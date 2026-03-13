Trường Tươi Đồng Nai thắng Khánh Hòa 2-0: Siêu phẩm từ giữa sân và kỷ lục 14 trận bất bại Vượt qua áp lực tại sân Nha Trang với sự hỗ trợ của VAR, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng tiếp tục thống trị Giải hạng Nhất bằng chiến thắng 2-0, nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi lên 6 điểm.

Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục khẳng định vị thế đối trọng lớn nhất tại Giải hạng Nhất Quốc gia mùa này. Trong chuyến làm khách đầy cạm bẫy trên sân của Khatoco Khánh Hòa tại vòng 12, đội bóng miền Đông Nam Bộ không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn để lại dấu ấn đậm nét với một siêu phẩm hiếm có, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 14.

Sự kịch tính từ công nghệ VAR

Trận đấu giữa Khánh Hòa và Trường Tươi Đồng Nai diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. Với lợi thế sân nhà, Khánh Hòa chủ động chơi áp sát, nhưng chính đội khách mới là bên tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 17, Minh Vương khiến mành lưới đội chủ nhà rung lên sau một pha dứt điểm quyết đoán. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do lỗi trước đó, khiến niềm vui của các cầu thủ Đồng Nai bị trì hoãn.

Trường Tươi Đồng Nai cho thấy sự thống trị ở giải Hạng nhất.

Không hề nao núng sau bàn thắng bị khước từ, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng kiên trì triển khai lối chơi kiểm soát. Những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp một (45+3'). Ngoại binh Alex Sandro chọn vị trí thông minh để dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc và đưa Trường Tươi Đồng Nai vươn lên dẫn trước trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bản lĩnh của đội đầu bảng và siêu phẩm ấn định tỷ số

Bước sang hiệp hai, Khatoco Khánh Hòa dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà đã ở rất gần mục tiêu khi Nguyễn Minh Lợi đưa được bóng vào lưới thủ thành Tấn Trường ở phút 63. Một lần nữa, VAR lại trở thành tâm điểm của trận đấu khi xác định có lỗi trong tình huống ghi bàn, cứu cho đội khách một bàn thua trông thấy và giáng một đòn tâm lý mạnh vào nỗ lực của Khánh Hòa.

Trong bối cảnh đội chủ nhà mải mê dâng cao và bộc lộ nhiều khoảng trống, Trường Tươi Đồng Nai đã tung ra nhát dao quyết định. Phút 90+5, cựu tuyển thủ Dương Văn Khoa thực hiện một cú dứt điểm táo bạo từ khu vực giữa sân. Bóng đi với quỹ đạo khó lường vượt qua tầm với của thủ môn đối phương, ấn định chiến thắng 2-0 đầy cảm xúc. Đây được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất kể từ đầu mùa giải.

Thống kê ấn tượng của Trường Tươi Đồng Nai

Chiến thắng này giúp Trường Tươi Đồng Nai xây chắc ngôi đầu bảng với những thông số chuyên môn vượt trội:

Chuỗi bất bại: 14 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Điểm số: Bỏ xa đội xếp thứ hai là Bắc Ninh tới 6 điểm.

Hiệu số: Duy trì chỉ số bàn thắng bại ấn tượng nhất giải đấu.

Đáng chú ý, HLV Nguyễn Việt Thắng đã cho thấy khả năng xoay tua đội hình và ứng biến chiến thuật xuất sắc. Ngay cả khi thiếu vắng những ngôi sao quan trọng như Công Phượng ở một số thời điểm, lối chơi của Đồng Nai vẫn giữ được sự gắn kết và tính đột biến cao. Với phong độ hiện tại, đội bóng này đang tiến những bước vững chắc trên hành trình chinh phục tấm vé thăng hạng V-League mùa tới.