiếu kinh nghiệm, buộc Trường Tươi Đồng Nai phải chơi thiếu người trong khoảng thời gian cuối trận. Việc mất đi lợi thế về quân số khiến tham vọng tìm kiếm bàn thắng của đại diện Đông Nam Bộ gặp thử thách cực đại. Đội khách buộc phải chơi thận trọng hơn để bảo toàn mành lưới trước sự hưng phấn của chủ nhà.

Dẫu vậy, Trường Tươi Đồng Nai vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội thông qua các tình huống cố định mang thương hiệu Minh Vương. Đáng tiếc là sự tập trung cao độ của thủ môn Nguyễn Tiến Mạnh bên phía Đồng Tháp đã từ chối mọi nỗ lực dứt điểm từ phía đội khách. Những sự bổ sung Sầm Ngọc Đức và Lê Thanh Bình ở phút bù giờ cũng không thể giúp cục diện xoay chuyển.

Cục diện bảng xếp hạng sau trận hòa

Dù bị chia điểm đầy tiếc nuối, Trường Tươi Đồng Nai vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 32 điểm, duy trì khoảng cách an toàn 6 điểm với đội bám đuổi Quy Nhơn. Đây vẫn là một kết quả chấp nhận được đối với ứng cử viên vô địch trong bối cảnh phải chơi thiếu người trên sân khách.

Ngược lại, 1 điểm giành được trước đội bóng mạnh nhất giải mang ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần đối với Đồng Tháp. Kết quả này giúp đội bóng xứ sen hồng vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, tạo ra bước đệm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng đầy khắc nghiệt ở chặng đường sắp tới.