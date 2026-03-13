Trường Tươi Đồng Nai thắng Khánh Hòa 2-0: Củng cố ngôi đầu với mạch 14 trận bất bại Chiến thắng thuyết phục trước Khatoco Khánh Hòa giúp Trường Tươi Đồng Nai nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên 6 điểm và duy trì thành tích bất bại ấn tượng.

Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/25 sau chiến thắng 2-0 trước Khatoco Khánh Hòa ở vòng 12. Kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng duy trì mạch 14 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, một kỷ lục ấn tượng trong bối cảnh đội hình có nhiều biến động.

Trường Tươi Đồng Nai cho thấy sự thống trị ở giải Hạng nhất.

Kịch tính từ sự can thiệp của VAR

Trận đấu trên sân Nha Trang diễn ra với sự chặt chẽ và căng thẳng ngay từ những phút đầu. Điểm nhấn lớn nhất trong hiệp một chính là sự can thiệp của công nghệ VAR, yếu tố đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Phút 17, Minh Vương dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, nhưng trọng tài đã từ chối công nhận bàn thắng cho Đồng Nai sau khi tham khảo video.

Dẫu vậy, đội khách vẫn duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương bằng lối chơi kiểm soát hiệu quả. Những nỗ lực của các học trò HLV Nguyễn Việt Thắng cuối cùng đã được cụ thể hóa ở những giây cuối cùng của hiệp một. Ngoại binh Alex Sandro ghi bàn mở tỷ số ở phút 45+3, tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn trước giờ nghỉ giải lao.

Khánh Hòa nỗ lực dâng cao

Bước sang hiệp hai, Khatoco Khánh Hòa buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội bóng phố Biển đã có khoảnh khắc ăn mừng ở phút 63 khi Nguyễn Minh Lợi sút tung lưới thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên, VAR một lần nữa lên tiếng, xác định có lỗi trước đó và cứu cho đội khách một bàn thua trông thấy.

Trong những phút cuối, sự nôn nóng của đội chủ nhà đã tạo điều kiện cho các pha phản công sắc lẹm của Đồng Nai. Tận dụng khoảng trống mênh mông phía sau hàng thủ đối phương, cựu tuyển thủ Dương Văn Khoa đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90+5, chấm dứt mọi hy vọng giành điểm của Khánh Hòa.

Sức mạnh của đội bóng bất bại

Với 3 điểm trọn vẹn rời Nha Trang, Trường Tươi Đồng Nai hiện bỏ xa đội xếp thứ hai là Bắc Ninh tới 6 điểm, đi kèm hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Đáng chú ý, dù thiếu vắng những nhân tố chủ chốt như Công Phượng ở một số thời điểm, HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn cho thấy tài cầm quân xuất sắc để duy trì sự ổn định tuyệt đối.

Thống kê trận đấu Khatoco Khánh Hòa Trường Tươi Đồng Nai Tỷ số chung cuộc 0 2 Người ghi bàn - Alex Sandro (45+3'), Dương Văn Khoa (90+5') Chuỗi bất bại - 14 trận Vị trí bảng xếp hạng - Hạng 1

Nhìn chung, thắng lợi này không chỉ củng cố ngôi đầu mà còn khẳng định bản lĩnh của ứng cử viên số một cho tấm vé thăng hạng V-League mùa tới. Lối chơi kỷ luật cùng khả năng tận dụng thời cơ tối đa đang biến Trường Tươi Đồng Nai thành một thế lực khó bị đánh bại tại giải Hạng Nhất năm nay.