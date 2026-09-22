Truro City 2-0 Merthyr Town: Truro City giành chiến thắng Các cuộc chạm trán gần đây giữa Truro City và Merthyr Town thường xuyên chứng kiến nhiều bàn thắng, mở ra thế trận đôi công cởi mở vào rạng sáng ngày 23/09/2026.

Truro City 2 - 0 Merthyr Town Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Truro City tiếp đón Merthyr Town.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Truro City 2-0 Merthyr Town Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 05:00 23/09/2026

Đội hình chính thức Truro City Sơ đồ Merthyr Town Sơ đồ · HLV P. Michael Cập nhật đội hình lúc 01:24 23/09/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Truro City và Merthyr Town luôn mang đến kịch bản sôi nổi với nhiều bàn thắng được ghi. Khi hai đội tái đấu vào lúc 01h45 ngày 23/09/2026, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi một thế trận đôi công cởi mở và sòng phẳng giữa đôi bên.

Tương quan đối đầu cân bằng và giàu tính cống hiến

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự so kè quyết liệt giữa đôi bên. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Merthyr Town nhỉnh hơn một chút khi giành được 2 chiến thắng, trong khi Truro City có 1 lần giành trọn niềm vui và hai đội hòa nhau 2 trận.

Đặc điểm đáng chú ý trong những lần so tài giữa hai câu lạc bộ là lối chơi không ngại va chạm và sẵn sàng dâng cao tìm kiếm cơ hội. Sự cởi mở trong cách tiếp cận trận đấu của cả Truro City lẫn Merthyr Town thường tạo nên những màn so tài tốc độ với nhiều tình huống lập công hấp dẫn.

Phong độ tương đồng trước giờ bóng lăn

Bước vào màn so tài sắp tới, cả hai đội bóng đều vừa trải qua những kết quả tương tự nhau. Ở trận đấu gần nhất, Truro City đã chia điểm với một kết quả hòa sau 90 phút thi đấu. Về phía đội khách, Merthyr Town cũng khép lại trận đấu gần nhất với kết quả hòa tương tự.

Việc đều phải chia điểm ở lần ra sân gần nhất khiến cả hai đội bóng thêm quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng. Nhìn chung, với xu hướng đối đầu cởi mở cùng sự tương đồng về kết quả gần đây, cuộc chạm trán giữa Truro City và Merthyr Town hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi và kịch tính ngay từ những phút đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Truro City · 1 thắng 2 hòa Merthyr Town · 2 thắng Merthyr Town 1 - 1 Truro City Hòa Merthyr Town 2 - 1 Truro City MT Truro City 0 - 0 Merthyr Town Hòa Merthyr Town 5 - 2 Truro City MT Truro City 3 - 1 Merthyr Town TC

Truro City 5 trận gần nhất H B H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Merthyr Town 5 trận gần nhất H H T T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới